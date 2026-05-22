Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας - Μηταράκης: «Έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς»

Στο γραφείο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Ευελπίδων βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής ο Κώστας Τσιάρας κι ο Νότης Μηταράκης, για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με την εμπλοκή των ονομάτων τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ασυλία αμφοτέρων ήρθη τον περασμένο μήνα, κάτι που είχαν ζητήσει από το σώμα της Βουλής και οι ίδιοι, και σήμερα Παρασκευή (22/5) παρουσιάστηκαν στην Ευελπίδων.

Ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητα μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Από την πλευρά του ο Νότης Μηταράκης δήλωσε: Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

