Η Affidea Υποστηρικτής Υγείας του Εθνικού Θεάτρου

Πρόληψη και φροντίδα για τους εργαζόμενους που δίνουν ζωή στη σκηνή

Η Affidea, ο μεγαλύτερος πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Εθνικό Θέατρο, τον μεγαλύτερο πολιτιστικό φορέα της Ελλάδας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Υποστηρικτή Υγείας του Θεάτρου.

Το Εθνικό Θέατρο λειτουργεί ως θεματοφύλακας της θεατρικής παράδοσης, προάγει την πνευματική καλλιέργεια του κοινού και λειτουργεί ως κέντρο πολιτισμού στην Αθήνα, με εμβέλεια σε όλη τη χώρα. Η πρωτοβουλία της Affidea στοχεύει στην ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων που δίνουν καθημερινά ζωή στη σκηνή και στον πολιτισμό της χώρας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Affidea καλύπτει πλήρως τις ιατρικές ανάγκες πρόληψης και διάγνωσης των εργαζομένων, παρέχοντας ουσιαστική φροντίδα και στήριξη, ενώ παράλληλα θα υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και την υγεία. Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης κοινές ενέργειες επικοινωνίας με κύριο μήνυμα: «Φροντίζουμε τους ανθρώπους. Στηρίζουμε τον πολιτισμό.»

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, η Affidea και το Εθνικό Θέατρο αναδεικνύουν τη στενή σύνδεση υγείας και πολιτισμού, ενισχύοντας τη δέσμευσή τους να στηρίζουν την κοινωνία και να προσφέρουν προστιθέμενη αξία μέσω πρόληψης, ευημερίας και πολιτιστικής συνεισφοράς.

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας. Παράλληλα, η Affidea έχει ενταχθεί στη λίστα με τις 50 βιωσιμότερες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2026.

Η Affidea ανήκει κατά πλειοψηφία στο Groupe Bruxelles Lambert (GBL), κορυφαίο επενδυτή στην Ευρώπη που εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με πάνω από εξήντα χρόνια παρουσίας στο χρηματιστήριο.

Σχετικά με το Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο αποτελεί τον κορυφαίο κρατικό θεατρικό οργανισμό της χώρας και έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1930 με στόχο την προαγωγή της θεατρικής τέχνης, τη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής δραματουργίας, καθώς και τη διάδοση του πολιτισμού στο ευρύ κοινό. Με ιστορία σχεδόν ενός αιώνα, το Εθνικό Θέατρο έχει παρουσιάσει εμβληματικές παραστάσεις αρχαίου δράματος, κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, συνεργαζόμενο με σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς.

Παράλληλα, επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων καλλιτεχνών μέσα από τη Δραματική Σχολή του, αλλά και με ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις. Η κεντρική του έδρα στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο Τσίλλερ, στην καρδιά της Αθήνας, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης. Μέσα από τις παραγωγές και τις πρωτοβουλίες του, το Εθνικό Θέατρο συνεχίζει να συμβάλλει δυναμικά στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και στην πολιτιστική εξωστρέφεια της Ελλάδας.

