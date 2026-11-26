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Σε νέο πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η υπόθεση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή δημοσιεύματα για δημόσιες συμβάσεις εταιρειών στις οποίες συμμετέχει. Η Αμαλίας παρέχει πλήρη πολιτική κάλυψη στον γραμματέα της, καταγγέλλοντας επιχείρηση στοχοποίησης από το Μέγαρο Μαξίμου. Ωστόσο, η εμπλοκή του ΠΑΣΟΚ στην αντιπαράθεση δημιουργεί ένα ακόμη μέτωπο σύγκρουσης στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες.

Η ΝΔ ανεβάζει την πίεση

Η υπόθεση ξεκίνησε με τις αναφορές σε απευθείας αναθέσεις προς τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειας Χατζηγιαννάκη, για τις οποίες ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει αποχωρήσει από το 2014. Ωστόσο, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε μετά από νέο δημοσίευμα το οποίο αναφέρεται σε συμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 752.000 ευρώ που έλαβαν τεχνικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ από τον Δήμο Στυλίδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης διατηρεί παράλληλα κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα με τον δήμαρχο Στυλίδας, Γιάννη Αποστόλου, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για τις διαδικασίες ανάθεσης των έργων.

Η Νέα Δημοκρατία αξιοποίησε τα δημοσιεύματα για να ασκήσει πίεση όχι μόνο στον γραμματέα της ΕΛΑΣ αλλά και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ζήτησε εξηγήσεις για τις συμβάσεις, τις επιχειρηματικές σχέσεις του Χατζηγιαννάκη, αλλά και την παραχώρηση γραφείων εταιρείας του για τις ανάγκες του κόμματος.

Στην Αμαλίας εκτιμούν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις συμψηφισμού με την υπόθεση Λιάκου, μεταφέροντας τη συζήτηση από τις ευθύνες κυβερνητικών στελεχών στην επαγγελματική δραστηριότητα ενός στελέχους της αντιπολίτευσης.

Πλήρης κάλυψη από την Αμαλίας

Από την πλευρά της ΕΛΑΣ δεν τίθεται ζήτημα απομάκρυνσης του Μίλτου Χατζηγιαννάκη από τη θέση του γραμματέα. Αντιθέτως, στελέχη του κόμματος απορρίπτουν τις αιτιάσεις της κυβέρνησης, ενώ ο ίδιος προχώρησε σε δημόσιες εξηγήσεις για την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Χατζηγιαννάκης υποστήριξε ότι οι εταιρείες του ανέλαβαν έργα μέσω προβλεπόμενων διαγωνιστικών διαδικασιών και όχι μέσω προσωπικών εξυπηρετήσεων από τον δήμαρχο Στυλίδας. Όπως διευκρίνισε, η κοινή εταιρεία με τον Γιάννη Αποστόλου αφορά αποκλειστικά ιδιωτικά έργα, ενώ η δραστηριότητά του στην περιοχή προϋπήρχε της εκλογής του τελευταίου στη δημαρχία.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι εταιρεία του παραχωρεί αφιλοκερδώς χώρους στην ΕΛΑΣ για κομματικές δραστηριότητες, επικαλούμενος και το γεγονός ότι το νεοσύστατο κόμμα δεν λαμβάνει κρατική επιχορήγηση.

Η πολιτική απάντηση της ΕΛΑΣ υπήρξε ιδιαίτερα οξεία. Σε ανακοίνωσή της κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να συγκαλύψει κυβερνητικά σκάνδαλα μέσω της στοχοποίησης πολιτικών αντιπάλων, χαρακτηρίζοντας την επίθεση κατά του Χατζηγιαννάκη προϊόν του Μαξίμου και φιλικών προς την κυβέρνηση μέσων ενημέρωσης.

Η Αμαλίας υπερασπίζεται το δικαίωμα ενός ελεύθερου επαγγελματία να ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα, επιμένοντας ότι δεν μπορεί να εξισώνεται αυτή η περίπτωση με τις καταγγελίες που αφορούν κυβερνητικά στελέχη και τη διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Νέο casus belli με το ΠΑΣΟΚ

Ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, η σύγκρουση που ξέσπασε με το ΠΑΣΟΚ, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να συνταχθεί με τα αιτήματα για εξηγήσεις, βάζοντας μάλιστα ευθέως ζήτημα χρηματοδότησης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ οφείλει να δώσει απαντήσεις για τις επιχειρηματικές του σχέσεις με τον δήμαρχο Στυλίδας, κατηγορώντας παράλληλα τον Αλέξη Τσίπρα ότι εμφανίζεται ως φορέας ενός νέου πολιτικού ήθους, ενώ το κόμμα του αξιοποιεί υποδομές που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, συνδέονται με εταιρείες που έχουν λάβει δημόσιες συμβάσεις.

Τη σκυτάλη πήρε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος έκανε λόγο για «σοκαριστικές αποκαλύψεις» μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η αντίδραση της ΕΛΑΣ ήταν εξίσου σκληρή, με την Αμαλίας να κατηγορεί ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετεί τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας και συμμετέχει στην προσπάθεια πολιτικής στοχοποίησης του γραμματέα της.

«Αν όμως οι προθέσεις του συστήματος Μητσοτάκη είναι φανερές, ερωτηματικά υπάρχουν για την προθυμία του ΠΑΣΟΚ να βουτηχτεί στη λάσπη της Δεξιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ανάλογες επιθέσεις είχαν προηγουμένως στραφεί και εναντίον του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε, μάλιστα, ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις πολιτικές επιδιώξεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και διερωτώμενη εάν πίσω από τη στάση του βρίσκεται κάποια ανομολόγητη επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη για την επόμενη ημέρα.

Η συγκεκριμένη αποστροφή δίνει στη σύγκρουση ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, καθώς συνδέει τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Χατζηγιαννάκη με τα σενάρια και τις αντιπαραθέσεις γύρω από τους μετεκλογικούς συσχετισμούς.

Η Χαριλάου Τρικούπη δεν άφησε αναπάντητες τις αιχμές. Με νέα ανακοίνωση κατηγόρησε την ΕΛΑΣ για εκνευρισμό και απουσία ουσιαστικών απαντήσεων, επανέφερε το αίτημα να δημοσιοποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης του κόμματος και χαρακτήρισε την ΕΛΑΣ «ΙΧ κόμμα» του Αλέξη Τσίπρα.

Ακόμη περισσότερο, το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο σημείο να μιλήσει για «δύο διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας», τοποθετώντας στο ίδιο κάδρο τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Τσίπρα.

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται να προστεθεί στα ήδη ανοιχτά μέτωπα μεταξύ των δύο κομμάτων, με πιο χαρακτηριστικό εκείνο των funds και της διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων. Παράλληλα, αναδεικνύει πόσο δύσκολη γίνεται οποιαδήποτε συζήτηση για μελλοντικές συγκλίσεις στον προοδευτικό χώρο, όταν η πολιτική αντιπαράθεση αποκτά ολοένα και περισσότερο προσωπικά χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση Χατζηγιαννάκη, επομένως, δεν περιορίζεται πλέον στην αναμέτρηση της ΕΛΑΣ με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη επεισόδιο του ανταγωνισμού ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, σε μια περίοδο που αμφότερα τα κόμματα διεκδικούν κεντρικό ρόλο στην επόμενη πολιτική ημέρα.