Τσαβδαρίδης: Το τηλεφώνημα Μυλωνάκη, η απόφαση Μητσοτάκη και το μήνυμα προς τους υπουργούς

Snapshot Η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη ήταν πολιτική απόφαση του πρωθυπουργικού επιτελείου λόγω μη ικανοποιητικών εξηγήσεων και επιπτώσεων στην αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε άμεση παρέμβαση μετά από τηλεφώνημα του Γιώργου Μυλωνάκη, επιταχύνοντας την απομάκρυνση χωρίς να περιμένει περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Η κυβέρνηση διαχώρισε τη νομιμότητα από την ηθική διάσταση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αξιολόγηση βασίστηκε στο πολιτικό κόστος και όχι σε ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες.

Μετά την αποχώρηση Τσαβδαρίδη, έγιναν άμεσες αλλαγές σε θέσεις υφυπουργών χωρίς ευρύτερο ανασχηματισμό, για να αποφευχθεί η αίσθηση κυβερνητικής αποσταθεροποίησης.

Η κυβέρνηση προανήγγειλε επανεξέταση του πλαισίου μοριοδότησης αθλητών για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, με στόχο τη διασφάλιση ουσιαστικής αθλητικής συμμετοχής και την αντιμετώπιση καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων. Snapshot powered by AI

Ένα τηλεφώνημα ήταν αρκετό για να μπει οριστική τελεία στην κυβερνητική παρουσία του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Η αποχώρηση του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης δεν ήταν απλώς μία ακόμη αλλαγή προσώπου στο κυβερνητικό σχήμα. Ήταν μια πολιτική απόφαση με σαφείς αποδέκτες, η οποία ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αποδείξει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί συμπεριφορές που δημιουργούν σκιές γύρω από την αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Εν θερμώ η απόφαση Μητσοτάκη

Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στην ίδια την παραίτηση, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αυτή δρομολογήθηκε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επέλεξε να αφήσει την υπόθεση να σέρνεται για ημέρες. Όταν το πρωθυπουργικό επιτελείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εξηγήσεις του υφυπουργού δεν επαρκούσαν για να κλείσει το ζήτημα, η απόφαση ήταν να υπάρξει άμεση παρέμβαση.

Το τηλεφώνημα του Γιώργου Μυλωνάκη προς τον Τσαβδαρίδη αποτέλεσε ουσιαστικά την τελευταία πράξη μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα. Η απόφαση είχε ωριμάσει στο Μέγαρο Μαξίμου και το μήνυμα ήταν πλέον ξεκάθαρο: η πολιτική διαχείριση της υπόθεσης δεν μπορούσε να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο.

Το πολιτικό λάθος που επιτάχυνε την έξοδο

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμήθηκε ότι η υπόθεση είχε πλέον αποκτήσει διαστάσεις που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με μια απλή δημόσια διάψευση. Οι εξηγήσεις που επιχείρησε να δώσει ο πρώην υφυπουργός δεν κατάφεραν να αποσυμπιέσουν την κατάσταση. Αντιθέτως, άφησαν ανοιχτά ερωτήματα και έδωσαν στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να συντηρήσει την πολιτική αντιπαράθεση.

Στο Μαξίμου δεν αρκούσε πλέον η διαβεβαίωση ότι δεν υπήρξε παράνομη πράξη. Η κυβέρνηση έπρεπε να απαντήσει και στο ευρύτερο ζήτημα: κατά πόσο η αξιοποίηση μιας ευνοϊκής θεσμικής πρόβλεψης μπορεί να δημιουργεί πολιτικά και ηθικά ερωτήματα, ιδίως όταν αφορά πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην εξουσία.

Η κυβερνητική γραμμή αποτυπώθηκε με σαφήνεια από τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος διαχώρισε τη νομιμότητα από την ηθική διάσταση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι κάτι που είναι νόμιμο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και ηθικό.

Η πλευρά Τσαβδαρίδη είχε υποστηρίξει ότι η κόρη του δεν έκανε χρήση της αθλητικής μοριοδότησης για την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο και ότι εισήχθη με βάση τη βαθμολογία της. Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος είχε αναφέρει ότι υπήρχε κανονικά εκδοθέν δελτίο αθλητικής ιδιότητας και ότι δεν διαπίστωνε παράβαση των αγωνιστικών κανονισμών. Η κυβερνητική απόφαση, επομένως, δεν ισοδυναμεί με διαπίστωση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης. Αποτυπώνει πρωτίστως την πολιτική αξιολόγηση του Μαξίμου για το κόστος που δημιουργούσε η υπόθεση.

Το πάθημα από προηγούμενες υποθέσεις και ο φόβος νέας φθοράς

Υπάρχει, ωστόσο, και μια ευρύτερη πολιτική ανάγνωση πίσω από την ταχύτητα των χειρισμών. Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πλέον ότι ορισμένες υποθέσεις, ακόμη και όταν δεν συνοδεύονται από αποδεδειγμένη παρανομία, μπορούν να εξελιχθούν σε σημαντικές εστίες πολιτικής φθοράς.

Το προηγούμενο των υποθέσεων Λαζαρίδη και Μπεκίρη, φαίνεται ότι επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η περίπτωση Τσαβδαρίδη. Οι υποθέσεις δεν είναι ίδιες, ωστόσο το πολιτικό συμπέρασμα που φαίνεται να έχει εξαχθεί είναι ότι η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση μιας κρίσης μπορεί να κοστίσει περισσότερο από μια δύσκολη απόφαση απομάκρυνσης.

Το μήνυμα προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας είναι εξίσου σημαντικό. Κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν μπορεί να θεωρεί ότι η θέση του τού εξασφαλίζει πολιτική προστασία όταν μια υπόθεση λαμβάνει διαστάσεις και προκαλεί ερωτήματα στην κοινή γνώμη.

Η δεύτερη κίνηση: Αλλαγή προσώπων χωρίς γενικό ανασχηματισμό

Η αποχώρηση Τσαβδαρίδη προκάλεσε ένα μικρό ντόμινο αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να καλύψει άμεσα τα κενά, χωρίς να ανοίξει συνολικά τη συζήτηση ενός ευρύτερου ανασχηματισμού.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης μετακινήθηκε ο Βασίλης Σπανάκης, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του υφυπουργού με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Στο υπουργείο Εσωτερικών τοποθετήθηκε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Βαγγέλης Λιάκος, ενώ στο υπουργείο Υγείας επέστρεψε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, αναλαμβάνοντας εκ νέου τον τομέα της ψυχικής υγείας.

Το χαρτοφυλάκιο της βιομηχανίας, το οποίο χειριζόταν ο Τσαβδαρίδης, περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Οι επιλογές αυτές δείχνουν ότι το Μαξίμου επιθυμούσε να κλείσει γρήγορα το κεφάλαιο της αντικατάστασης και να μη δημιουργηθεί η αίσθηση κυβερνητικής αποσταθεροποίησης.

Η νέα παρέμβαση για τη μοριοδότηση των αθλητών

Η υπόθεση, πάντως, δεν τελειώνει με την αποχώρηση του πρώην υφυπουργού. Αντιθέτως, αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση καλείται πλέον να δώσει απαντήσεις.

Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε επανεξέταση του πλαισίου μοριοδότησης των αθλητών για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, με πρωτοβουλίες από τα υπουργεία Παιδείας και Αθλητισμού.

Οι δύο βασικές κατευθύνσεις που έχουν τεθεί είναι η πραγματική συμμετοχή των αθλητών στις ομάδες και η διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτές. Το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί ότι τα προνόμια που προβλέπει η νομοθεσία συνδέονται με ουσιαστική αθλητική δραστηριότητα και όχι απλώς με την τυπική εγγραφή σε έναν σύλλογο.

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με την υπόθεση που έχει ανακύψει στο μαθητικό μπάσκετ, όπου, σύμφωνα με καταγγελίες που εξετάζονται από τη Δικαιοσύνη, υπάρχουν ερωτήματα για χειραγώγηση αγώνων με σκοπό την εξασφάλιση ευνοϊκής μοριοδότησης.

Το πρόβλημα, επομένως, ξεπερνά τα πρόσωπα και αγγίζει τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος που πρέπει να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους τους υποψηφίους.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στην τελική ευθεία

Η απομάκρυνση Τσαβδαρίδη έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να διαμορφώσει μια διαφορετική εικόνα για την κυβερνητική λειτουργία. Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήνει υποθέσεις που προκαλούν πολιτική και ηθική αμφισβήτηση να χρονίζουν.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση αρκεί για να αποκαταστήσει αυτομάτως την εμπιστοσύνη. Η αντιπολίτευση θα συνεχίσει να αξιοποιεί την υπόθεση, ενώ το ενδιαφέρον θα στραφεί πλέον στο κατά πόσο η εξαγγελία για αλλαγές στη μοριοδότηση θα αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Διαβάστε επίσης