Μαρινάκης - Κουφονικολάκου: Πόλεμος για την οικονομία με φόντο την επιστροφή Τσίπρα

Snapshot Η αντιπαράθεση Μαρινάκη με Κουφονικολάκου επικεντρώνεται στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και τις επιδόσεις της συγκριτικά με τη Γαλλία, με έμφαση στους μισθούς, το δημόσιο χρέος και την ακρίβεια.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει σημαντική βελτίωση οικονομικών δεικτών από το 2019, ενώ η πλευρά Τσίπρα αμφισβητεί την πραγματική αγοραστική δύναμη και τις συνθήκες ζωής των πολιτών.

Η Κουφονικολάκου επισημαίνει κοινωνικά προβλήματα όπως υψηλό ποσοστό πολιτών που δυσκολεύονται οικονομικά, μεγάλη δαπάνη για στέγαση και υψηλή ανεργία, παρά τη μείωση της.

Ο Μαρινάκης αναγνωρίζει την ύπαρξη προβλημάτων ακρίβειας και κοινωνικών ανισοτήτων αλλά συνδέει τη μείωση της ανεργίας με την αύξηση των επενδύσεων.

Η σύγκρουση αντικατοπτρίζει διαφορετικές πολιτικές αφηγήσεις ενόψει των εκλογών του 2027, με επίκεντρο τη διαφορά μεταξύ μακροοικονομικών δεικτών και της καθημερινής οικονομικής πραγματικότητας των πολιτών. Snapshot powered by AI

Σε μετωπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Γαλλία και την προσπάθειά του να αναδείξει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες.

Η συζήτηση ξεκίνησε από ένα βίντεο του Παύλου Μαρινάκη, εξελίχθηκε σε ανταλλαγή αιχμηρών ανακοινώσεων και πλέον έχει μετατραπεί σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση για το ποια είναι η πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας επτά χρόνια μετά την πολιτική αλλαγή του 2019.

Στην πραγματικότητα, η σύγκρουση δεν αφορά μόνο τους αριθμούς. Αφορά το πολιτικό αφήγημα που επιχειρεί να οικοδομήσει η κυβέρνηση απέναντι στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την προσπάθεια της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας του πρώην πρωθυπουργού να αμφισβητήσει την κυβερνητική εικόνα περί οικονομικής προόδου.

Το βίντεο Μαρινάκη και η πρώτη απάντηση της Κουφονικολάκου

Η αφετηρία ήταν η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επικαλέστηκε το παράδειγμα της Γαλλίας για να ασκήσει κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με βίντεο στα social media στο οποίο επιχείρησε να συγκρίνει την πορεία Ελλάδας και Γαλλίας σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, το 2019 και το 2026. Η βασική επιχειρηματολογία του ήταν ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει τη θέση της σε μια σειρά οικονομικών δεικτών, παρά τις διεθνείς κρίσεις, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια που έπληξαν ολόκληρη την Ευρώπη.

https://www.instagram.com/reel/DfbxLSMuvXJ/

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, ωστόσο, πέρασε στην αντεπίθεση με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση.

«Ο κ. Παύλος Μαρινάκης προφανώς αγχώθηκε με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις γαλλικές κινητοποιήσεις, βάλθηκε να μας πείσει με "στοιχεία" ότι οι Έλληνες ζουν καλύτερα από τους Γάλλους. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στο άγχος του τα μπέρδεψε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. αμφισβήτησε ευθέως τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα οικονομικά δεδομένα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι η παράθεση ονομαστικών αυξήσεων και επιλεγμένων δεικτών αφήνει έξω από την εικόνα κρίσιμα στοιχεία για την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Το μεγάλο μέτωπο των μισθών και της ακρίβειας

Το πρώτο σημείο στο οποίο εστίασε η Κουφονικολάκου ήταν οι μισθοί.

Ο Μαρινάκης είχε αναφέρει ότι οι καθαρές ετήσιες αποδοχές στα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αυξήθηκαν από 15.112 ευρώ το 2019 σε 21.498 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 42,3%.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. απάντησε ότι πρόκειται για ονομαστική αύξηση, η οποία δεν αποτυπώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη. Επικαλέστηκε μάλιστα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2019.

Το επιχείρημά της είναι ότι η αύξηση των αποδοχών δεν αρκεί όταν το κόστος ζωής αυξάνεται με τέτοιο ρυθμό ώστε να απορροφά το πρόσθετο εισόδημα.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη Βουλγαρία, με δείκτη 68 έναντι 98 της Γαλλίας.

Το δημόσιο χρέος και η ανεργία

Διαφωνία καταγράφηκε και στο ζήτημα του δημόσιου χρέους.

Ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη μέτρηση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η διεθνώς καθιερωμένη πρακτική και ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική μείωση του σχετικού δείκτη.

Η Κουφονικολάκου αντιτείνει ότι το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί σε απόλυτους αριθμούς και εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ίδια δήλωση επικαλέστηκε αναλογία χρέους προς ΑΕΠ 140,8% για την Ελλάδα έναντι 119,1% για τη Γαλλία.

Στο πεδίο της ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική μείωση, αντιστρέφοντας την εικόνα του 2019 σε σχέση με τη Γαλλία.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ. απάντησε ότι η μεγάλη αποκλιμάκωση της ανεργίας είχε ήδη ξεκινήσει την περίοδο 2015-2019, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, υποχώρησε από το 24,6% στο 17,4%.

Επιπλέον, έθεσε στο τραπέζι το ποσοστό απασχόλησης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην τρίτη χαμηλότερη θέση της Ε.Ε., ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να συζητήσει τις συνθήκες εργασίας.

Οι «μαύρες» πρωτιές που επικαλείται η πλευρά Τσίπρα

Το πιο επιθετικό σκέλος της παρέμβασης Κουφονικολάκου αφορά τις κοινωνικές επιδόσεις της χώρας.

Η ίδια επικαλέστηκε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία:

Το 87,1% των πολιτών δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το 26,4% δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τη στέγη. Το 18,1% αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του. Το 27,5% βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, έβαλε στο κάδρο τις εργασιακές συνθήκες, αναφέροντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ε.Ε. στις πολύωρες εργασίες.

Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία για το μερίδιο των αμοιβών εργασίας στο ΑΕΠ, το οποίο, όπως υποστήριξε, ανέρχεται στο 36,2% στην Ελλάδα έναντι 48% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 51,5% στη Γαλλία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο γεγονός ότι το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι έχει βιώσει άγχος ή κατάθλιψη που συνδέεται με την εργασία.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τους μακροοικονομικούς δείκτες στην καθημερινότητα των εργαζομένων, των ενοικιαστών και των νοικοκυριών που πιέζονται από το κόστος ζωής.

«Ο Τσίπρας δεν πήγε στο Παρίσι ως τουρίστας»

Η πιο πολιτική αιχμή της Κουφονικολάκου ήρθε στο κλείσιμο της δήλωσής της, όταν υπερασπίστηκε την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Γαλλία.

«Ο κ. Τσίπρας, όπως είπατε, δεν πήγε στο Παρίσι ως τουρίστας. Πήγε ως πρώην πρωθυπουργός που ξέρει τι σημαίνει να μη φτάνει ο μισθός ως το τέλος του μήνα», σημείωσε, απευθυνόμενη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Και συνέχισε με μια φράση που συνοψίζει το πολιτικό μήνυμα της παρέμβασής της: «Το πρόβλημά σας δεν είναι η σύγκριση, είναι η πραγματικότητα».

Η ίδια κατηγόρησε τον Μαρινάκη ότι προσβάλλει τις θυσίες του ελληνικού λαού όταν επιχειρεί να τον πείσει ότι ζει καλά, χωρίς να αναγνωρίζει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Η απάντηση Μαρινάκη και το πολιτικό στοίχημα του 2027

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την πλευρά του, είχε ήδη επιχειρήσει να δώσει μια συνολική απάντηση, παρουσιάζοντας στοιχεία για τους μισθούς, την κατανάλωση, τις επενδύσεις και την απασχόληση.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει ανέβει από τη 19η στη 17η θέση στην κατάταξη του μέσου καθαρού μισθού, ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 41,5% και ότι η ατομική κατανάλωση έχει συγκλίνει από το 77% στο 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Επιπλέον, συνέδεσε τη μείωση της ανεργίας με την αύξηση των επενδύσεων και των άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν αυξηθεί κατά 95%.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να περάσει στην προσωπική πολιτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντας τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023 και θέτοντας το ερώτημα γιατί ο πρώην πρωθυπουργός έχει αφήσει στο περιθώριο πολλούς από τους υπουργούς και τα στελέχη της δικής του διακυβέρνησης.

Η φράση του «ο γάιδαρος δεν πετάει» έδωσε τον τόνο της επίθεσης προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε πως η ακρίβεια και οι κοινωνικές ανισότητες εξακολουθούν να αποτελούν προβλήματα που απαιτούν αντιμετώπιση.

Η αντιπαράθεση Μαρινάκη – Κουφονικολάκου αποτυπώνει πλέον δύο διαφορετικές προσπάθειες πολιτικής επιχειρηματολογίας. Η κυβέρνηση επιμένει στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών σε σχέση με το 2019. Η πλευρά Τσίπρα αντιτείνει ότι η βελτίωση των αριθμών δεν σημαίνει απαραίτητα και αντίστοιχη βελτίωση της καθημερινής ζωής.

Και κάπου εδώ βρίσκεται η ουσία της πολιτικής σύγκρουσης που μόλις άνοιξε. Το 2027 πλησιάζει και η οικονομία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά πεδία αντιπαράθεσης. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολίτες δεν ψηφίζουν με βάση μόνο το ΑΕΠ, τις επενδύσεις και τις ευρωπαϊκές κατατάξεις. Κρίνουν και με βάση το τι μπορούν να αγοράσουν με τον μισθό τους, πόσο πληρώνουν για το σπίτι τους και τι τους μένει στο πορτοφόλι στο τέλος του μήνα.

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