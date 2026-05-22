Euroleague Fan Zone: Άνοιξε τις πύλες του στο Ζάππειο – Στα γήπεδα μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι
Παιχνίδι, θέαμα και εμπειρίες στο Euroleuague fan zone
Στο Ζάππειο χτυπά από το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Euroleuague.
Ο ιστορικός χώρος του Ζαππείου μεταμορφώθηκε στο απόλυτο σημείο συνάντησης για χιλιάδες φιλάθλους που έσπευσαν από όλη την Ευρώπη στην Αθήνα για ένα τετραήμερο γεμάτο αθλητισμό, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες.
Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών έχει σπεύσει στο σημείο για να πάρει «ρυθμό» Final 4 Ευρωλίγκας.
Ερασιτέχνες παίκτες, φίλοι του μπάσκετ κάθε ηλικίας, φίλαθλοι των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο Final 4 πήραν τις μπάλες στα χέρια τους και δοκιμάζουν τις ικανότητές του στο μπάσκετ.
