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Το να ξεκινούν την ημέρα τους με ένα ποτήρι νερό είναι μια συνήθεια που ακολουθούν πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα όσοι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούν τον οργανισμό τους να λειτουργήσει καλύτερα μετά από αρκετές ώρες ύπνου. Ωστόσο, ένα ερώτημα εξακολουθεί να προκαλεί αμφιβολίες: Είναι πραγματικά απαραίτητο να πίνουμε νερό αμέσως μόλις ξυπνήσουμε, ακόμη και όταν δεν αισθανόμαστε δίψα;

Η απάντηση μπορεί να εκπλήξει όσους θεωρούν αυτή τη συνήθεια απαραίτητη. Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Κάλι Κράιτσιρ, την οποία επικαλείται το αμερικανικό περιοδικό Real Simple, η κατανάλωση νερού το πρωί μπορεί να αποτελέσει μια καλή στρατηγική για τη διατήρηση της ενυδάτωσης, χωρίς όμως να χρειάζεται να γίνεται υποχρεωτικά.

Είναι πραγματικά καλό για την υγεία να πίνουμε νερό μόλις ξυπνάμε;

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οργανισμός συνεχίζει να χάνει υγρά μέσω της αναπνοής, της εφίδρωσης και της παραγωγής ούρων. Για τον λόγο αυτό, η κατανάλωση νερού μόλις ξυπνήσουμε μπορεί να βοηθήσει στην αναπλήρωση μέρους αυτών των φυσιολογικών απωλειών.

Ωστόσο, η ειδικός διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση νερού αμέσως μετά το ξύπνημα προσφέρει συγκεκριμένα οφέλη για την υγεία σε σύγκριση με την κατανάλωσή του άλλες ώρες της ημέρας.

Σύμφωνα με την Κάλι Κράιτσιρ, το ανθρώπινο σώμα διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών, ενώ το αίσθημα της δίψας αποτελεί γενικά αξιόπιστη ένδειξη των αναγκών ενυδάτωσης για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες.

Γιατί τα ούρα είναι συνήθως πιο σκούρα το πρωί;

Ένας από τους λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρέπει να πίνουν νερό μόλις ξυπνήσουν σχετίζεται με το χρώμα των ούρων τους, το οποίο τείνει να είναι πιο σκούρο τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας των νεφρών. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο οργανισμός περνά αρκετές ώρες χωρίς να λαμβάνει υγρά, όμως οι νεφροί συμβάλλουν στη διατήρηση του νερού, με αποτέλεσμα τα ούρα να είναι φυσιολογικά πιο συμπυκνωμένα.

Το φαινόμενο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει αφυδάτωση. Το χρώμα των ούρων μπορεί να προσφέρει ενδείξεις για την κατάσταση ενυδάτωσης, αλλά πρέπει να αξιολογείται σε συνδυασμό με άλλα σημάδια και τις εκάστοτε συνθήκες.

Πόσα ποτήρια νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά;

Πιο σημαντικό από την ώρα που πίνουμε νερό είναι να εξασφαλίζουμε επαρκή πρόσληψη υγρών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η ειδικός στο Real Simple, οι ημερήσιες ανάγκες σε υγρά μπορεί να κυμαίνονται γύρω στα εννέα ποτήρια για τις γυναίκες και τα 13 για τους άνδρες. Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά.

Το σωματικό βάρος, η φυσική δραστηριότητα, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η ποσότητα υγρών που λαμβάνουμε μέσω των τροφίμων είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις ανάγκες ενυδάτωσης.

Η διατροφολόγος συνιστά επίσης η πρόσληψη υγρών να κατανέμεται μέσα στην ημέρα, αποφεύγοντας την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε μία μόνο στιγμή, ιδιαίτερα από άτομα που αντιμετωπίζουν συχνουρία ή έντονη ανάγκη για ούρηση.

Αυτή είναι η συνιστώμενη ποσότητα νερού μόλις ξυπνήσετε

Για όσους προτιμούν να ξεκινούν την ημέρα τους με νερό, η ειδικός θεωρεί ότι ένα ποτήρι περίπου 240 έως 360 ml αποτελεί μια λογική ποσότητα για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες.

Η ίδια η Κάλι Κράιτσιρ αποκαλύπτει ότι συνήθως πίνει ένα ποτήρι νερό πριν από το πρωινό, όχι επειδή θεωρεί ότι είναι υποχρεωτικό, αλλά επειδή αυτή η συνήθεια τη βοηθά να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες της σε υγρά.

Η σύσταση, επομένως, είναι να βρούμε μια καθημερινή ρουτίνα που διευκολύνει την τακτική κατανάλωση υγρών, χωρίς να μετατρέπουμε τη συνήθεια σε υποχρέωση όταν δεν υπάρχει ανάγκη.

Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να πίνουν νερό ακόμη και αν δεν διψούν

Παρότι η δίψα αποτελεί συνήθως μια καλή ένδειξη των αναγκών του οργανισμού, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν θα πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο για το πότε πρέπει να πιούμε νερό.

Η διατροφολόγος επισημαίνει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, καθώς η γήρανση μπορεί να μειώσει την αίσθηση της δίψας, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανεπαρκούς πρόσληψης υγρών.

Όσοι γυμνάζονται νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα τις ζεστές ημέρες, μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την ενυδάτωση πριν από την άσκηση, λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια υγρών μέσω της εφίδρωσης.

Από την άλλη πλευρά, άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις, όπως καρδιακή ανεπάρκεια ή προβλήματα στους νεφρούς, μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένες οδηγίες και θα πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις των επαγγελματιών υγείας.

Πρέπει, τελικά, να πίνουμε νερό μόλις σηκωθούμε από το κρεβάτι;

Για τους περισσότερους υγιείς ενήλικες, δεν υπάρχει κανόνας που να επιβάλλει την κατανάλωση νερού αμέσως μετά το ξύπνημα. Εάν αισθάνεστε δίψα, ένα ποτήρι νερό αποτελεί έναν απλό τρόπο να καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού σας.

Εάν δεν διψάτε, μπορείτε να επιλέξετε να πιείτε νερό αργότερα, αρκεί να διατηρείτε επαρκή ενυδάτωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το βασικό συμπέρασμα της ειδικού είναι ότι η τακτική πρόσληψη υγρών έχει μεγαλύτερη σημασία από την ακριβή στιγμή που θα πιούμε το πρώτο ποτήρι νερό. Το κλειδί είναι να προσαρμόζουμε αυτή τη συνήθεια στις ατομικές μας ανάγκες, χωρίς να αγνοούμε τα σημάδια που μας δίνει ο οργανισμός μας.