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Σε χειμωνιάτικο κλοιό παραμένει η χώρα λόγω της κακοκαιρίας «Άργος», με την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για χιονοπτώσεις σε αρκετές ορεινές περιοχές της Ελλάδας, ενώ πιθανότητες να ντυθεί στα λευκά συγκεντρώνει και η Πάρνηθα.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, παρουσιάζοντας τους προγνωστικούς χάρτες του μοντέλου ICON-EU για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, κάνει λόγο για την πρώτη ουσιαστική χειμωνιάτικη εισβολή της περιόδου.

Όπως επισημαίνει, οι χιονοπτώσεις αποτελούν ένα δευτερεύον, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας, καθώς το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να πέφτει στις ισχυρές βροχοπτώσεις, στις καταιγίδες και στους θυελλώδεις ανέμους.

Τι δείχνουν οι χάρτες για τις χιονοπτώσεις του επόμενου τετραημέρου

Σύμφωνα με τους χάρτες που δημοσίευσε ο Θοδωρής Κολυδάς, η Δευτέρα παρουσιάζει την πιο εκτεταμένη γεωγραφική κατανομή χιονοπτώσεων στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τις επόμενες ημέρες τα φαινόμενα αποκτούν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: Οι χιονοπτώσεις εντοπίζονται κυρίως κατά μήκος της Πίνδου, στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Ασθενέστερα φαινόμενα διακρίνονται και σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου.

Τρίτη 1η Δεκεμβρίου: Οι χιονοπτώσεις περιορίζονται σε μικρότερες ζώνες της ηπειρωτικής χώρας, με έμφαση στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ κάνουν την εμφάνισή τους και στα βουνά της Κρήτης.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου: Τα φαινόμενα εξασθενούν περαιτέρω στην ηπειρωτική Ελλάδα. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται περισσότερο στα ορεινά της Κρήτης, όπου διακρίνονται εντοπισμένες ζώνες χιονόπτωσης.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου: Περιορισμένες χιονοπτώσεις προβλέπονται σε ορισμένα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης, με τον καιρό να διατηρεί τα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού στην Αττική, καθώς μετά τις πολύωρες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους, η πτώση της θερμοκρασίας δημιουργεί προϋποθέσεις για την εκδήλωση χιονοπτώσεων στα υψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας.

«Κάποιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Πάρνηθα, η οποία φαίνεται ότι θα διεκδικήσει το δικό της επεισόδιο χιονόπτωσης, κυρίως στα υψηλότερα τμήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς.

Προς το παρόν, πάντως, η προγνωστική εικόνα δεν παραπέμπει σε γενικευμένο επεισόδιο χιονόπτωσης στην Αττική, αλλά σε φαινόμενα που αφορούν κυρίως τα μεγαλύτερα υψόμετρα της Πάρνηθας.

Οι χιονοπτώσεις δεν είναι η μεγαλύτερη απειλή της κακοκαιρίας

Παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η πρώτη χειμωνιάτικη εισβολή της περιόδου, ο μετεωρολόγος διευκρινίζει ότι τα χιόνια δεν αποτελούν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας «Άργος».

Οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική αιτία ανησυχίας, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού και παρουσιάζουν σημαντική υδρολογική επιβάρυνση.

Η χώρα εισέρχεται, πάντως, στον Δεκέμβριο με σαφώς χειμωνιάτικες συνθήκες, χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις που αναμένεται να κάνουν αισθητή την παρουσία τους από τα ορεινά της βόρειας Ελλάδας μέχρι τις βουνοκορφές της Κρήτης.

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