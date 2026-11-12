«Καλπάζει» η ακρίβεια – Νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα

Snapshot Οι τιμές των αλίπαστων ψαριών αυξήθηκαν κατά 10,4%, του αρνιού και κατσικιού κατά 9,1%, και του μοσχαριού κατά 6,5% από Οκτώβριο 2025 έως Οκτώβριο 2026.

Σε έναν μήνα, η τιμή της φιλέτου αντζούγιας αυξήθηκε από 4,20 σε 4,75 ευρώ και του γαύρου μαριναρισμένου από 3,30 σε 3,75 ευρώ.

Το μοσχαρίσιο κρέας σημειώνει συνολική αύξηση 66,36% από το 2021 έως το 2026, φτάνοντας στα 17,80 ευρώ το κιλό.

Η κτηνοτροφία πλήττεται από πανώλη, ευλογιά και αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, με απώλειες περίπου 700.000 αμνοεριφίων.

Η μείωση της παραγωγής κρέατος και γάλακτος αυξάνει τις πιέσεις στις τιμές, με τα παϊδάκια να φτάνουν έως και 20 ευρώ το κιλό. Snapshot powered by AI

Νέες αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των τροφίμων, με τα αλίπαστα ψάρια, το αρνί και το κατσίκι, αλλά και το μοσχάρι να βρίσκονται στην κορυφή των ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διάστημα Οκτωβρίου 2025 – Οκτωβρίου 2026, τα αλίπαστα ψάρια ακρίβυναν κατά 10,4%, το αρνί και το κατσίκι κατά 9,1% και το μοσχάρι κατά 6,5%.

Οι αυξήσεις αποτυπώνονται και στις τιμές των προϊόντων μέσα σε μόλις έναν μήνα. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2026, η συσκευασία φιλέτου αντζούγιας των 90 γραμμαρίων αυξήθηκε από 4,20 σε 4,75 ευρώ, ενώ ο γαύρος μαρινάτος των 90 γραμμαρίων από 3,30 σε 3,75 ευρώ.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο κρέας. Το στήθος λάπα βοείου Γερμανίας, χωρίς οστό, αυξήθηκε από 11,49 σε 13,19 ευρώ το κιλό, ενώ το νωπό συκώτι βοείου Γερμανίας από 7,69 σε 7,95 ευρώ το κιλό.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η επιβάρυνση στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος σε βάθος χρόνου. Το ελληνικό βόειο μπούτι κόστιζε 10,70 ευρώ το κιλό το 2021 και το 2022 έφτασε στα 10,96 ευρώ. Το 2023 η τιμή ανέβηκε στα 13,35 ευρώ, το 2024 στα 13,90 ευρώ και το 2025 στα 17,20 ευρώ. Το 2026 διαμορφώνεται πλέον στα 17,80 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας συνολική αύξηση 66,36% σε σχέση με το 2021.

Την ίδια ώρα, η κτηνοτροφία βρίσκεται αντιμέτωπη με τριπλή απειλή από την πανώλη, την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό στη Μυτιλήνη. Οι απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο υπολογίζονται σε περίπου 700.000 αμνοερίφια.

Οι επιπτώσεις φτάνουν και στην αγορά, καθώς η μείωση της παραγωγής κρέατος και γάλακτος περιορίζει την προσφορά αμνοεριφίων και εντείνει τις πιέσεις στις τιμές. Το αποτέλεσμα είναι οι συνεχείς ανατιμήσεις για τους καταναλωτές, με τα παϊδάκια να φτάνουν ακόμη και τα 20 ευρώ το κιλό.