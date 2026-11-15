Θεοδωρικάκος: Οι λαϊκές αγορές ως ανάχωμα της ακρίβειας - Νέες παρεμβάσεις και χρηματοδοτικά εργαλεί

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε τον ρόλο των λαϊκών αγορών στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής μέσω ανταγωνισμού

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θεοδωρικάκος: Οι λαϊκές αγορές ως ανάχωμα της ακρίβειας - Νέες παρεμβάσεις και χρηματοδοτικά εργαλεί
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  • Προωθούνται αλλαγές στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, όπως απογευματινές αγορές, αγορές αποκλειστικά για παραγωγούς, ευέλικτο ωράριο και απλούστευση αδειοδοτήσεων με ψηφιοποίηση.
  • Εξετάζονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την οικονομική στήριξη των πωλητών, με στόχο την ανανέωση εξοπλισμού και την προσαρμογή στην πράσινη μετάβαση.
  • Οι λαϊκές αγορές θεωρούνται σημαντικός θεσμός για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την ενίσχυση της κοινωνικής ζωής στις γειτονιές.
  • Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας κεντρικής διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών.
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Τη σημασία των λαϊκών αγορών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την προώθηση της ελληνικής παραγωγής και την ενίσχυση του ανταγωνισμού, με άμεσο όφελος για τους καταναλωτές, ανέδειξε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Η τοποθέτησή του έγινε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την παρουσίαση της νέας καμπάνιας του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, με τίτλο «Λάικ… η αγορά στα πιο φρέσκα της».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, επισημαίνοντας ότι αυτές διαμορφώθηκαν έπειτα από διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η δυνατότητα των δήμων να διοργανώνουν απογευματινές λαϊκές αγορές, η δημιουργία αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς, αλλά και η μεγαλύτερη ευελιξία στο ωράριο των πωλητών.

Παράλληλα, προβλέπονται απλούστερες διαδικασίες για την έκδοση αδειών, ψηφιοποίηση των σχετικών εγγράφων και περιορισμός της γραφειοκρατίας.

«Δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί σας γιατί θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και το τελευταίο παραμικρό πρόβλημα που μπορεί να δυσκολεύει τη δραστηριότητα των ανθρώπων στις λαϊκές αγορές», ανέφερε, τονίζοντας ότι για να αναβαθμιστεί ουσιαστικά ο θεσμός είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους ίδιους τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Στο τραπέζι νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους πωλητές

Ο κ. Θεοδωρικάκος γνωστοποίησε επίσης ότι εξετάζονται πρόσθετοι τρόποι οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών και των παραγωγών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές. Στόχος είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία θα τους βοηθήσουν να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους, να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης.

«Τις επόμενες βδομάδες και μήνες θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και άλλα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να σας υποστηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε, ακόμη, τη νέα πρωτοβουλία «εξαιρετικά επίκαιρη και πάρα πολύ χρήσιμη», επισημαίνοντας ότι οι λαϊκές αγορές αποτελούν έναν θεσμό με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Όπως ανέφερε, είναι άμεσα συνδεδεμένες με την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

Μέσα από τη λειτουργία τους, οι παραγωγοί έρχονται σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικότερες και πιο προσιτές τιμές. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο ρόλος τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημερινή συγκυρία, καθώς η ενίσχυση του ανταγωνισμού και οι περισσότερες επιλογές για τους πολίτες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της επιβάρυνσης του κόστους ζωής.

«H σημασία των λαϊκών αγορών πιστεύω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη στην εποχή μας. Είμαι πολύ αντίθετος σε αυτούς που λένε ότι είναι κάτι που δεν αφορά τη σύγχρονη εποχή και τους μοντέρνους καιρούς. Πιστεύω ότι στις εποχές των μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων είναι απολύτως απαραίτητο να φροντίζει κανείς να ενισχύεται ο ανταγωνισμός και να διευρύνονται οι επιλογές των καταναλωτών, ώστε να υπάρχει ένα ουσιαστικό ανάχωμα στο πολύ μεγάλο πρόβλημα του κόστους ζωής που αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο τμήμα και της ελληνικής κοινωνίας», επισήμανε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός παρουσίασε τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται μέσα από την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών ως ένα σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων.

«Εμείς οι Έλληνες λοιπόν, από την παράδοσή μας έχουμε τις ρίζες και τις δυνατότητες για ένα όπλο αντιμετώπισης της ακρίβειας, που είναι ο ανταγωνισμός, μέσα από τη σωστή λειτουργία και αξιοποίηση των λαϊκών αγορών», ανέφερε ακόμα ο κ. Θεοδωρικάκος.

Στήριξη της ελληνικής παραγωγής και της τοπικής οικονομίας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη συμβολή των λαϊκών αγορών στην οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών όπου λειτουργούν. Όπως σημείωσε, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας των γειτονιών, ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή και την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για χιλιάδες παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές.

«Γι' αυτό η στήριξη των λαϊκών αγορών είναι για εμάς μια ξεκάθαρη επιλογή, πολύ συνειδητή, την οποία αποδεικνύουμε με πράξεις και όχι με λόγια», υπογράμμισε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης με την Αυτοδιοίκηση, κάνοντας ειδική μνεία στον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά. Τον χαρακτήρισε «έναν άξιο Περιφερειάρχη που είναι κοντά στους πολίτες και πιάνει το σφυγμό της κοινωνίας».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι όσοι ασχολούνται με την πολιτική οφείλουν να διατηρούν στη μνήμη τους την αφετηρία τους και να έχουν ως βασική προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όπως είπε, «το μεγαλύτερο θέμα για όσους βρίσκονται στην πολιτική είναι να μην ξεχνούν από που ξεκίνησαν και να μην ξεχνούν ότι η δουλειά τους είναι να υπηρετούν την ελληνική κοινωνία».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του θεσμού, επισημαίνοντας ότι οι λαϊκές αγορές έχουν σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και εκσυγχρονισμού.

«Δεν έχετε μόνο ιστορία, έχετε ένα πολύ σημαντικό μέλλον για λαϊκές αγορές πιο σύγχρονες, πιο φιλικές στους πολίτες, πιο ισχυρές και πιο ανταγωνιστικές».

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