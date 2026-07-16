ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκρέκας, Μπουκώρος, Παπακώστα, Σενετάκης - Οι 4 βουλευτές στους οποίους ασκήθηκε δίωξη

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν θέσει εαυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης από την πρώτη στιγμή

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκρέκας, Μπουκώρος, Παπακώστα, Σενετάκης - Οι 4 βουλευτές στους οποίους ασκήθηκε δίωξη
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  • Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις σε 22 πρόσωπα, μεταξύ αυτών τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Οι βουλευτές που διώκονται είναι οι Χρήστος Μπουκώρος, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Σκρέκας και Μάξιμος Σενετάκης.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
  • Οι κατηγορίες για επτά άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
  • Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν θέσει εαυτούς στη διάθεση της δικαιοσύνης από την πρώτη στιγμή.
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Νέες διώξεις άσκησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά 22 προσώπων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόκειται για τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο, Κατερίνα Παπακώστα και Μάξιμο Σενετάκη.

Αντίθετα, στο αρχείο τίθενται οι κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους 7 βουλευτές από τους 11 της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε βάρος των Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκώρο και Μαξίμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

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