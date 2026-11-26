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Σε τεντωμένο σχοινί φαίνεται πως ακροβατούν οι παρουσιαστές της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης, καθώς οι εντάσεις, οι αντιπαραθέσεις και οι δημόσιες αιχμές μεταξύ τους τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο. Την ώρα που το τηλεοπτικό κοινό δείχνει να γυρίζει την πλάτη σε καβγάδες, ανταλλαγές πυρών και έντονα αυτοαναφορικές συζητήσεις, οι τηλεοπτικοί πρωταγωνιστές μοιάζουν να επιμένουν σε μια συνταγή που προκαλεί ολοένα και περισσότερα ερωτήματα.

Παρά τις επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης, που θα έπρεπε να λειτουργούν ως καμπανάκι, οι τόνοι όχι μόνο δεν πέφτουν, αλλά συχνά ανεβαίνουν επικίνδυνα. Οι πρωινές εκπομπές μετατρέπονται σε πεδίο προσωπικών αντιπαραθέσεων, με το τηλεοπτικό θέαμα να περνά σε δεύτερη μοίρα. Και κάπως έτσι, η κατάσταση δείχνει να οδηγείται σε ένα διαρκώς επιδεινούμενο αδιέξοδο, αποδεικνύοντας πως, τελικά, το βαρέλι δεν έχει πάτο...

Το πιο πρόσφατο και πρωτοφανές περιστατικό αφορά τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο «10 Παντού» του OPEN. Το δίδυμο είχε έναν έντονο καβγά σε διαφημιστικό διάλειμμα, ο οποίος έγινε πρώτο θέμα συζήτησης και ξεσήκωσε τους τηλεοπτικούς «αντιπάλους». Μετά τη διαρροή, μάλιστα, του βίντεο, τα πράγματα πήραν άλλη τροπή και, όσο κι αν οι δυο τους θέλησαν να το μαζέψουν δίνοντας εξηγήσεις, δεν τα κατάφεραν.

«Και αυτοί που τώρα παριστάνουν τους έκπληκτους είναι αυτοί που έχουμε διαβάσει και ξέρουμε ότι έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολύ πιο έντονα επεισόδια, με ύβρεις, με χαρακτηρισμούς προσωπικούς. Εδώ ήμασταν στους τέσσερις τοίχους του στούντιο. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Ήταν μια στιγμή έντασης για τη δική μας δουλειά, την οποία υπερασπιζόμαστε με πάθος εσύ κι εγώ περισσότερο από τον καθένα. Πάθος για τη δουλειά μας. Αυτό ήταν όλο. Δύο λεπτά. Πες μου γιατί θέλω να πω και για το βίντεο το οποίο είδα. Ότι φτάσαμε στο σημείο να δούμε ένα βίντεο το οποίο κάποιος κακόβουλος κατέγραψε από μέσα από το κανάλι και ο οποίος θα εντοπιστεί. Και έχουμε προσφύγει και έχουμε λάβει και νομικά μέτρα για το βίντεο αυτό. Διότι ξέρεις, είναι πάρα πολύ άδικο κάποιος από εδώ που δε σέβεται τη δική του δουλειά και τη δική μας δουλειά να εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη στιγμή που είχαμε οι δυο μας, ανθρώπινη στιγμή, όπως έχει κάθε οικογένεια και να καταγράφει βίντεο και να το μοιράζεται», είπε ο Νίκος Στραβελάκης.

Η κριτική που ασκήθηκε στους προαναφερθέντες ήταν έντονη από όλες τις εκπομπές, οι οποίες κατά περιόδους έχουν υποπέσει... στα ίδια αμαρτήματα τη φετινή σεζόν. Ποιος ξεχνά το πρόσφατο σκηνικό στο «Happy Day» στον ALPHA;

Η διένεξη ξεκίνησε με αφορμή δηκτικά σχόλια που αφορούσαν τον Κώστα Τσουρό, τον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον Δημήτρη Παπανώτα να αναφέρεται σε προσωπικές του τηλεοπτικές κόντρες. Η Τίνα Μεσσαροπούλου τού επισήμανε ότι δεν είναι εκείνος το κεντρικό θέμα της εκπομπής, προκαλώντας την έκρηξή του.

«Μη μου το ξαναπείτε αυτό γιατί θα σηκωθώ να φύγω, ειλικρινά! Δεν μ’ αρέσει αυτό που ακούω, σας το λέω δημοσίως! “Δεν είσαι εσύ το θέμα της εκπομπής”, μου το έχετε πει εκατό φορές τις τελευταίες δέκα μέρες. Αν δεν σας αρέσει η άποψή μου, μπορώ και να σιωπώ. Δεν θα μου πετάτε αυτή την κουβέντα. Γιατί όταν αφορά εσάς, μια χαρά απαντάτε. Όταν αφορά εμένα, εκνευρίζεστε», είπε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Κανείς δε σου την πέφτει. Μπαίνεις μόνος σου σε μια θέση άμυνας και σε ένα κυνήγι μαγισσών. Δεν σου την έχει πέσει κανείς. Σε αυτή την εκπομπή μόνο σε έχουμε προστατέψει, μόνο σε έχουμε υποστηρίξει, μόνο έχουμε προσπαθήσει να μαλακώσουμε τις γωνίες σου. Και αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς, πας να βγεις κι από πάνω: Το θέμα μας είναι άλλο, μιλάμε για τον Τσουρό, τον Λιάγκα και τον Ουγγαρέζο και ξαφνικά καταλήγουμε να μιλάμε για κάτι άλλο», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Φυσικά, και εκεί πρυτάνευσε η λογική και την επόμενη ημέρα η παρουσιάστρια δήλωσε, στην έναρξη του «Happy Day», ξεκαθαρίζοντας το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους συνεργάτες της: «Αυτό απευθύνεται στους μη φανατικούς τηλεθεατές μας, γιατί οι φανατικοί τηλεθεατές μας γνωρίζετε τι είμαστε και τι νιώθουμε ο ένας για τον άλλον. Εμείς είμαστε όντως σαν οικογένεια. Όταν θα δείτε το μάτι έντονο, τη φωνή να ανεβαίνει, είναι αληθινό. Κι αληθινό είναι ότι αγαπιόμαστε. Όπως στις οικογένειες μπορεί να υπάρξει μια παρεξήγηση και την άλλη μέρα στο τραπέζι είναι όλοι αγαπημένοι, αυτό συμβαίνει κι εδώ. Μην ψάχνετε δράκους εκεί που δεν υπάρχουν».

Καβγάδες και κόντρες χωρίς τη Ζήνα Κουτσελίνη δεν γίνεται! Μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», η παρουσιάστρια σχολίασε την εκπομπή «Mega non stop» με τους Ζήση Μούσιο, Βασίλη Τσεκούρα και Μαρία Αντωνά.

«Στο Mega είναι ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Δεν μπορώ να το δω με τίποτα, γιατί νιώθω ότι δε χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του STAR, συνεχίζοντας: «Και μετά… Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση».

Τη δική της απάντηση, λίγη ώρα αργότερα, έδωσε η Μαρία Αντωνά μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια. Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Φυσικά, ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων κατά της Κουτσελίνη και δημιουργήθηκε κύμα υπεράσπισης προς την Αντωνά με την πρώτη να ζητά δημόσια συγγνώμη και να κλείνει ένα ακόμη μεγάλο beef!

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