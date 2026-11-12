Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσαβδαρίδη και ο θυμός του Μαξίμου

Η υπόθεση της μοριοδότησης της κόρης του, η προσωπική αίτηση για το 10%, το Παιδαγωγικό της Ρόδου και οι εσωκομματικοί αντίπαλοι στην Ημαθία που παρακολουθούσαν τις εξελίξεις

Κώστας Τσιτούνας

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσαβδαρίδη και ο θυμός του Μαξίμου
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  • Η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις για την πρόσθετη μοριοδότηση της κόρης του στις Πανελλαδικές.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε πλήρη ενημέρωση και οι εξηγήσεις του Τσαβδαρίδη δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές από το Μαξίμου.
  • Ο υφυπουργός είχε υποβάλει προσωπική αίτηση για πρόσθετη μοριοδότηση 10% και για εισαγωγή της κόρης του στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, παρά το αρχικό του αρνητικό ισχυρισμό.
  • Στο παρασκήνιο της Ημαθίας, πολιτικοί αντίπαλοι του Τσαβδαρίδη φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την υπόθεση για εσωκομματική πολιτική φθορά.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές στο πλαίσιο μοριοδότησης των αθλητών, ενώ η υπόθεση εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για την αξιοκρατία στις Πανελλαδικές.
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Η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, το πρωί της Πέμπτης, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Στο Μέγαρο Μαξίμου το κλίμα είχε βαρύνει σημαντικά ήδη από την Τετάρτη, όταν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της κόρης του και την πρόσθετη μοριοδότηση στις Πανελλαδικές άρχισαν να παίρνουν διαστάσεις πολιτικής κρίσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ζητήσει πλήρη ενημέρωση, ενώ το θέμα συζητήθηκε στον πρωινό καφέ του Μαξίμου. Υπήρξε επικοινωνία με τον υφυπουργό, ζητήθηκαν εξηγήσεις και στο κυβερνητικό επιτελείο διαμορφώθηκε η εκτίμηση ότι η υπόθεση δεν μπορούσε να παραμείνει σε εκκρεμότητα. Μάλιστα, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ενημέρωσε για τις διαστάσεις της υπόθεσης, ενώ τέθηκε και ζήτημα αλλαγής του πλαισίου για τη μοριοδότηση των διακριθέντων αθλητών.

Το πρόβλημα για τον Τσαβδαρίδη δεν ήταν μόνο οι καταγγελίες για τη συμμετοχή της κόρης του στην ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας. Ήταν κυρίως οι αποκαλύψεις για την προσωπική του εμπλοκή στη διαδικασία.

Σύμφωνα με έγγραφο που παρουσιάστηκε από το MEGA, ο ίδιος είχε υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση της αθλητικής διάκρισης και την πρόσθετη μοριοδότηση 10%.

Ακολούθησε η αποκάλυψη για το Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, στο οποίο φέρεται να κατέθεσε αίτημα για να εισήχθη η κόρη του αξιοποιώντας τα πρόσθετα μόρια. Αν και τελικά η ίδια επέλεξε τη Γεωπονική σχολή και αργότερα την Κύπρο η αίτηση από τον υφυπουργό είχε γινεί. Έτσι, η αρχική διαβεβαίωσή του ότι δεν είχε γίνει χρήση της μοριοδότησης βρέθηκε στο επίκεντρο νέων ερωτημάτων.

Το παρασκήνιο της Ημαθίας

Υπήρχε, όμως, και το παρασκήνιο της Ημαθίας. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του υφυπουργού παρακολουθούσαν τις εξελίξεις, ενώ στην τοπική Νέα Δημοκρατία οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις και οι ανταγωνισμοί για την πολιτική επιρροή είναι γνωστοί. Στο παρασκήνιο διατυπώνονται εκτιμήσεις ότι πρόσωπα από το εσωκομματικό περιβάλλον που κινείται απέναντί του αξιοποίησαν την υπόθεση για να προκαλέσουν πολιτική φθορά. Το ποιος τροφοδότησε ποιον και από πού ξεκίνησε η διαδρομή των πληροφοριών παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

Οι εξηγήσεις δεν έπεισαν

Το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση έφτασε πλέον στην κορυφή της κυβέρνησης. Και ο πρωθυπουργός δεν ήθελε να παρατείνεται μια συζήτηση που άγγιζε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα για χιλιάδες οικογένειες: την αξιοκρατία στις Πανελλαδικές.

Η παραίτηση, ή η αποπομπή του αν θέλετε, κλείνει, προς το παρόν, το κυβερνητικό κεφάλαιο της υπόθεσης. Δεν κλείνει όμως τα ερωτήματα για τη διαδικασία της μοριοδότησης ούτε το παραπολιτικό κεφάλαιο της Ημαθίας.

Σε κάθε περίπτωση οι εξηγήσεις που επιχείρησε να δώσει δεν έπεισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος φαίνεται αποφασισμενοςνα μην αφήνει να αιωρούνται τέτοιες σκιές για στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ.

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