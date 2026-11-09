Μαρινάκης για καλώδιο: Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ούτε καν όχληση από τις ΗΠΑ - LIVE

Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση του καλωδίου Κρήτης – Κύπρου χαρακτηρίζοντάς το «στρατηγικής σημασίας» έργο.

Για την ακρίβεια είπε ότι στο 7,1% διαμορφώνεται η μέση μείωση τιμής ραφιού, ενώ η λίστα των προϊόντων αναμένεται να διευρυνθεί.

Για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία απάντησε: «Η αντι -NAVTEX δεν μεταβάλει το καθεστώς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της με βάση το διεθνές δίκαιο. Άδεια για τις εργασίες ζητήθηκε από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές υπηρεσίες. Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία. Ούτε υπήρξε ελληνοτουρκική συνεννόηση. Η ρηματική διακοίνωση είναι ο ηπιότερος τρόπος και είναι για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Όλα όσα διακινούνται και γράφονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα» και συμπλήρωσε: «Κάθε ενέργεια τελεί υπό τον πλήρη προγραμματισμό των εμπλεκόμενων μερών».

Για τα σενάρια περί αμερικανικής εμπλοκής οκ. Μαρινάκης απάντησε: «Ως προς την Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ούτε καν όχληση από τις ΗΠΑ, δεν ξέρω αν έχει συμβεί προς κάποιο άλλο κράτος»