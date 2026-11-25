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Την εποχή που δούλευε σεζόν στη Μύκονο, τη δεκαετία του '90, θυμήθηκε η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, κατά την παρουσία της στο MadWalk, τότε που έφτιαχνε πρωινό στον Jean Paul Gaultier και στο Mugler.

Στην πασαρέλα του Mad βρέθηκε η κάμερα του Mykonos Live TV και με τη γνωστή ηθοποιό ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Δημοσιογράφος: Κωνσταντίνα, έχω μάθει ότι ήσουν στο νησί, στη Μύκονο.

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Ναι, πριν γίνω ηθοποιός και επαγγελματικά τουλάχιστον δουλέψω, τα καλοκαίρια, ανάμεσα στη θεολογική σχολή που έχω σπουδάσει...

Δ: Και θεολογική και Μύκονος.

Κ.Μ.: Ήταν ο συνδυασμός που σκοτώνει.Τότε κόντεψε να με αποκληρώσει ο πατέρας μου, από τα πολλά λεφτά που έχει και είχα. Ήμουνα οχτώ καλοκαίρια, γιατί τα μισά δούλευα, τα άλλα μισά έκανα απλώς διακοπές, για να μπορώ να εξασφαλίσω τα προς το ζειν. Γιατί τότε το νησί που κατέβαινα εγώ, δεκαετία του 90, ήταν πλούσιο σε εμπειρίες και εκτός από χρήματα, γενικά ήταν ένα πλούσιο νησί.

Δ: Πες μας κάτι τρελό που έχεις ζήσει στη Μύκονο, που το λησμονείς. Όχι κάτι που έχεις δει, όχι που έχει συμβεί σε εσένα προσωπικά.

Κ.Μ.: Α, καλά έχουν συμβέι… δεν θα σας τα πω.

Δ: Πες τα μας, πες τα μας.

Κ.Μ.: What happens in Mykonos stays in Mykonos. Όχι, θυμάμαι με πάρα πολλή λαχτάρα, πώς κατεβαίναμε όλοι, λες και πηγαίναμε ραντεβού, από το αεροπλάνο ακόμα, γιατί ήταν μια ατέλειωτη πασαρέλα, η οποία μου έχει τύχει τότε που αρκετοί Ιταλοί κατεβαίνανε, την εποχή τώρα μιλάμε στην αρχή του κλίκ, δηλαδή ο Κωστόπουλος, από εκεί ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις, μπαίνανε και στο βασικό Ματογιάννι που είναι τώρα πια το Άρωμα και τότε ήταν η Βεγγέρα, καθόμασταν και περνάγανε Ιταλίδες με το λευκό το κραγιόν πολύ μαυρισμένες και τις βλέπαμε όπως ήταν ντυμένες και μετά ξαναπερνάγανε με άλλα ρούχα, πήγαιναν αλλάζαν και ξαναπερνάγανε, ήταν μια ατέλειωτη πασαρέλα. Έλληνες μεγάλους ζωγράφους με γούνες και μαγιό από μέσα και τέτοια. Πολύ ωραία πράγματα, δεν υπάρχουν πια αυτά.

Δ: Κάποιον διάσημο;

Κ.Μ.: Βέβαια, έφτιαχνα πρωινά στο Jean Paul Gaultier και στο Mugler που θα φορέσω σήμερα κοστούμι του. Τον είχα γνωρίσει λοιπόν στο μπαρ Άγκυρα. Υπάρχει Άγκυρα ακόμα εσείς που είστε ειδικοί;

Δ: Όχι, όχι.

Κ.Μ.: Οπότε δεν υπάρχω ούτε εγώ. Τότε οι μεγάλοι σχεδιαστές, ο Gianfranco Ferre από άλλη πλευρά. Αλλά οι πολλοί νέοι τότε και οι πολλοί πάρτι άνιμαλς, ο Jean Paul Gaultier και ο Mugler ήταν πελάτες.

Δ: Θέλουμε λίγο να μιλήσουμε για την παράσταση.

Κ.Μ.: Μπαμπάδες με ρούμι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Οι μπαμπάδες με ρούμι που είναι πέντε χρόνια στο θέατρο Αλίκη, πέμπτη χρονιά επιτυχίας, σε κάποια φάση αναφέρεται και το Mykonos TV. Γιατί η κόρη του, ενός από τα δύο ζευγάρια, υποτίθεται ότι είναι εξώλης και προώλης και πολύ πάρτι άνιμαλ και την κατηγορούνε ότι ανέβαινε πάνω στα μπαρ στη Μύκονο και έβγαζε το σουτιέν και χόρευε πολύ σέξι και λέει «και που το είδατε;», ρωτάει η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Θανάσης Ευθυμιάδης και λένε με ένα στόμα ο Λευτέρης Ελευθερίου και η Βίβιαν Κοντομάρη «στο Mykonos TV».

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