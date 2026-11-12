Το παρασκήνιο πίσω από τον μίνι ανασχηματισμό - Στον Σπανάκη η «καυτή πατάτα» της ακρίβειας

Snapshot Ο Βασίλης Σπανάκης αναλαμβάνει υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, διαχειριζόμενος το ζήτημα της ακρίβειας.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επιστρέφει ως υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προκρίνεται η στρατηγική για εκλογές με μία κάλπη, αποφεύγοντας τη χαλαρή ψήφο στην πρώτη Κυριακή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το κόμμα του συνεχίζουν περιοδείες και επαφές με στόχο την αυτοδυναμία κυβέρνησης μέσα στον Ιούνιο. Snapshot powered by AI

H διαγραφή Τσαβδαρίδη οδήγησε τελικά σε μίνι ανασχηματισμό και αλλαγές χαρτοφυλακίων. Έτσι ο Βασίλης Σπανάκης αναλαμβάνει υφυπουργός στο Υπουργείο Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου κάτι που σημαίνει πως θα είναι υπεύθυνος να διαχειριστεί την καυτή πατάτα της ακρίβειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βιομηχανία, που παραμένει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση περνά κατευθείαν στα χέρια του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο συντοπίτης του Θοδωρή Λιβάνιου Βαγγέλης Λιάκος, ενώ μετά την περιπέτεια που είχε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικαίωσή του επιστρέφει στο Υπουργείο Υγείας ως υφυπουργός ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.

Κάπως έτσι κλείνουν και τα σενάρια που ήθελαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρεί σε περισσότερες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, καθώς πλέον απομένει λίγο διάστημα μέχρι τις εκλογές.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, μαθαίνω, πως σχεδιάζοντας την στρατηγική τους, πληθαίνουν οι φωνές που εκτιμούν πως θα πρέπει να κινηθούν στη λογική της μίας κάλπης, καθώς δεν θα πρέπει να επικρατήσει στην κοινωνία η αίσθηση πως την πρώτη Κυριακή η ψήφος είτε δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα είτε αποτελεί μία καλή ευκαιρία για να εκφράσει κανείς διαφωνίες και... δυσφορία.

Υπέρμαχος αυτής της άποψης, μεταξύ άλλων, είναι και ο Τάκης Θεοδωρικάκος ο οποίος και τονίζει πως οι εκλογές δεν είναι μια «πειραματική διαδικασία» καθώς αφορούν το μέλλον της χώρας.

Στο Μαξίμου εκτιμούν πως μία χαλαρή ψήφο την πρώτη Κυριακή ενδέχεται να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις αν και διάχυτη είναι η εντύπωση πως τα ποσοστά που θα προκύψουν από την κάλπη θα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά των σημερινών δημοσκοπήσεων.

Παράλληλα πιστεύουν πως το βράδυ της Κυριακής τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να διαχειριστούν μια πολύ προβληματική κατάσταση στο εσωτερικό των κομμάτων τους.

Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα στελέχη του κόμματος θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση τις περιοδείες και τις επαφές τους σε όλη τη χώρα με στόχο η πρώτη Κυριακή να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε η χώρα μέσα στον Ιούνιο να έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.

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