Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ορκίζονται στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της Κυβέρνησης

Snapshot Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Ο Βασίλης Σπανάκης αναλαμβάνει Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, αντικαθιστώντας τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

Ο Βαγγέλης Λιάκος αναλαμβάνει Υφυπουργός Εσωτερικών, καλύπτοντας τη θέση που άφησε ο Βασίλης Σπανάκης.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει ως Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα τα θέματα ψυχικής υγείας μετά την αποχώρησή του τον Απρίλιο. Snapshot powered by AI

Ορκίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα ορκίστηκαν οι Βασίλης Σπανάκης, Ευάγγελος Λιάκος και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος μετά τον χθεσινό μίνι ανασχηματισμό με αφορμή την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Τα νέα χαρτοφυλάκια:

Βασίλης Σπανάκης: Αναλαμβάνει Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, αντικαθιστώντας τον παραιτηθέντα Λάζαρο Τσαβδαρίδη. Μέχρι πρότινος υπηρετούσε ως υφυπουργός Εσωτερικών.

Βαγγέλης Λιάκος: Αναλαμβάνει Υφυπουργός Εσωτερικών, καλύπτοντας το κενό που άφησε η μετακίνηση του Βασίλη Σπανάκη.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Επιστρέφει στο πόστο του Υφυπουργού Υγείας με αρμοδιότητα τα θέματα ψυχικής υγείας. Είχε αποχωρήσει από την ίδια θέση τον περασμένο Απρίλιο.

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