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Τη θέση τους στις βιτρίνες των φούρνων και των ζαχαροπλαστείων έχουν πάρει ήδη τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές των Χριστουγέννων έχει ξεκινήσει. Η εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά της Αττικής για τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες και τις δίπλες παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις, ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα.

Μέσα από δειγματοληπτική έρευνα σε φούρνους στα δυτικά, τα ανατολικά, το κέντρο, τα βόρεια και τα νότια προάστια της Αθήνας, καθώς και στον Πειραιά, καταγράφονται διαφοροποιήσεις που ξεκινούν από τα 12,50 ευρώ και φτάνουν έως τα 21 ευρώ το κιλό.

Συγκεκριμένα, οι χαμηλότερες τιμές εντοπίστηκαν στο κέντρο της Αθήνας και ειδικότερα στα Εξάρχεια, όπου τα μελομακάρονα πωλούνται προς 12,50 ευρώ το κιλό και οι κουραμπιέδες προς 14 ευρώ. Στα δυτικά προάστια, και συγκεκριμένα σε κατάστημα στο Περιστέρι, τα μελομακάρονα διατίθενται στα 14 ευρώ το κιλό, ενώ οι κουραμπιέδες και οι δίπλες κοστίζουν 16 ευρώ. Αντίστοιχα, στην Παλλήνη, οι καταναλωτές θα βρουν τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες στα 15,90 ευρώ το κιλό, με τις δίπλες να αγγίζουν τα 17,90 ευρώ, ενώ στον Πειραιά και τα τρία παραδοσιακά εδέσματα πωλούνται στην ενιαία τιμή των 16 ευρώ το κιλό.

Στον αντίποδα, αισθητά υψηλότερες είναι οι τιμές στα βόρεια και τα νότια προάστια. Στην Κηφισιά, τα μελομακάρονα φτάνουν τα 17 ευρώ το κιλό, οι κουραμπιέδες τα 19 ευρώ και οι δίπλες σκαρφαλώνουν στα 21 ευρώ. Στη Γλυφάδα, οι ενδεικτικές τιμές διαμορφώνονται στα 18,50 ευρώ το κιλό για τα μελομακάρονα, στα 16,50 ευρώ για τους κουραμπιέδες και στα 19 ευρώ για τις δίπλες.

Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του κλάδου, η διαμόρφωση των τελικών τιμών λιανικής από γειτονιά σε γειτονιά συνδέεται άμεσα με το ύψος των ενοικίων των καταστημάτων, αλλά και με το συνολικό λειτουργικό κόστος που επωμίζεται κάθε επιχείρηση.

*Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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