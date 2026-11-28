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Με δύο σημαντικά ορόσημα στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές, αλλά και με φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, συνεδριάζει το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το πρώτο μεγάλο κύμα υποψήφιων βουλευτών του κόμματος και να δρομολογήσει τις διαδικασίες για το ιδρυτικό συνέδριο του Φεβρουαρίου, επιχειρώντας να στρέψει την πολιτική συζήτηση στην προγραμματική και οργανωτική προετοιμασία του νέου φορέα.

Τα πρώτα ψηφοδέλτια και οι εκκρεμότητες

Η συνεδρίαση του Σαββάτου στο Caravel, που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική παρουσίαση της εκλογικής προετοιμασίας της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εγκριθεί και θα ανακοινωθεί περισσότερο από το 50% των υποψήφιων βουλευτών του κόμματος στην περιφέρεια, με την ηγεσία να επιδιώκει να στείλει το μήνυμα ότι η συγκρότηση των ψηφοδελτίων βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Πάντως, οι πρώτες ανακοινώσεις δεν αναμένεται να περιλαμβάνουν τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπου οι διεργασίες είναι πιο σύνθετες και οι τελικές αποφάσεις παραπέμπονται σε δεύτερο χρόνο. Αντιθέτως, το βάρος πέφτει στην υπόλοιπη χώρα, όπου η ΕΛΑΣ επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρή οργανωτική και εκλογική παρουσία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η σύνθεση των πρώτων ψηφοδελτίων, καθώς από τις ανακοινώσεις θα προκύψουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για το πολιτικό και κοινωνικό άνοιγμα που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας. Θα φανεί, μεταξύ άλλων, πόσο χώρο καταλαμβάνουν στελέχη με προηγούμενη κομματική διαδρομή και πόσο νέες υποψηφιότητες από την αυτοδιοίκηση, τα επαγγελματικά επιμελητήρια και την κοινωνία των πολιτών.

Ο οδικός χάρτης για το ιδρυτικό συνέδριο

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο της συνεδρίασης αφορά το ιδρυτικό συνέδριο, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου του 2027. Το Εθνικό Συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει τον οδικό χάρτη της προσυνεδριακής διαδικασίας, με στόχο τη συμμετοχή περίπου 5.000 μελών και την πραγματοποίηση ενός ευρύτερου πολιτικού διαλόγου για τη φυσιογνωμία, το πρόγραμμα και την οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η προετοιμασία των οργανωτικών και πολιτικών διαδικασιών που θα προηγηθούν του συνεδρίου, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του κόμματος στην περιφέρεια. Η ηγεσία επιδιώκει το ιδρυτικό συνέδριο να αποτελέσει όχι απλώς μια εσωκομματική διαδικασία, αλλά την αφετηρία της τελικής εκλογικής κινητοποίησης.

Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθούν η τρέχουσα πολιτική κατάσταση και η αντιπολιτευτική τακτική της ΕΛΑΣ, με τον Αλέξη Τσίπρα να καλείται να περιγράψει τις προτεραιότητες του κόμματος για τους επόμενους μήνες.

Στήριξη στον Χατζηγιαννάκη και μετωπική με το ΠΑΣΟΚ

Ωστόσο, η συνεδρίαση πραγματοποιείται στη σκιά της υπόθεσης του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, σχετικά με τις καταγγελίες για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και τις αναθέσεις έργων στον Δήμο Στυλίδας. Παρά τις πιέσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, ο κ. Χατζηγιαννάκης εξακολουθεί να απολαμβάνει την πολιτική στήριξη του κόμματός του, το οποίο έχει επιλέξει να απαντήσει επιθετικά στις καταγγελίες και να μην ανοίξει ζήτημα απομάκρυνσής του από τη θέση του γραμματέα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μια από τις σφοδρότερες συγκρούσεις ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε την παραίτηση τόσο του Μίλτου Χατζηγιαννάκη όσο και του υφυπουργού Εσωτερικών Ευάγγελου Λιάκου, προτάσσοντας την ανάγκη μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα διαφθοράς. Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ότι υιοθετεί την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας και λειτουργεί ως συμπλήρωμα της κυβερνητικής επίθεσης εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις δηλώσεις της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτας Αντωνοπούλου, εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ να προχωρά σε νομικές ενέργειες, κάνοντας λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς.

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