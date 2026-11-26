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Μια γυναίκα που έχει χαρακτηριστεί ως «η πιο σέξι έμπορος όπλων στον κόσμο» πουλά στη Ρωσία γιγαντιαία φουσκωτά μαχητικά αεροσκάφη.

Η εντυπωσιακή Σίνα Έαρ, από την Κίνα, φαίνεται να βοηθά τη χώρα της να προωθήσει φουσκωτά πολεμικά αεροσκάφη, με στόχο να παραπλανήσει τον Πούτιν την Ουκρανία και να την κάνει να σπαταλήσει πραγματικούς πυραύλους καταστρέφοντάς τα.

«Στον σημερινό, ταχέως εξελισσόμενο πόλεμο, η παραλλαγή δεν αφορά πλέον μόνο την απόκρυψη, αλλά αποτελεί μια στρατηγική δυνατότητα που μπορεί να καθορίσει τη νίκη ή την ήττα», αναφέρει σε ένα από τα βίντεό της, έχοντας πίσω της έναν ψεύτικο πύραυλο.

Αγγελίες για τα απομιμητικά πολεμικά αεροσκάφη, ορισμένα από τα οποία διατίθενται έναντι μόλις μερικών εκατοντάδων δολαρίων το καθένα, έχουν εντοπιστεί σε πολλές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου που δραστηριοποιούνται τόσο στην Κίνα όσο και στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την Telegraph, σε αγγελίες στα ρωσικά αναφέρονται εκατοντάδες παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει για «φουσκωτά αεροσκάφη-στόχους».

Πολλές από τις αγγελίες προέρχονταν από μια εταιρεία με την ονομασία Gauss, η οποία εκτιμάται ότι πήρε το όνομά της από τον διάσημο Γερμανό μαθηματικό Καρλ Φρίντριχ Γκάους, που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην Κίνα.

Η εταιρεία φαίνεται να δραστηριοποιείται μέσω πολλών εμπορικών σημάτων και θυγατρικών, μεταξύ των οποίων οι Gauss Inflatables, Gauss Intelligent Equipment, Hangzhou Gauss και Jiangxi Gauss.

Ένα καλοσκηνοθετημένο διαφημιστικό βίντεο ξεκινά με την επιγραφή «Φούσκωσε, ανάπτυξε, παραπλάνησε» και στη συνέχεια παρουσιάζει το εσωτερικό ενός εργοστασίου, όπου διακρίνεται μια σειρά από φουσκωτά στρατιωτικά άρματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το βίντεο αναρτήθηκε στο YouTube, μια πλατφόρμα που είναι αποκλεισμένη στην Κίνα από την ίδια την κυβέρνηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα προϊόντα απευθύνονται σκόπιμα σε διεθνές κοινό.

Η Σίνα εμφανίζεται σε όλα τα βίντεο που αναρτώνται στον λογαριασμό της στο Instagram και έχει αποκτήσει τεράστιο αριθμό ακολούθων στο διαδίκτυο.

Κάθε βίντεο συγκεντρώνει αρκετά σχόλια από θαυμαστές της, οι οποίοι επαινούν τόσο την «έξυπνη επιχειρηματική της νοοτροπία» όσο και τη «σέξι εμφάνισή» της.

«Μπορεί να είναι η πιο σέξι έμπορος όπλων στον κόσμο», έγραψε ένας θαυμαστής.

«Η καλύτερη έμπορος όπλων, πάντα ντυμένη για να εντυπωσιάζει! Η τελευταία μου παραγγελία για ραντάρ και εκτοξευτές πυραύλων καταστράφηκε και πάλι, οπότε τα λέμε σύντομα», σχολίασε ένας τρίτος.

Άλλα φουσκωτά ομοιώματα που προωθούν Κινέζοι κατασκευαστές περιλαμβάνουν συστήματα αεράμυνας και πυραύλων, άρματα μάχης, πυροβόλα πυροβολικού, ακόμη και ψεύτικα υπόστεγα και σκηνές παραλλαγής με θερμικές υπογραφές.

«Είναι πιθανό – αν όχι σχεδόν βέβαιο – ότι μεγάλο μέρος αυτών των προϊόντων διακινείται μέσω των συνόρων Κίνας και Ρωσίας», δήλωσε στην Telegraph ο Ρόμπερτ Τόλαστ, ερευνητής χερσαίου πολέμου στο βρετανικό αμυντικό think tank Royal United Services Institute.