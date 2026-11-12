Παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη - Δεκτή από τον πρωθυπουργό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδέχθηκε την παραίτηση Τσαβδαρίδη επειδή οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με προσωπική υπόθεσή του δεν κρίθηκαν επαρκείς

Μάνος Χατζηγιάννης

Παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη - Δεκτή από τον πρωθυπουργό
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποδέχθηκε την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη λόγω ανεπαρκών εξηγήσεων για προσωπική υπόθεση.
  • Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης διέψευσε ότι η κόρη του χρησιμοποίησε επιπλέον μοριοδότηση για την εισαγωγή της σε πανεπιστήμιο.
  • Ο υφυπουργός αρνήθηκε ότι άσκησε πιέσεις για την ένταξη της κόρης του στην ομάδα χάντμπολ ή ότι παρενέβη για οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.
  • Η κόρη του Τσαβδαρίδη ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια της ομάδας, με συμμετοχή σε αγώνες σύμφωνα με απόφαση του προπονητή.
  • Ο ίδιος επανέλαβε ότι δεν είχε καμία επαφή με τη διοίκηση της ομάδας ή τον προπονητή και είναι διαθέσιμος για εξηγήσεις σε αρμόδιες αρχές.
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση, την οποία υπέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης έπειτα από τις καταγγελίες ότ ιη κόρη του ήταν αθλήτρια στα «χαρτιά» για τις Πανελλήνιες.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδέχθηκε την παραίτηση Τσαβδαρίδη επειδή οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με προσωπική υπόθεσή του δεν κρίθηκαν επαρκείς.

Τι είχε υποστηρίξει ο ίδιος

Χθες ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης διέψευσε κατηγορηματικά ότι η κόρη του χρησιμοποίησε επιπλέον μοριοδότηση για την εισαγωγή της σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

Ο βουλευτής Ημαθίας αμφισβήτησε αρχικά το περιεχόμενο των κατηγοριών που του αποδίδονται, διερωτώμενος ποιο ακριβώς είναι το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται.

«Παρακολουθώ και εγώ από χτες τα δημοσιεύματα και το πρώτο πράγμα που αισθάνομαι την ανάγκη να ρωτήσω είναι: τελικά για ποιο πράγμα κατηγορούμαι και ποιο είναι τελικά το αδίκημα που μου προσάπτουν; Γιατί αν κατηγορούμαι ότι η κόρη μου ήταν αθλήτρια για να πάρει μια επιπλέον μοριοδότηση και να εγγραφεί σε κάποια σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, θα πρέπει ευθύς εξαρχής να ξεκαθαρίσω ότι η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να εισαχθεί σε οποιαδήποτε σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Τι απάντησε για τις πιέσεις στην ομάδα χάντμπολ

Ερωτηθείς εάν άσκησε πιέσεις προκειμένου να ενταχθεί η κόρη του στη συγκεκριμένη ομάδα χάντμπολ, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός άλλα παιδιά, ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απάντησε κατηγορηματικά «προφανώς όχι».

Παράλληλα, διέψευσε ότι παρενέβη για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού συλλόγου, δηλώνοντας πως είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για να δώσει εξηγήσεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κόρη του ήταν νόμιμα εγγεγραμμένη αθλήτρια της ομάδας, με δελτίο που είχε εκδοθεί από την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης, και ότι η συμμετοχή της στους αγώνες καταγραφόταν κανονικά στα φύλλα αγώνα.

Όπως εξήγησε, δεν αγωνίστηκε σε όλες τις αναμετρήσεις, καθώς η συμμετοχή της αποτελούσε αποκλειστικά απόφαση του προπονητή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν είχε καμία επαφή με τη διοίκηση της ομάδας ή τον προπονητή, ενώ επανέλαβε ότι δεν υπήρξε ούτε παρέμβαση για οικονομική ενίσχυση ούτε εξασφάλιση μοριοδότησης.

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