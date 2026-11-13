Κυρανάκης για Τσαβδαρίδη: «Δεν τίθεται θέμα υποψηφιότητας στις εκλογές» - Το ξέσπασμα της Τζίμα

Snapshot Ο Λάζρος Τσαβδαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός Ανάπτυξης, αλλά αναμένεται να είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Ο Κώστας Κυρανάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο και ότι η παραίτηση έγινε για λόγους ηθικής τάξης, χωρίς να αποκλείεται η υποψηφιότητα Τσαβδαρίδη.

Η Ράνια Τζίμα εξέφρασε έντονη αντίδραση για την πιθανή επανεκλογή του Τσαβδαρίδη, αμφισβητώντας τη διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση αργοπόρησε στην αντίδρασή της, όπως παρατήρησαν δημοσιογράφοι, και φαίνεται να επιχειρεί να ελέγξει τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης πριν αποφασίσει.

Η Νέα Δημοκρατία δεν θεωρεί παράνομες τις πράξεις του Τσαβδαρίδη και πιστεύει ότι η απομάκρυνσή του από το υπουργικό σχήμα αρκεί ως μήνυμα προς την κοινωνία. Snapshot powered by AI

Η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης δεν σημαίνει και το τέλος της πολιτικής του διαδρομής, καθώς ο βουλευτής Ημαθίας αναμένεται να διεκδικήσει εκ νέου την ψήφο των πολιτών στις επόμενες εκλογές.

Την ίδια ώρα, η τοποθέτηση του Κώστα Κυρανάκη για την υπόθεση που προκάλεσε την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, αλλά και τα σχόλια της Ράνιας Τζίμα για τη συνέχιση της πολιτικής του πορείας, επαναφέρουν τη συζήτηση γύρω από τα κριτήρια με τα οποία αντιμετωπίζονται αντίστοιχες υποθέσεις.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη διάσταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για σκάνδαλο, ενώ ξεκαθάρισε πως η απομάκρυνση του Τσαβδαρίδη από το κυβερνητικό σχήμα δεν συνεπάγεται αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Σχετικά με την παραίτηση του κ. Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, ο κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει θέμα υποψηφιότητας», προσθέτοντας πως ο πρωθυπουργός έκανε δεκτή την παραίτησή του για λόγους ηθικής τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κυρανάκης συμπλήρωσε πως δεν υπάρχει σκάνδαλο, καθώς η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη δεν έκανε χρήση της μοριοδότησης που έλαβε, ούτε πήρε τη θέση κάποιου άλλου παιδιού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αποχώρηση από την κυβέρνηση συνδέεται με το μήνυμα που εκπέμπεται προς την κοινωνία και όχι απαραίτητα με την ουσία της καταγγελίας.

«Επειδή δεν θέλουμε να στέλνουμε λάθος μηνύματα, ακόμα κι αν έχει δίκιο κάποιος επί της ουσίας, η εικόνα που δημιουργείται είναι λάθος, άρα δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Η κυβέρνηση προχωρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με αυτή την τοποθέτηση, ο γραμματέας της ΝΔ διαχώρισε ουσιαστικά την πολιτική διαχείριση της υπόθεσης από την αξιολόγηση των ενεργειών του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο οποίος αποχώρησε από το κυβερνητικό σχήμα, αλλά δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού του από την εκλογική διαδικασία.

Το ξέσπασμα της Ράνιας Τζίμα: «Πώς θα είναι και πάλι στα ψηφοδέλτια;»

Η προοπτική να είναι εκ νέου υποψήφιος ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ράνιας Τζίμα, η οποία σχολίασε τον κυβερνητικό χειρισμό της υπόθεσης στην εκπομπή του MEGA.

Η δημοσιογράφος εξέφρασε την άποψη ότι η κυβέρνηση επιχείρησε αρχικά να αφήσει να περάσει χρόνος, προκειμένου να διαπιστώσει την έκταση των αντιδράσεων στην κοινή γνώμη και στη συνέχεια να αποφασίσει πώς θα κινηθεί.

«Η δική μου εντύπωση, και με συγχωρείτε πολύ, είναι ότι η κυβέρνηση και σε αυτή την περίπτωση, όπως έχει κάνει και σε όλες τις υπόλοιπες, προσπαθεί να τη γλιτώσει. Αφήνει τις ώρες να περάσουν, να δει πόσο πολύ φορτώνει το θέμα, πόσο επιβαρύνει την κοινή γνώμη, ποιες είναι οι αντιδράσεις, πόσο πιεστικές είναι και αναλόγως πράττει», ανέφερε.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Παύλος Τσίμας, ο οποίος συμφώνησε ότι η αντίδραση της κυβέρνησης δεν ήταν άμεση. Όπως παρατήρησε, από τη στιγμή που η καταγγελία είχε γίνει γνωστή από το βράδυ της Τρίτης, η αξιολόγησή της δεν θα απαιτούσε περισσότερο από μία ώρα.

Το βασικό ερώτημα της Ράνιας Τζίμα, ωστόσο, αφορούσε την επόμενη ημέρα για τον βουλευτή Ημαθίας και το γεγονός ότι, παρά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, διατηρεί τη δυνατότητα να συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

Απευθυνόμενη στον δημοσιογράφο Νίκο Αρμένη, ο οποίος βρισκόταν στο Δουβλίνο, η παρουσιάστρια συνέδεσε την υπόθεση με εκείνη του Κώστα Καραμανλή.

«Τέθηκε ζήτημα ηθικής τάξεως για τον κύριο Τσαβδαρίδη. Πώς θα είναι και πάλι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας; Αυτό ακριβώς έκαναν και με τον κύριο Καραμανλή», σχολίασε.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Αρμένης μετέφερε ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν θεωρούν πως ο Τσαβδαρίδης έχει διαπράξει κάτι παράνομο και εκτιμούν ότι η απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση αρκεί για να σταλεί το σχετικό μήνυμα, ενώ θεωρούν υπερβολικό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει συνολικά από την πολιτική.

Έτσι, η υπόθεση Τσαβδαρίδη εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, με το ενδιαφέρον πλέον να μεταφέρεται όχι μόνο στην παραίτησή του από το υπουργείο, αλλά και στο εάν η Νέα Δημοκρατία θα τον συμπεριλάβει κανονικά στα ψηφοδέλτιά της στις επόμενες εθνικές εκλογές.

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