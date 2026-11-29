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Μια Κυριακή γεμάτη καταστροφές, πλημμυρικά φαινόμενα και αλλεπάλληλες επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία «Άργος» στην Αττική, με το λεκανοπέδιο να δοκιμάζεται αρχικά από τις πολύωρες και έντονες βροχοπτώσεις και στη συνέχεια από τους θυελλώδεις ανέμους, που προκάλεσαν διαδοχικές πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και προβλήματα σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Την ίδια ώρα, σημειώνονται διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου, όπως στο Χαλάνδρι και την Αγία Παρασκευή, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στους οδικούς σηματοδότες σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

Παράλληλα, αγωνία επικρατεί στη μαρίνα του Φλοίσβου για την τύχη του αγνοούμενου ναυτικού, με τις έρευνες του Λιμενικού να διεξάγονται υπό ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η χώρα, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Τα διαδοχικά μηνύματα του 112, η κινητοποίηση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για το επόμενο 24ωρο συνθέτουν ένα σκηνικό αυξημένης επιφυλακής, καθώς η κακοκαιρία μετατοπίζει σταδιακά το επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων προς τη νότια νησιωτική Ελλάδα και κυρίως την Κρήτη.

Η τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας.

Η Αττική μετρά τις πληγές της – Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Ενδεικτικά της έκτασης των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία είναι τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τα οποία το Κέντρο Επιχειρήσεων είχε δεχθεί πάνω από 300 κλήσεις για παροχή βοήθειας στην Αττική.

Από αυτές, οι 215 αφορούσαν κοπές δέντρων, οι 52 αντλήσεις υδάτων, οι 22 αφαιρέσεις αντικειμένων και τρεις μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις επιβάρυναν σημαντικά το έδαφος, με αποτέλεσμα οι ισχυρές ριπές ανέμου που ακολούθησαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εκρίζωσης ακόμη και μεγάλων δέντρων.

Πυροσβέστες και δημοτικά συνεργεία επιχειρούσαν σε διαφορετικά σημεία του λεκανοπεδίου για την απομάκρυνση κορμών και αντικειμένων, την άντληση υδάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Μπαράζ πτώσεων δέντρων – Ζημιές σε αυτοκίνητα και αποκλεισμένοι δρόμοι

Ένα από τα τελευταία περιστατικά καταγράφηκε λίγο πριν από τις εννέα το βράδυ στην Πεύκη, όταν μεγάλο δέντρο κατέρρευσε στην κεντρική οδό Πλαπούτα, αποκλείοντας την κυκλοφορία. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δημοτικά συνεργεία για την κοπή και την απομάκρυνση του κορμού.

Στη Νέα Ιωνία, απέναντι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου, η πτώση μεγάλου δέντρου προκάλεσε ζημιές σε πάρκο της περιοχής και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στην Κηφισιά, ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Σαρανταπόρου, όπου δέντρο έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στα νότια προάστια. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα, η πτώση δέντρου είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Βούλα.

Η διαδοχή των περιστατικών καταδεικνύει ότι, ακόμη και μετά την εξασθένηση των έντονων βροχοπτώσεων, οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή για τους κατοίκους και τις υποδομές της Αττικής.

Αγωνία στον Φλοίσβο για τον αγνοούμενο ναυτικό

Την πιο δραματική διάσταση της κακοκαιρίας αποτελεί η εξαφάνιση του ναυτικού στη μαρίνα του Φλοίσβου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του.

Η σύζυγός του και οι συνάδελφοί του βιώνουν ώρες αγωνίας, ενώ οι ισχυροί άνεμοι, η βροχή και ο έντονος κυματισμός δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των διασωστών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η σύζυγος του αγνοούμενου προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί του, χωρίς να λάβει απάντηση. Ανησυχώντας για την τύχη του, επικοινώνησε με συνάδελφό του, ο οποίος εργάζεται ως καπετάνιος στη θαλαμηγό όπου απασχολείται ο ναυτικός.

Όταν εκείνος μετέβη στο σκάφος, διαπίστωσε ότι τα ρούχα, τα παπούτσια και το κινητό τηλέφωνο του συναδέλφου του βρίσκονταν μέσα στη θαλαμηγό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιο ίχνος του ίδιου.

«Και κύμα και βροχή. Δεν ξέρω τώρα... Το πρωί που πήγε το παιδί να αλλάξει βάρδια, μπήκε μέσα και όλα τα ρούχα και τα παπούτσια και το κινητό (σ.σ. ήταν εκεί)», δήλωσε χαρακτηριστικά η σύζυγός του.

Οι Αρχές εξέτασαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της μαρίνας, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του ναυτικού κατά την προσπάθειά του να επιβιβαστεί στη θαλαμηγό.

Στις έρευνες συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ιδιώτης δύτης, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, υπερχειλίσεις ρεμάτων και προβλήματα στις υποδομές

Σημαντικά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσαν οι πολύωρες βροχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με αρκετούς δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και την Τροχαία να προχωρά σε διαδοχικές διακοπές κυκλοφορίας για την ασφάλεια των οδηγών.

Στην Εκάλη, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό δύο ανθρώπων από αυτοκίνητο που ακινητοποιήθηκε λόγω της συσσώρευσης υδάτων στην οδό Μυρτιάς.

Στο Μαρκόπουλο, πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν τη διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βραυρώνος, ενώ στο Πικέρμι προβλήματα δημιουργήθηκαν από την υπερχείλιση του ρέματος Βάρδα. Στο Κορωπί καταγράφηκε κατάρρευση τμήματος κατοικίας, με αποτέλεσμα να επιβληθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Δύσκολη ήταν η κατάσταση και στην παραλιακή λεωφόρο, με μεγάλες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται στο οδόστρωμα σε Άλιμο, Βούλα και Γλυφάδα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η ροή των υδάτων στον Κηφισό.

Στη βόρεια και βορειοανατολική Αττική, οι μεγάλες ποσότητες βροχής επιβάρυναν σημαντικά τα εδάφη και τα ρέματα, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων ακόμη και μετά την εξασθένηση των βροχοπτώσεων.

Μπαράζ μηνυμάτων του 112 από την Αττική μέχρι την Κρήτη

Αλλεπάλληλες ήταν οι ενεργοποιήσεις του 112 κατά τη διάρκεια της Κυριακής, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί τους κατοίκους διαφορετικών περιοχών της χώρας για την επικινδυνότητα των ισχυρών ανέμων και των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στις 14:05 το μεσημέρι εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Αττικής, με το οποίο ενημερώνονταν για την εκδήλωση ισχυρών έως θυελλωδών ανέμων, τόσο κατά τη διάρκεια της Κυριακής όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Ακολούθησαν αντίστοιχες ειδοποιήσεις στις 14:18 για την Εύβοια και στις 14:26 για τη Σκύρο, ενώ στις 18:30 ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112 για τη Λακωνία και τα Κύθηρα.

Κατά τις βραδινές ώρες, νέα προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν στις Περιφερειακές Ενότητες Κέας – Κύθνου και Μήλου, με τους κατοίκους να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω των θυελλωδών ανέμων και των έντονων φαινομένων.

Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ελήφθησαν στη Σέριφο, όπου ανακοινώθηκε μέσω του 112 απαγόρευση μετακινήσεων για ένα 24ωρο στην παραλιακή οδό Λιβαδίου, με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Στις 22:25 το βράδυ της Κυριακής ήχησε το 112 και στην Κρήτη, με τους κατοίκους των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων και Ρεθύμνου να καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το βράδυ της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

«Φούσκωσαν» ο Κηφισός και ο Ιλισσός

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της ροής των υδάτων στον Κηφισό, με τις εικόνες από τον ποταμό να αποτυπώνουν τον μεγάλο όγκο νερού που δέχθηκε το λεκανοπέδιο.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε στον Ιλισσό, ενώ άνοδος της στάθμης παρατηρήθηκε σε αρκετά ρέματα της Αττικής.

Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς ο πλημμυρικός κίνδυνος δεν περιορίζεται απαραίτητα με την υποχώρηση της βροχόπτωσης.

Στη Μαλακάσα έπεσαν 118,2 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Ενδεικτικά της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Μέχρι τις 16:30 της Κυριακής, στη Μαλακάσα είχαν καταγραφεί 118,2 χιλιοστά βροχής, ενώ στη Δροσιά το ύψος των βροχοπτώσεων είχε επίσης ξεπεράσει τα 100 χιλιοστά.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ιδιαίτερα υψηλές τιμές καταγράφηκαν στη Βατερή Ευβοίας με 131,8 χιλιοστά, στους Ζάρακες με 124,8 χιλιοστά, στη Μεγίστη Λαύρα με 111,2 χιλιοστά και στα Κριεζά Ευβοίας με 110 χιλιοστά.

Στα λευκά η βόρεια Ελλάδα – Πού σημειώθηκαν πυκνές χιονοπτώσεις

Ενώ η Αττική δοκιμάζεται από τις πλημμύρες και τους θυελλώδεις ανέμους, η βόρεια Ελλάδα έχει μπει για τα καλά στον χειμώνα, με πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με σχετικά χαμηλό υψόμετρο.

Θεσσαλονίκη: Χιόνια στον Χορτιάτη, στον Σοχό και στον Λαγκαδά

Οι πρώτες νιφάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον Χορτιάτη, ενώ χιονοπτώσεις καταγράφηκαν στον Σοχό, στον Ασκό, στον Λαγκαδά, στην Όσσα και στο Λευκοχώρι.

Από το μεσημέρι της Κυριακής τέθηκε σε ισχύ η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων ο Χορτιάτης, το Φίλυρο, το Ασβεστοχώρι, η Εξοχή, τα Πεύκα και ο Άγιος Βασίλειος.

Κοζάνη: Χιόνισε ακόμη και μέσα στην πόλη

Χειμωνιάτικο είναι το σκηνικό και στην Κοζάνη, όπου από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής το χιόνι κάλυψε στέγες, αυλές και δέντρα.

Στα λευκά ντύθηκαν επίσης ορεινές περιοχές των Δήμων Σερβίων, Βοΐου και Εορδαίας, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα να επιχειρούν για τη διατήρηση της προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο.

Κοζάνη: Εγκλωβίστηκαν 20 εκδρομείς σε ορεινό καταφύγιο

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στήθηκε στο ορεινό καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου, όπου περίπου 20 εκδρομείς εγκλωβίστηκαν εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης.

Οι εκδρομείς είχαν διανυκτερεύσει στο καταφύγιο, ωστόσο το πρωί διαπίστωσαν ότι η επιστροφή τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ύψος του χιονιού είχε ξεπεράσει τα 40 εκατοστά.

Οι ίδιοι επικοινώνησαν με το 112 ζητώντας βοήθεια, ενώ μηχανήματα του δήμου κινητοποιήθηκαν για τη διάνοιξη του δρόμου.

Στα «λευκά» και Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά

Πυκνές χιονοπτώσεις καταγράφηκαν στη Φλώρινα, ενώ στα λευκά ντύθηκαν περιοχές των Γρεβενών και της Καστοριάς, μεταξύ των οποίων η Κλεισούρα.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν επίσης στο Σέλι Ημαθίας, στα ορεινά της Πιερίας και των Σερρών, καθώς και στα ορεινά της Ξάνθης και της Ροδόπης.

Στον Λαϊλιά Σερρών κινητοποιήθηκαν εκχιονιστικά μηχανήματα για τον καθαρισμό του δρόμου προς το χιονοδρομικό κέντρο.

Σε κατάσταση Red Code η Κρήτη – Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» εξακολουθεί να δημιουργεί συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στην Αττική, καθώς και η μετατόπιση των ισχυρών βροχοπτώσεων προς την Κρήτη.

Ο υπουργός ζήτησε από τους μετεωρολόγους και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των φαινομένων και να ενημερώνουν το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Μετά τις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, που τέθηκαν σε κατάσταση κινητοποίησης την Κυριακή, για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έχει τεθεί σε κατάσταση Red Code η Περιφέρεια Κρήτης.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων

Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς η μεγάλη ένταση των ανέμων έχει οδηγήσει στην αναστολή δρομολογίων από μεγάλα λιμάνια της χώρας.

Απαγορευτικό απόπλου επιβλήθηκε στον Πειραιά, στη Ραφήνα και στο Λαύριο, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε αρκετές ακτοπλοϊκές συνδέσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Δεδομένου ότι οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν και τη Δευτέρα, οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν θα πρέπει να επικοινωνούν προηγουμένως με τις κατά τόπους λιμενικές Αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

Οι προειδοποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας για τη Δευτέρα

Έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά τους.

Οι κάτοικοι των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τα έντονα φαινόμενα καλούνται να ασφαλίσουν αντικείμενα που βρίσκονται σε μπαλκόνια, αυλές και εξωτερικούς χώρους, καθώς ενδέχεται να παρασυρθούν από τις ισχυρές ριπές ανέμου, προκαλώντας τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Παράλληλα, συστήνεται να ελέγξουν την καλή λειτουργία των υδρορροών των κατοικιών τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα, ακόμη και για αρκετές ώρες μετά την υποχώρηση των φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες στη θάλασσα και στις παράκτιες περιοχές, καθώς και τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες και αντικείμενα που υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθούν.

Στις περιοχές όπου έχουν εκδοθεί ειδικά προειδοποιητικά μηνύματα του 112, οι κάτοικοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες περιορισμού των μετακινήσεων και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία «Άργος» τη Δευτέρα

Με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να αποχαιρετήσει η χώρα τον Νοέμβριο, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» θα συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, για την οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Την ίδια ώρα, οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να διατηρεί σε ισχύ την κόκκινη προειδοποίηση για την ένταση των ανέμων.

Ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη, όπου η Δευτέρα αναμένεται να αποτελέσει μία από τις δυσκολότερες ημέρες της κακοκαιρίας, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να δημιουργούν προϋποθέσεις για την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την προγνωστική ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νησιού, κυρίως η ευρύτερη περιοχή των Χανίων, της Γεωργιούπολης, του Αλμυρού και του Βάμου.

Οι προγνωστικές εκτιμήσεις δείχνουν πιθανότητα ιδιαίτερα μεγάλων αθροιστικών υψών βροχής σε τοπικό επίπεδο, με την εξέλιξη των φαινομένων να απαιτεί συνεχή παρακολούθηση μέχρι και τις πρώτες ώρες της Τρίτης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων και στο νοτιοδυτικό Κρητικό Πέλαγος οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, με ριπές έως 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Η θερμοκρασία στην Κρήτη αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 11 και 16 βαθμών Κελσίου, με τους ισχυρούς βοριάδες να εντείνουν την αίσθηση του ψύχους.

Πού θα μείνουν κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα

Ήδη, οι πρώτοι δήμοι έχουν ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ σε άλλες περιοχές αποφασίστηκε η τροποποίηση του ωραρίου προσέλευσης.

Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία:

Δήμος Γαλατσίου

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, όλα τα σχολεία στον Δήμο Γαλατσίου, εξαιτίας των ακραίας κακοκαιρίας «Άργος» και με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αντιθέτως, οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ οι αρμόδιες δημοτικές αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Δήμος Ωρωπού

Ο Δήμος Ωρωπού ενημερώνει τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ότι, μετά από εισήγηση του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Ωρωπού.

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων

Με απόφαση του Δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, αναστέλλεται για αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Δήμος Φλώρινας

Οι χιονοπτώσεις και οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τη δημοτική Αρχή στην απόφαση να αναστείλει τη λειτουργία όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αμυνταίου

Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια και τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Δήμος Καρύστου

Στην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων προχωρά και ο Δήμος Καρύστου στην Εύβοια, λόγω της επικινδυνότητας των αναμενόμενων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση αφορά τόσο τα σχολεία όσο και τους παιδικούς σταθμούς του δήμου.

Πρέσπες: Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα

Διαφορετική απόφαση έλαβε η δημοτική Αρχή των Πρεσπών, όπου τα σχολεία θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα, αλλά η προσέλευση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί μία ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο.

Η τροποποίηση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου.

Οι παιδικοί σταθμοί θα υποδεχθούν κανονικά τα παιδιά.

Αττική: Υποχωρούν οι έντονες βροχές, παραμένουν οι επικίνδυνοι άνεμοι

Διαφορετική αναμένεται να είναι η εικόνα στην Αττική τη Δευτέρα, καθώς, παρά τη σταδιακή υποχώρηση των έντονων βροχοπτώσεων, οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξακολουθήσουν να αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα.

Οι επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου έχουν προειδοποιήσει για βόρειους ανέμους εντάσεως 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ, οι οποίοι θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Οι ήδη κορεσμένες από τις βροχοπτώσεις εδαφικές επιφάνειες, σε συνδυασμό με τις ισχυρές ριπές ανέμου, διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο νέων πτώσεων δέντρων και ζημιών σε υποδομές.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι Αρχές ζητούν από τους κατοίκους του λεκανοπεδίου να μην εφησυχάζουν, ακόμη και αν η ένταση των βροχοπτώσεων παρουσιάσει αισθητή εξασθένηση.

Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική

Παρά τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που καταγράφηκαν την Κυριακή στο λεκανοπέδιο και τις προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί επίσημη ανακοίνωση για οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στην Αττική.

Οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των δήμων τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νεότερες αποφάσεις ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Η πρώτη χειμωνιάτικη εισβολή – Πιθανές χιονοπτώσεις και στην Πάρνηθα

Η κακοκαιρία «Άργος» συνοδεύεται και από την πρώτη ουσιαστική χειμωνιάτικη εισβολή της περιόδου, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σημαντικά και τις χιονοπτώσεις να κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, παρουσιάζοντας τους προγνωστικούς χάρτες του μοντέλου ICON-EU για το επόμενο τετραήμερο, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της χώρας, αλλά και στις βουνοκορφές της Κρήτης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Πάρνηθα, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συγκεντρώνει πιθανότητες να δεχθεί το δικό της επεισόδιο χιονόπτωσης, κυρίως στα υψηλότερα τμήματά της.

Ο μετεωρολόγος διευκρινίζει, ωστόσο, ότι τα χιόνια αποτελούν δευτερεύον χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης κακοκαιρίας, καθώς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξακολουθεί να επικεντρώνεται στις ισχυρές βροχοπτώσεις, στις καταιγίδες και στους θυελλώδεις ανέμους.

Πότε αναμένεται να υποχωρήσει η κακοκαιρία

Από την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου διαφαίνεται σταδιακή αποκλιμάκωση των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις βροχοπτώσεις να αποκτούν προοδευτικά περισσότερο τοπικό χαρακτήρα και να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ωστόσο, η βελτίωση του καιρού δεν σηματοδοτεί αυτομάτως και την εξάλειψη των κινδύνων, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλους όγκους νερού.

Η Αττική καλείται πλέον να επουλώσει τις πληγές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, την ώρα που η Κρήτη προετοιμάζεται για ένα δύσκολο 24ωρο και ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή.

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