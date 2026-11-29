Σέριφος: Μήνυμα από το 112, κλείνει η κυκλοφορία στην παραλία Λιβαδίου λόγω κακοκαιρίας
Η διάρκεια απαγόρευσης ισχύει για ένα 24ωρο
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Με μήνυμα που εστάλη από το 112, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία σε μέρος του οδικού δικτύου της Σερίφου.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το μήνυμα 112, «απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Νήσο Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων».
Μάλιστα, όπως συνεχίζει το ίδιο μήνυμα, η διάρκεια απαγόρευσης ισχύει για ένα 24ωρο και από την απαγόρευση εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης.
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