Επίδομα θέρμανσης: Πρεμιέρα για τις αιτήσεις στο «myΘέρμανση» – Έρχονται νέες μειώσεις στα καύσιμα

Snapshot Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε σήμερα, 10 Νοεμβρίου, για αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης 2026-2027.

Το επίδομα αυξήθηκε κατά 30% και αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με ποσά από 130 έως 1.560 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και τις ανάγκες θέρμανσης.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, με όρια εισοδήματος από 16.000 έως 29.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και προσαυξήσεις για εξαρτώμενα παιδιά.

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος προγραμματίζεται έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, με επόμενες πληρωμές έως τον Ιούλιο 2027 για συγκεκριμένες μορφές θέρμανσης.

Αναμένονται περαιτέρω μειώσεις στις τιμές των καυσίμων λόγω αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών πετρελαίου, με ήδη ισχύουσες επιδοτήσεις που μειώνουν τις τιμές χωρίς ανάγκη ξεχωριστής αίτησης. Snapshot powered by AI

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027.

Η φετινή ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 30%, με περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά να αναμένεται να επωφεληθούν από το μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το ποσό του επιδόματος ξεκινά από τα 130 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ για κατοίκους περιοχών με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα.

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοιΤο ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της θέρμανσης, την περιοχή κατοικίας και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή.

Τα ποσά βάσης για τη φετινή περίοδο διαμορφώνονται ως εξής:

Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν κατ' ανάγκη την τελική ενίσχυση, καθώς εφαρμόζονται κλιματικοί συντελεστές και προσαυξήσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.300 ευρώ ή ακόμη και τα 1.560 ευρώ, ανάλογα με τον κλιματικό συντελεστή

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στις 16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει, ενώ για τους έγγαμους και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης το όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, προβλέπονται περιουσιακά κριτήρια, με την αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το τελευταίο όριο προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να δηλώσουν το μέσο θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς τυχόν λανθασμένα ή μη επικαιροποιημένα στοιχεία ενδέχεται να καθυστερήσουν την πληρωμή.

Για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, τα στοιχεία των αγορών διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ από τους προμηθευτές. Για άλλες μορφές θέρμανσης προβλέπεται, όπου απαιτείται, η καταχώριση των σχετικών παραστατικών.

Πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές

Η πρώτη καταβολή του επιδόματος έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Οι περσινοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη ενίσχυση, λαμβάνοντας υπόψη τη φετινή αύξηση, ενώ για τους νέους δικαιούχους προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 50% του ποσού που προκύπτει από τον υπολογισμό.

Η επόμενη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 28 Μαΐου 2027, ενώ για συγκεκριμένες μορφές θέρμανσης, όπως το φυσικό αέριο, η τηλεθέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα, προβλέπεται συμπληρωματική καταβολή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Αναμένονται νέες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων

Την ίδια ώρα, η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Ήδη, οι καταναλωτές επωφελούνται από τα μέτρα στήριξης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και παρατείνονται έως τις 15 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η συνολική ελάφρυνση, μαζί με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, διαμορφώνεται σε:

40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.

20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.

10 λεπτά ανά λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Οι επιδοτήσεις εφαρμόζονται απευθείας στις τιμές πώλησης, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση από τους καταναλωτές.

Παράγοντες της αγοράς αναμένουν περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών το επόμενο διάστημα, εφόσον συνεχιστεί η υποχώρηση των διεθνών τιμών και μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά.

Για τα νοικοκυριά, η έναρξη των αιτήσεων για το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, σε συνδυασμό με τις μειωμένες τιμές των καυσίμων, δημιουργεί προοπτικές περιορισμού του κόστους ενόψει του χειμώνα.

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