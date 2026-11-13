Ο Λυσίας συμβουλεύει τον… Σπανάκη για την καταπολέμηση της ακρίβειας

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Τασούλας δώρισε στον Βασίλη Σπανάκη τον Πρώτο Τόμο από τα Άπαντα του Λυσία κατά την ορκωμοσία της κυβέρνησης.

Ο τόμος περιλαμβάνει τον λόγο «κατά των σιτοπωλών» που καταγγέλλει καρτέλ και αισχροκέρδεια στην αρχαία Ελλάδα.

Ο Τασούλας προτείνει στον Σπανάκη να χρησιμοποιήσει τις ιδέες του Λυσία για την καταπολέμηση των σύγχρονων καρτέλ και της ακρίβειας.

Ο Πρόεδρος συζήτησε τις συμβουλές του Λυσία και με τους υφυπουργούς Δημήτρη Βαρτζόπουλο και Βαγγέλη Λιάκο. Snapshot powered by AI

Ένα απροσδόκητο δώρο έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο υφυπουργό Ανάπτυξης και βουλευτή του Νοτίου Τομέα Αθηνών της ΝΔ, Βασίλη Σπανάκη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή.

Καθώς ο κ. Σπανάκης αναλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ο κ. Τασούλας του δώρισε τον Πρώτο Τόμο από τα Άπαντα του Λυσία (εκδόσεις Κάκτος), όπου περιλαμβάνεται ο λόγος του σπουδαίου ρήτορα «κατά των σιτοπωλών».

Στον λόγο αυτό ο Λυσίας καταγγέλλει τους σιτοπώλες της αρχαίας Ελλάδας για σύσταση καρτέλ και αισχροκέρδεια. Ο Πρόεδρος λοιπόν δώρισε τον λόγο αυτό στον κ. Σπανάκη προκειμένου να πάρει ιδέες και να καταπολεμήσει πιο αποτελεσματικά κάθε απόπειρα δημιουργίας καρτέλ στη σύγχρονη Ελλάδα.

Μάλιστα ο Πρόεδρος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, συζήτησε τις χρήσιμες συμβουλές του Λυσία για την καταπολέμηση της ακρίβειας και με τους δύο άλλους υφυπουργούς που ορκίστηκαν, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τον Βαγγέλη Λιάκο.

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