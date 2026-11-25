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Η διαδικασία ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας ξεκίνησε με την αποβολή του Δημοσίου από τη δίκη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και πέντε ακόμη κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομες επιδοτήσεις αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κώστας Σκρέκας κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά της απόφασης του δικαστηρίου προσέφυγε ο εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι δεν δόθηκε στο Δημόσιο η δυνατότητα να μελετήσει τη δικογραφία πριν κριθεί η παράστασή του.

«Φαλκιδεύετε το δικαίωμα του Δημοσίου να ακουστεί στην παρούσα δίκη. Σας ζήτησα πρώτα πρόσβαση στη δικογραφία και μετά να αντικρούσω κι εσείς αποβάλλετε το Δημόσιο πριν αποφανθείτε για τη δικογραφία. Προσφεύγω κατά του δικαστηρίου γιατί αυτό είναι εκτός δικονομίας», ανέφερε.

Την απόρριψη της προσφυγής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά της αποβολής του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας ζήτησε η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας. Όπως ανέφερε η κ. Παπανδρέου, πριν από την έκδοση της απόφασης δόθηκε ο λόγος στον εκπρόσωπο του ΝΣΚ, ο οποίος δήλωσε παράσταση και διατύπωσε τις αντιρρήσεις του, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε και η εισαγγελέας της έδρας. «Τηρήθηκε η δικονομία, δεν βλέπω κάποια πλημμέλεια», σημείωσε, με το δικαστήριο να συντάσσεται με την πρότασή της και να απορρίπτει την προσφυγή.

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