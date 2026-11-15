120 δόσεις: Ανοίγει τον Νοέμβριο η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για χρέη

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2027 η προθεσμία για τις αιτήσεις στην ΑΑΔΕ, με την ελάχιστη καταβολή να διαμορφώνεται στα 30 ευρώ και το μηνιαίο βάρος να μειώνεται δραστικά για χιλιάδες οφειλέτες

Δημήτριος Παπαγεωργίου

120 δόσεις: Ανοίγει τον Νοέμβριο η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για χρέη
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  • Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων επιτρέπει την αποπληρωμή οφειλών έως το 2027 με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ, μειώνοντας το μηνιαίο βάρος έως και 40% σε σχέση με τις 72 δόσεις.
  • Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής επεκτείνεται από 6 σε 10 έτη, καλύπτοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
  • Η μετάβαση στη νέα ρύθμιση απαιτεί υποβολή νέας αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών.
  • Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής μειώνει τη μηνιαία δόση αλλά αυξάνει το συνολικό κόστος των τόκων, το οποίο μπορεί να σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με μικρότερες διάρκειες.
  • Οι νέες οφειλές από το 2025 και μετά δεν καλύπτονται από το νέο πλαίσιο και πρέπει να εξυπηρετούνται ξεχωριστά μέσω της πάγιας ρύθμισης.
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Ανάσα αποπληρωμής χρεών σε δέκα χρόνια αναμένεται να δώσει σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, καθώς η σχετική πλατφόρμα ανοίγει μέσα στις επόμενες ημέρες, μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου. Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο σχήμα θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση έως και τα τέλη Ιουνίου του 2027. Η συγκεκριμένη παρέμβαση προσφέρει σημαντική ελάφρυνση ρευστότητας. Οδηγεί σε έως και 40% χαμηλότερη καταβολή κάθε μήνα σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων. Στο νέο ευνοϊκό πλαίσιο μπορούν μάλιστα να ενταχθούν και όσοι σήμερα εξοφλούν ήδη τις οφειλές τους σε 72 δόσεις, ακολουθώντας ωστόσο μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διαδικασία. Το μικρότερο ποσό δόσης θα ξεκινά πλέον από τα 30 ευρώ το μήνα. Με αυτόν τον τρόπο περισσότεροι οφειλέτες θα μπορούν με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια να εξυπηρετούν τις παλαιές και τις νέες οφειλές τους. Η αλλαγή αυτή δίνει ουσιαστικά στους φορολογούμενους επιπλέον τέσσερα χρόνια για την πλήρη αποπληρωμή.

Η επέκταση της διάρκειας και τα παλαιά χρέη

Από τα έξι έτη, η μέγιστη διάρκεια της ρύθμισης ανεβαίνει πλέον στη δεκαετία. Για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες η μηνιαία καταβολή μειώνεται αισθητά, διευκολύνοντας τους πολίτες να τηρήσουν με απόλυτη συνέπεια μέχρι το τέλος το πρόγραμμα πληρωμών που θα επιλέξουν. Ενδεικτικά, για ένα χρέος της τάξης των 3.600 ευρώ, η επιμήκυνση του χρόνου από τις 72 στις 120 δόσεις μπορεί να ρίξει τη μηνιαία επιβάρυνση από τα 50 στα 30 ευρώ. Το ποσό αυτό βαρύνεται βέβαια με επιτόκιο 5,84%, ποσοστό που είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που ισχύει και στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Την επέκταση του χρόνου αποπληρωμής επέβαλε ουσιαστικά η παράταση και η ένταση της ενεργειακής κρίσης. Η κρίση αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια». Το νέο θεσμικό πλαίσιο στοχεύει να καλύψει παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Διευρύνει δηλαδή κατά ένα ολόκληρο έτος το όριο της προηγούμενης ρύθμισης η οποία κάλυπτε χρέη αυστηρά έως το τέλος του 2023. Πρακτικά, στο σχήμα δεν πρόκειται να εντάσσονται οι νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν πέρυσι ή και φέτος, καθώς αυτές θα πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά στην πάγια ρύθμιση της ΑΑΔΕ για τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Η ψηφιακή μετάβαση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο δεν πρόκειται να γίνει αυτόματα. Όσοι εντάχθηκαν ήδη στο προηγούμενο πλαίσιο και διατηρούν ενεργή ρύθμιση 72 δόσεων θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα όταν ανοίξει η εφαρμογή. Μόνο με αυτή την κίνηση το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους θα επανυπολογιστεί σε έως 120 μηνιαίες καταβολές. Δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση να σπάσει αυτόματα το χρέος ούτε να αλλάξει το ύψος της δόσης χωρίς την ενεργή παρέμβαση του φορολογουμένου. Αρχικά, ο οφειλέτης θα συνδέεται στο myAADE με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet. Στη συνέχεια θα καλείται να επιλέξει την εφαρμογή της νέας έκτακτης ρύθμισης των 120 δόσεων που θα εμφανιστεί στην ειδική ενότητα τον Νοέμβριο, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου. Η οθόνη θα εμφανίζει με σαφήνεια τις επιλέξιμες οφειλές ή το υπόλοιπο της ενεργής ρύθμισης που μπορεί να μεταφερθεί στο νέο σχήμα. Ο χρήστης θα καθορίζει τον αριθμό των δόσεων μέχρι το ανώτατο όριο. Θα βλέπει αναλυτικά τη νέα μηνιαία δόση, το δοσολόγιο και το συνολικό ποσό που προκύπτει πριν πατήσει την οριστική υποβολή. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα δημιουργείται η νέα ρύθμιση, αντικαθιστώντας πλέον την παλιά ως προς το ποσό που μεταφέρεται. Κι όμως, η υπαγωγή στα ευεργετήματα δεν θα ενεργοποιείται αυτόματα. Όπως ανακοινώθηκε, θα απαιτείται απαραιτήτως η εξόφληση της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την αίτηση. Αν η πληρωμή δεν γίνει εγκαίρως, η αίτηση ακυρώνεται, ενώ από τη μετάβαση αποκλείονται ρητά ποσά οφειλών για όσους βρίσκονταν σε άλλες ενεργές ρυθμίσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι παγίδες των τόκων και τα τελικά κόστη

Στο περιβάλλον της νέας εφαρμογής, στο myAADE και στο ΚΕΑΟ, ο πολίτης θα έχει πλήρη εικόνα για την επιβάρυνση που αναλαμβάνει. Θα βλέπει ξεκάθαρα σε τι δόση οδηγεί κάθε επιλογή διάρκειας αποπληρωμής, μαζί με τον αντίστοιχο εκτοκισμό, προκειμένου να κρίνει αν η μηνιαία δαπάνη είναι πραγματικά βιώσιμη. Το δοσολόγιο που εμφανίζεται πριν την τελική επιβεβαίωση αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο. Ο φορολογούμενος πρέπει να ζυγίσει προσεκτικά την ελάφρυνση που προσφέρει η χαμηλότερη μηνιαία δόση σε σχέση με το πρόσθετο κόστος των τόκων που γεννά η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Η λύση των 120 δόσεων εξυπηρετεί πρωτίστως εκείνους που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 72 δόσεις και κινδυνεύουν να τεθούν εκτός ρύθμισης. Την ίδια ώρα, αν τα οικονομικά δεδομένα κάποιου επιτρέπουν μια μεγαλύτερη καταβολή, η διατήρηση λιγότερων δόσεων μειώνει δραστικά τα χρήματα που θα χαθούν σε τόκους. Για παράδειγμα, σε μια συνολική οφειλή 40.000 ευρώ, η ρύθμιση σε έξι χρόνια οδηγεί σε μηνιαία δόση 653 ευρώ, με τους τόκους να ανέρχονται στα 7.026 ευρώ έως το 2032. Αν η εξόφληση γίνει σε πέντε χρόνια, η δόση βγαίνει στα 764 ευρώ και οι τόκοι φτάνουν τα 5.820 ευρώ. Αντίθετα, με την εξάντληση της δεκαετίας, η μηνιαία καταβολή πέφτει κατακόρυφα στα 434 ευρώ, προσφέροντας τεράστια ανάσα ρευστότητας στον οφειλέτη. Το τίμημα ωστόσο είναι πως ο συνολικός τόκος θα εκτοξευθεί στα 12.045 ευρώ έως το 2036. Μέχρι να κλείσει οριστικά ο φάκελος της συγκεκριμένης οφειλής, ο πολίτης θα έχει πληρώσει συνολικά 52.045 ευρώ για ένα αρχικό χρέος 40.000 ευρώ. Η ένταξη σε οποιοδήποτε σχήμα δεν απαλλάσσει κανέναν από τα τρέχοντα χρέη που δημιουργούνται από το 2025 και έπειτα. Αυτά θα πρέπει να εξυπηρετούνται κανονικά ή να υπάγονται χωριστά στην πάγια ρύθμιση, προκειμένου να μην χαθεί το δικαίωμα της μακροχρόνιας αποπληρωμής.

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