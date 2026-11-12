Υπόθεση Τσαβδαρίδη: Οι φωτογραφίες, τα φύλλα αγώνα και οι καταγγελίες γονέων

Snapshot Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης παραιτήθηκε μετά τις αποκαλύψεις για την εικονική αθλητική παρουσία της κόρης του στην ομάδα χάντμπολ της Πυλαίας.

Γονείς αθλητριών κατήγγειλαν ότι η κόρη του υφυπουργού δεν συμμετείχε ουσιαστικά στις προπονήσεις και τους αγώνες, παρά μόνο εμφανιζόταν για τη μοριοδότηση.

Φωτογραφίες και φύλλα αγώνα επιβεβαιώνουν την απουσία ενεργής συμμετοχής της αθλήτριας, ενώ φέρεται να ταξίδευε αυθημερόν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για την εμφάνισή της.

Ο προπονητής της ομάδας υποστήριξε ότι η απόφαση να μην αγωνίζεται η κοπέλα ήταν της διοίκησης και φέρεται να δέχθηκε απειλές λόγω της υπόθεσης.

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης επιβεβαίωσε την έκδοση νόμιμου δελτίου αθλητικής ιδιότητας, αλλά δεν σχολίασε την ενεργή συμμετοχή της στα παιχνίδια. Snapshot powered by AI

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης εξωθήθηκε ουσιαστικά σε παραίτηση, καθώς όσα υποστήριξε για την κόρη του και την μοριοδότησή της για να περάσει τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, όχι μόνο δεν έπεισαν το Μαξίμου, αλλά του έδειξαν και την πόρτα της εξόδου.

Από την ημέρα που έγινε γνωστό το θέμα, οι αποκαλύψεις έρχονται με τη μορφή χιονοστιβάδας για την κόρη του κ. Τσαβδαρίδη, η οποία εμφανιζόταν ως αθλήτρια της πρωταθλήτριας ομάδας χάντμπολ Νεανίδων της Πυλαίας, ωστόσο, όπως καταγγέλλουν γονείς άλλων αθλητριών επρόκειτο για μία αθλήτρια-φάντασμα, η οποία σύμφωνα με τα ρεπορτάζ είχε εικονική παρουσία, προκειμένου να εξασφαλίσει την προβλεπόμενη μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το Mega παρουσίασε νέα στοιχεία μέσα από φωτογραφίες και φύλλα αγώνα, τα οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, ενισχύουν τις καταγγελίες γονέων αθλητριών ότι η νεαρή κοπέλα δεν είχε ουσιαστική αγωνιστική παρουσία στην ομάδα, παρά το γεγονός ότι δηλωνόταν κανονικά στις επίσημες αναμετρήσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η κόρη του υφυπουργού ταξίδευε αυθημερόν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εμφανίζεται στο φύλλο αγώνα, χωρίς να συμμετέχει στις προπονήσεις και στα παιχνίδια.

Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το Mega εμφανίζεται ακόμη και με πολιτικά ρούχα στον πάγκο της ομάδας.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της», λένε οι γονείς

Οι καταγγελίες από γονείς αθλητριών της Πυλαίας συνεχίζονται, με τους ίδιους να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν είχε καμία πραγματική σχέση με το άθλημα.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια της, δεν ξέρει το παιδί χάντμπολ, δεν ξέρει, δεν μπήκε ποτέ μέσα στο γήπεδο. Για όλα υπάρχουν αποδείξεις, ξεκάθαρες αποδείξεις, υπάρχουν βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίες, τα φύλλα αγώνος», ανέφερε πατέρας αθλήτριας στο Mega.

Στα φύλλα αγώνα που παρουσιάστηκαν, το όνομα της κόρης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εμφανίζεται στο τέλος της λίστας των αθλητριών, ενώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν καταγράφεται συμμετοχή της στον αγωνιστικό χώρο.

Ένας ακόμη γονέας έθεσε το ερώτημα πώς ήταν δυνατόν μια κοπέλα που διέμενε στην Αθήνα να συμμετέχει σε ομάδα της Θεσσαλονίκης, όταν μάλιστα οι προπονήσεις πραγματοποιούνταν σε καθημερινή βάση.

Η μοριοδότηση και η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης έχει υποστηρίξει ότι η κόρη του δεν αξιοποίησε την επιπλέον μοριοδότηση που εξασφάλισε μέσω της αθλητικής της ιδιότητας.

«Η κόρη μου ουδέποτε έκανε χρήση επιπλέον μοριοδότησης για να ενταχθεί σε κάποια σχολή σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κόρη μου συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπως κάθε παιδί, διάβασε, κόπιασε και με το σπαθί της κατάφερε να περάσει στο τμήμα Γεωπονίας στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας», είχε δηλώσει.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Live News, η κόρη του υφυπουργού, αφού συγκέντρωσε περίπου 9.700 μόρια και εισήχθη στο τμήμα Γεωπονίας της Λάρισας, έκανε χρήση της διαδικασίας του 10%, καταθέτοντας αίτηση για εισαγωγή στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου, χωρίς τελικά να φοιτήσει εκεί.

Οι γονείς αθλητριών, από την πλευρά τους, επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν εξαντλείται στο εάν τελικά αξιοποιήθηκαν τα επιπλέον μόρια.

«Θα περιμέναμε να ακούσουμε μια μεταμέλεια από το περιβάλλον του υφυπουργού και του σωματείου. Αντιθέτως, ακούσαμε ότι δεν έγινε χρήση των μορίων. Το ζήτημα δεν είναι αν έκανε χρήση των μορίων ή όχι. Δηλαδή, αν δεν χρησιμοποιήσω τα "κλεμμένα", δεν "έκλεψα"; Η εκ των υστέρων μη αξιοποίηση ενός ενδεχόμενου οφέλους δεν αναιρεί ούτε νομιμοποιεί τις πράξεις και τις διαδικασίες που προηγήθηκαν», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Αθλήτρια στα χαρτιά-Τι δείχνουν οι φωτογραφίες

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το φωτογραφικό υλικό από τις αναμετρήσεις της ομάδας αποτυπώνει την εικόνα μιας αθλήτριας που δεν συμμετείχε στην αγωνιστική δραστηριότητα της Πυλαίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται να κάθεται μόνη της στον πάγκο, την ώρα που οι υπόλοιπες αθλήτριες πραγματοποιούν προθέρμανση, ενώ σε άλλες δεν φαίνεται να συμμετέχει ούτε στις συγκεντρώσεις και στις οδηγίες του προπονητή.

Γονείς υποστηρίζουν, επίσης, ότι για την υπόθεση καταβλήθηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό προς το σωματείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μοριοδότηση της νεαρής κοπέλας.

Οι καταγγελίες για απειλές στον προπονητή

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν και όσα μεταφέρει το MEGA σχετικά με τη στάση του προπονητή της ομάδας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι η απόφαση να μη χρησιμοποιείται αγωνιστικά η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν ήταν δική του, αλλά είχε ληφθεί από τη διοίκηση του σωματείου.

Μάλιστα, η απόφαση αυτή φέρεται να έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός έξω από το γήπεδο.

Ο προπονητής φέρεται να μην επέτρεπε στην κοπέλα να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, καθώς εκτιμούσε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα, λόγω της έντασης και της σκληρότητας του αθλήματος. Παράλληλα, δεν ήθελε να διαταραχθεί η αγωνιστική πορεία της ομάδας, η οποία διεκδικούσε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο προπονητής φέρεται να έχει δεχθεί απειλές, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Από τον αθλητικό χώρο εκφράζονται ανησυχίες για την ασφάλειά του, καθώς φέρεται να προσπάθησε να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, προστατεύοντας παράλληλα τις αθλήτριες.

Τι απαντά η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης

Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης επιβεβαιώνει ότι η 17χρονη διέθετε κανονικά δελτίο αθλητικής ιδιότητας, χωρίς ωστόσο να παίρνει θέση για το εάν είχε ενεργή αγωνιστική παρουσία.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σύμφωνα με τα επίσημα αγωνιστικά στοιχεία, η συγκεκριμένη αθλήτρια διαθέτει νόμιμα εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και είχε φυσική παρουσία στον πάγκο της ομάδας της κατά τη διάρκεια των αγώνων στους οποίους δηλώθηκε. Ασφαλώς, τέτοιου είδους επιλογές ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ηθικής τάξης, αξιοκρατίας ή ίσης μεταχείρισης μεταξύ των αθλητριών ενός σωματείου».

Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος διευκρίνισε ότι το δελτίο της κοπέλας εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

«Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με σαφήνεια είναι ότι το δελτίο αθλουμένης βγήκε τον Οκτώβριο του 2025. Εάν σε μικρότερη ηλικία συμμετείχε σε αγώνες χωρίς δελτίο στην κατηγορία των μίνι, δεν είναι επίσημοι αγώνες, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ», ανέφερε.

Το κανάλι αναζήτησε, επίσης, στοιχεία για το εάν η κόρη του υφυπουργού είχε προηγούμενη αθλητική παρουσία σε ομάδα χάντμπολ της Βέροιας, όπου διέμενε μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι απαντήσεις που έλαβε ήταν αρνητικές.

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