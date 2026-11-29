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Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2026 πραγματοποιείται η φετινή Travel Tuesday, ένας εκπτωτικός θεσμός αφιερωμένος στον ταξιδιωτικό και τουριστικό κλάδο, ο οποίος κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος διεθνώς και συμπληρώνει φέτος δέκα χρόνια παρουσίας. Σε αντίθεση με τη Black Friday, που εστιάζει κυρίως στην αγορά εμπορευμάτων, η Travel Tuesday αφορά ειδικά τις μετακινήσεις και τη διαμονή, προσφέροντας στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να οργανώσουν τις επόμενες αποδράσεις τους με μειωμένο κόστος τόσο για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων όσο και για τα ταξίδια του 2027.

Ο θεσμός εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2017 έπειτα από πρωτοβουλία της ταξιδιωτικής πλατφόρμας Hopper, η οποία είχε εντοπίσει αυξημένη συχνότητα προσφορών στις αεροπορικές πτήσεις την Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε, έχει εξελιχθεί σε διεθνή εμπορική συγκυρία για επιχειρήσεις του τουρισμού, οι οποίες αξιοποιούν την ημέρα για να ενισχύσουν τη ζήτηση στις κρατήσεις τους.

Οι προσφορές σε πτήσεις, καταλύματα και πακέτα διακοπών

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα αεροπορικά εισιτήρια, με ορισμένες πλατφόρμες να έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή τις εκπτωτικές τους ενέργειες. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η πλατφόρμα eDreams, η μέση εξοικονόμηση στο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εκτιμάται από 15% έως 25%, ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία, τον προορισμό και τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Πέρα από τις πτήσεις, οι εκπτωτικές προτάσεις επεκτείνονται σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, οργανωμένα ταξιδιωτικά πακέτα, κρουαζιέρες, εκδρομές και τουριστικές δραστηριότητες, καθώς και συνδυαστικές κρατήσεις μεταφοράς και διαμονής. Για τη φετινή Travel Tuesday, η Hopper έχει ανακοινώσει εκπτώσεις που φτάνουν έως και το 50% σε επιλεγμένα ξενοδοχεία δημοφιλών προορισμών.

Πρακτικοί έλεγχοι πριν από την οριστικοποίηση της κράτησης

Παρά τα ελκυστικά εκπτωτικά ποσοστά, οι ταξιδιώτες χρειάζεται να προχωρούν στις κρατήσεις τους με προσοχή, καθώς το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης δεν μεταφράζεται αυτομάτως στη χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή της αγοράς. Συνιστάται η συγκριτική αναζήτηση μεταξύ διαφορετικών ιστοσελίδων και αεροπορικών εταιρειών, ο αναλυτικός έλεγχος του τελικού ποσού, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων χρεώσεων για αποσκευές, καθώς και η προσεκτική μελέτη των όρων αλλαγής ή ακύρωσης.

Παράλληλα, η ευελιξία στις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού πιο οικονομικών επιλογών. Η 1η Δεκεμβρίου προσφέρει έτσι μια ακόμη συγκυρία για όσους σχεδιάζουν χειμερινές αποδράσεις ή προγραμματίζουν νωρίτερα τις διακοπές του 2027, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένο ότι όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου θα συμμετάσχουν με μειωμένες τιμές.

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