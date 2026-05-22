Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

Χαράς Ευαγγέλια για τους φίλους του heavy metal καθώς μετά τους Metallica έφτασε η ώρα για τους Iron Maiden να ανέβουν στην σκηνή του ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως και στους Metallica, έτσι και στους Iron Maiden, πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο soundcheck με το μυθικό «Ferar Of The Dark» να ακούγεται σε όλα τα βόρεια προάστια της Αττικής.

Να σημειωθεί πως η συναυλία του «Θηρίου» ξεκινάει στις 8:40 και το playlist θα περιλαμβάνει τραγούδια από τα πρώτα χρόνια της μπάντας, με όλες τις κλασικές επιτυχίες, όπως το «Number of the Beast», «Iron Maiden», «The Trooper» και πολλά ακόμα...