Με μήνυμα που εστάλη από το 112, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε μέρος του οδικού δικτύου της Σερίφου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το μήνυμα 112, «απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Νήσο Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων».

Μάλιστα, όπως συνεχίζει το ίδιο μήνυμα, η διάρκεια απαγόρευσης ισχύει για ένα 24ωρο και από την απαγόρευση εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης.