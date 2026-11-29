Snapshot Snapshot powered by AI

Γύρω του πετούσαν καρέκλες, τα τραπέζια παρασύρονταν από τους ισχυρούς ανέμους και η καταρρακτώδης βροχή είχε μουσκέψει το σακάκι του. Εκείνος, ωστόσο, συνέχιζε να απολαμβάνει το μεσημεριανό του, σαν να μη συνέβαινε τίποτα.

Ο λόγος για τον 33χρονο δικηγόρο Αλμίρο Τζούνιορ από τη Βραζιλία, ο οποίος έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χάρη σε ένα βίντεο που καταγράφει την απρόσμενη αντίδρασή του απέναντι σε μια ισχυρή καταιγίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, σε εστιατόριο κοντά στη λεωφόρο JK, στην πόλη Πάλμας, πρωτεύουσα της πολιτείας Τοκαντίνς της Βραζιλίας.

Η στάση για φαγητό που εξελίχθηκε σε viral περιστατικό

Ο 33χρονος είχε μόλις ολοκληρώσει την εργασία του στο δικηγορικό γραφείο και επέστρεφε στο σπίτι μαζί με τη σύζυγό του, όταν αποφάσισε να κάνει μια απρογραμμάτιστη στάση για φαγητό σε ένα εστιατόριο που επισκέπτεται συχνά.

Όταν έφτασε στο κατάστημα, δεν έβρεχε. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στα μισά του γεύματός του, ο καιρός άλλαξε απότομα.

Η βροχή έγινε καταρρακτώδης και οι ισχυρές ριπές ανέμου άρχισαν να παρασύρουν τον εξοπλισμό του εστιατορίου.

Παρά τις συνθήκες που επικρατούσαν, ο δικηγόρος παρέμεινε στη θέση του, συνεχίζοντας να τρώει το γεύμα του, το οποίο περιλάμβανε μοσχαρίσια μπριζόλα και ζυμαρικά.

«Το να τελειώσω το φαγητό μου ήταν η καλύτερη επιλογή»

Μιλώντας στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό δίκτυο G1, ο Αλμίρο Τζούνιορ εξήγησε ότι αρχικά πίστευε πως η βροχή θα ήταν σύντομη και δεν θα προλάβαινε να βραχεί.

Μέσα σε λίγα λεπτά, όμως, το σακάκι του είχε μουσκέψει και τα αντικείμενα γύρω του είχαν αρχίσει να παρασύρονται από τον άνεμο.

Όπως εξήγησε, θεώρησε ότι όποια επιλογή κι αν έκανε, θα κατέληγε εξίσου βρεγμένος. Έτσι, αποφάσισε να ολοκληρώσει το γεύμα του.

Μάλιστα, διαβεβαίωσε με χιούμορ ότι η καταιγίδα δεν επηρέασε καθόλου τη γεύση του φαγητού, το οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό.

«Ας έρθει το 2027, είμαστε προετοιμασμένοι»

Ο δικηγόρος αξιοποίησε το ασυνήθιστο περιστατικό για να σχολιάσει με χιούμορ και τις επερχόμενες αλλαγές στην εργατική και φορολογική νομοθεσία της Βραζιλίας.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, συνέκρινε την καταιγίδα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην επαγγελματική του καθημερινότητα, αστειευόμενος ότι πλέον τίποτα δεν μπορεί να τον κλονίσει.

«Ας έρθει το 2027, είμαστε προετοιμασμένοι», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Παρά τη χιουμοριστική διάσταση του περιστατικού, η παραμονή σε εξωτερικό χώρο κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα όταν οι άνεμοι παρασύρουν βαριά αντικείμενα.

Διαβάστε επίσης