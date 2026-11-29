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Τα νεότερα στοιχεία της Eurostat έρχονται να επιβεβαιώσουν την καθημερινή εμπειρία των πολιτών, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη των μισθών. Σύμφωνα με τα δεδομένα για το 2025, η χώρα βρίσκεται στην προτελευταία θέση σε επίπεδο ονομαστικών αποδοχών, καθώς οι μέσες ετήσιες μεικτές απολαβές ανέρχονται στα 18.772 ευρώ, έναντι 41.464 ευρώ που διαμορφώνεται ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.

Η απόσταση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες παραμένει μεγάλη, καθώς στην Πορτογαλία ο μέσος ετήσιος μεικτός μισθός ξεπερνά τις 26.000 ευρώ και στην Ισπανία τις 35.000 ευρώ, ενώ ένας εργαζόμενος στην Ελλάδα χρειάζεται τρία χρόνια για να συγκεντρώσει όσα κερδίζει κατά μέσο όρο ένας εργαζόμενος στη Γερμανία μέσα σε έναν χρόνο. Όταν μάλιστα συνυπολογιστεί το αυξημένο κόστος ζωής, η Ελλάδα υποχωρεί στην τελευταία θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Η πίεση στα νοικοκυριά και το όριο των 1.500 ευρώ

Στην πράξη, για σημαντικό μέρος των πολιτών ο μήνας έχει τριάντα ημέρες, ωστόσο ο μισθός ή η σύνταξη εξαντλείται πριν ακόμη συμπληρωθούν οι είκοσι, καθώς το ενοίκιο, οι λογαριασμοί και οι δαπάνες στο σούπερ μάρκετ απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος. Αν και υπάρχουν εργαζόμενοι που δηλώνουν ότι καταφέρνουν να καλύπτουν τις βασικές τους υποχρεώσεις με τις αποδοχές που λαμβάνουν, οι αντοχές των νοικοκυριών δοκιμάζονται έντονα, με χαρακτηριστικές αναφορές πολιτών ότι προσπαθούν να ζεσταθούν με κουβέρτες προκειμένου να περιορίσουν το κόστος ενέργειας.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η πλειονότητα των πολιτών εκτιμά ότι για να μπορεί ένας εργαζόμενος να καλύπτει τις ανάγκες του με στοιχειώδη οικονομική άνεση απαιτείται μηνιαίος μισθός τουλάχιστον 1.500 ευρώ. Όπως αναδεικνύεται από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, το κρίσιμο ζητούμενο δεν περιορίζεται στο ονομαστικό ύψος των αποδοχών που καταβάλλονται στους εργαζομένους, αλλά στην πραγματική τους αξία και στο τι μπορούν τελικά να αγοράσουν με αυτές.

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