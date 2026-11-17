Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε κατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην οδό Λένορμαν στην Αθήνα, Τρίτη 5 Μαρτίου 2024. Τον πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του συνόδευε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας. (POOL/ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ/EUROKINISSI)

Snapshot Το πρόγραμμα «Γιορτές για όλους» ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου και αντικαθιστά τα παλιά καλάθια Χριστουγέννων.

Περιλαμβάνει 300 κωδικούς προϊόντων σε 25 κατηγορίες με εκπτώσεις έως 25%.

Οι κατηγορίες προϊόντων καλύπτουν είδη όπως λάδι, σοκολατοειδή, κρέατα, αναψυκτικά και γλυκά.

Η περίοδος ισχύος των εκπτώσεων είναι από 18 έως 31 Δεκεμβρίου.

Οι εκπτώσεις στα κρέατα και τα γλυκά θα είναι μικρότερες από 25%. Snapshot powered by AI

Στην πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Αρχήα Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η οποία σχεδιάζει νέο πακέτο μειώσεων σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, αναφέρθηκε ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Βασίλης Σπανάκης μιλώντας στον ΣΚΑΙ έκανε λόγο για «Γιορτές για όλους» με 300 κωδικούς με έκπτωση έως 25% για δύο εβδομάδες με έναρξη την 18η Δεκεμβρίου.

Την έναρξη από τις 18 Δεκεμβρίου του προγράμματος «Γιορτές για όλους» που θα αντικαταστήσει τα καλάθια των Χριστουγέννων που είχαν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης.«Μιλάμε για 25 κατηγορίες προϊόντων ενώ μέχρι σήμερα τα καλάθια για τις γιορτές είχαν 4-6 κατηγορίες. Σε αυτές τις κατηγορίες θα έχουμε πάνω από 300 κωδικούς» είπε ο κ. Σπανάκης.

Όπως εξήγησε στα προϊόντα αυτά «οι εκπτώσεις θα είναι της τάξης του 25%», απαριθμώντας κάποια από τα προϊόντα στις «Γιορτές για όλους» όπως:

λάδι

σοκολατοειδή

μπισκότα

τσουρέκι

βασιλόπιτες

κρέατα

αναψυκτικά

σάλτσες

καφέδες

γάλα

ζυμαρικά

ξηροί καρποί

φέτα

«Μιλάμε για προϊόντα αυξημένης ζήτησης για ένα διάστημα από τις 18 Δεκεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου» είπε ο κ. Σπανάκης διευκρινίζοντας ότι «για το κρέας και τα γλυκά θα είναι μια έκπτωση μικρότερη από 25%».

«Έχουμε εισπράξει το 98% των προστίμων που έχουν πέσει στην αγορά το 2026», ανέφερε ο υπουργός σε άλλο σημείο.

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