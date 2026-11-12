Ο Βασίλης Σπανάκης νέος υφυπουργός Ανάπτυξης στη θέση Τσαβδαρίδη

Snapshot Ο Βασίλης Σπανάκης ανέλαβε υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Ο Βαγγέλης Λιάκος τοποθετήθηκε στη θέση του Βασίλη Σπανάκη ως υφυπουργός Εσωτερικών.

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος επανήλθε στο κυβερνητικό σχήμα ως υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την Ψυχική Υγεία. Snapshot powered by AI

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, που προκάλεσε η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, από την θέση του υφυπουργού Ανάτπυξης, εξαιτίας της υπόθεσης με τα αθλητικά μόρια της κόρης του.

Ο Βασίλης Σπανάκης, μέχρι σήμερα υφυπουργός Εσωτερικών, αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Στη θέση του κ. Σπανάκη στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετείται ο Βαγγέλης Λιάκος, βουλευτής Β' Δυτικής Αττικής.

Στο κυβερνητικό σχήμα, όμως, επανέρχεται και ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, στη θέση που κατείχε πριν από την απομάκρυνσή του λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επομένως, αναλαμβάνει ξανά καθήκοντα υφυπουργού Υγείας με αντικείμενο την Ψυχική Υγεία. Το χαρτοφυλάκιο αυτό, είχε μέχρι σήμερα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το χρονικό της παραίτησης

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του μετά από καταγγελίες ότι η κόρη του ήταν αθλήτρια στα «χαρτιά», για να πάρει μόρια τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση του υφυπουργού, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως οι εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Τσαβδαρίδης δεν κρίθηκαν επαρκείς.

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