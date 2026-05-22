Ιλαρά και Μουντιάλ 2026: Η τρέχουσα κατάσταση σε κάθε πόλη – Χάρτες και στοιχεία

Το Μουντιάλ 2026 θα φέρει εκατομμύρια οπαδούς σε αεροδρόμια, τρένα, ξενοδοχεία, ζώνες οπαδών και στάδια σε όλη τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό) σε μια εποχή που η δραστηριότητα της ιλαράς είναι ήδη αυξημένη σε αρκετές περιοχές.

Για τους περισσότερους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες, ο κίνδυνος είναι χαμηλός, αλλά για τα μη εμβολιασμένα άτομα, τα βρέφη, τις εγκύους και τους ανοσοκατεσταλμένους ταξιδιώτες, η ιλαρά παραμένει μια από τις πιο σημαντικές λοιμώξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από το ταξίδι.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου σε 16 πόλεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων διεθνών κόμβων όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, η Πόλη του Μεξικού, το Τορόντο, το Βανκούβερ, το Ντάλας, το Μαϊάμι και η Ατλάντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία για την ιλαρά αλλάζουν γρήγορα. Αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες δημόσιες ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες από εθνικές, πολιτειακές, επαρχιακές, δημοτικές και τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες έως και χθες, 21 Μαΐου 2026. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα αναφέρονται ανά πολιτεία, επαρχία, κομητεία ή μητροπολιτική περιοχή και όχι από την ίδια την πόλη του κάθε σταδίου.

Γιατί η ιλαρά έχει σημασία για τα ταξίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η ιλαρά είναι πολύ πιο μεταδοτική από τις περισσότερες αναπνευστικές λοιμώξεις. Ο ιός μπορεί να παραμείνει στον αέρα ή σε επιφάνειες για έως και δύο ώρες μετά την αναχώρηση ενός μολυσμένου ατόμου και ένα μολυσματικό άτομο μπορεί να τον μεταδώσει σε πολλά άλλα άτομα σε έναν ευάλωτο πληθυσμό.

Αυτό έχει σημασία κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας αθλητικής εκδήλωσης, επειδή η ιλαρά εξαπλώνεται πάρα πολύ σε πολυσύχναστα περιβάλλοντα: αεροδρόμια, δημόσιες συγκοινωνίες, ξενοδοχεία, εισόδους σταδίων, εστιατόρια, κλινικές και νοσοκομεία.

Ο εμβολιασμός παραμένει η ισχυρότερη προστασία. Οι οδηγίες του CDC αναφέρουν ότι δύο δόσεις εμβολίου MMR είναι περίπου 97% αποτελεσματικές κατά της ιλαράς, ενώ μία δόση είναι περίπου 93%. Για διεθνή ταξίδια, το CDC συνιστά τον έλεγχο της προστασίας MMR πριν από την αναχώρηση, συμπεριλαμβανομένου του έγκαιρου εμβολιασμού για βρέφη ηλικίας 6-11 μηνών, όταν είναι απαραίτητο.

Ιλαρά πριν το Μουντιάλ: Η κατάσταση σε κάθε χώρα

Χώρα Τελευταία στοιχεία Σημειώσεις Ηνωμένες Πολιτείες Το CDC ανέφερε 1.893 επιβεβαιωμένα κρούσματα ιλαράς σε 40 δικαιοδοσίες από τις 14 Μαΐου 2026. Ανέφερε επίσης 27 επιβεβαιωμένα κρούσματα μέσα στο 2026, με το 93% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να σχετίζονται με τοπικές επιδημίες Αρκετές πολιτείες υποδοχής των ΗΠΑ έχουν αναφέρει κρούσματα ή εκθέσεις το 2026. Οι οπαδοί θα πρέπει να ελέγχουν τις τοπικές ειδοποιήσεις κοντά στις ημερομηνίες ταξιδιού Καναδάς Ο Καναδάς έχει αναφέρει σημαντική δραστηριότητα ιλαράς σε πολλές δικαιοδοσίες το 2026, ενώ το Τορόντο και η Βρετανική Κολομβία έχουν εκδώσει τοπικές ενημερώσεις σχετικά με τα ταξίδια του Μουντιάλ Το Τορόντο και το Βανκούβερ είναι μεγάλες πόλεις υποδοχής με μεγάλες ταξιδιωτικές ροές. Η κατάσταση εμβολιασμού θα πρέπει να επιβεβαιωθεί πριν από το ταξίδι Μεξικό Το Μεξικό είχε την πιο ανησυχητική εικόνα ιλαράς μεταξύ των τριών χωρών υποδοχής, με επίσημες αναφορές επιδημιών και ειδοποιήσεις να επιβεβαιώνουν την εκτεταμένη μετάδοση. Οι τοπικές αρχές έχουν αναγνωρίσει το Χαλίσκο ως μία από τις πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο Η Γκουανταλαχάρα, η Πόλη του Μεξικού και το Μοντερέι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους μη εμβολιασμένους

Ιλαρά πριν το Μουντιάλ: Η τρέχουσα κατάσταση τις 16 πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες

Πόλη και στάδιο Τρέχουσα κατάστασης ιλαράς Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επισκέπτες οπαδοί Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ – Στάδιο MetLife Το Νιου Τζέρσεϊ ανέφερε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ιλαράς για το 2026 και η πολιτεία της Νέας Υόρκης ανέφερε 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα το 2026, συμπεριλαμβανομένων 5 στην πόλη της Νέας Υόρκης και 4 εκτός αυτής Οι οπαδοί μπορούν να πετάξουν ή να μείνουν σε όλη τη Νέα Υόρκη, το Νιούαρκ και το βόρειο Νιου Τζέρσεϊ. Οι ειδοποιήσεις για ιλαρά σε αυτήν την περιοχή μπορεί να αφορούν αεροδρόμια, νοσοκομεία και δημόσιους χώρους υψηλής κυκλοφορίας Ντάλας – Στάδιο AT&T, Άρλινγκτον Το Τέξας ανέφερε 182 κρούσματα ιλαράς το 2026 μέχρι τις 13 Μαΐου Η περιοχή Ντάλας-Άρλινγκτον βρίσκεται σε μια πολιτεία με σημαντική δραστηριότητα ιλαράς το 2026. Οι οπαδοί θα πρέπει να ελέγχουν τις ενημερώσεις του DSHS του Τέξας πριν ταξιδέψουν Ατλάντα – Στάδιο Mercedes-Benz Η Τζόρτζια επιβεβαίωσε 5 κρούσματα ιλαράς το 2026, συμπεριλαμβανομένων 3 μη εμβολιασμένων μελών μιας οικογένειας από την μητροπολιτική περιοχή της Ατλάντα που είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό Η Ατλάντα έχει πρόσφατη δραστηριότητα στην μητροπολιτική περιοχή, επομένως οι ταξιδιώτες θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι είναι προστατευμένοι πριν πετάξουν ή παρακολουθήσουν εκδηλώσεις με πολύ κόσμο Λος Άντζελες – Στάδιο SoFi Η κομητεία του Λος Άντζελες ανέφερε το 5ο κρούσμα ιλαράς για το 2026 σε έναν κάτοικο που είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό, με πιθανή έκθεση στον Διεθνή Τερματικό Σταθμό Tom Bradley του Λος Άντζελες στις 14 Μαΐου. Η Καλιφόρνια είχε επίσης αναφέρει 48 επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι τις 11 Μαΐου Το Λος Άντζελες είναι ένα σημαντικό σημείο διεθνών αφίξεων. Οι οπαδοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις ειδοποιήσεις της κομητείας του Λος Άντζελες, ειδικά εάν ταξιδεύουν μέσω πολυσύχναστων τερματικών σταθμών Σιάτλ – Λούμεν Φιλντ Η κομητεία Κινγκ ανέφερε 3 κρούσματα ιλαράς σε κατοίκους το 2026. Μια συμβουλευτική ανακοίνωση της κομητείας Κινγκ σημείωσε επίσης αυξημένη δραστηριότητα ιλαράς στην Ουάσινγκτον, με 37 κρούσματα σε ολόκληρη την πολιτεία μέχρι τις 16 Απριλίου και χώρους δημόσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής μεταφοράς και των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης Οι επισκέπτες στο Σιάτλ θα πρέπει να παρακολουθούν τις τοπικές ειδοποιήσεις έκθεσης που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τις κλινικές και τους οικογενειακούς χώρους Βοστώνη – Στάδιο Gillette Η Μασαχουσέτη ανακοίνωσε τα πρώτα 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα ιλαράς για το 2026 τον Φεβρουάριο. Δεν υπάρχουν στοιχεία εξάπλωσης στη Μασαχουσέτη από 1 κρούσμα Η τρέχουσα δραστηριότητα φαίνεται χαμηλότερη απ’ ό,τι σε αρκετές άλλες πόλης υποδοχής, αλλά η Βοστώνη είναι ένας σημαντικός διεθνής ταξιδιωτικός κόμβος Χιούστον – Στάδιο NRG Η κομητεία Χάρις, όπου βρίσκεται το Χιούστον, ανέφερε 5 νέα κρούσματα ιλαράς Οι επισκέπτες στο Χιούστον θα πρέπει να ακολουθούν τις ενημερώσεις του Τέξας και της κομητείας Χάρις, ειδικά επειδή η δραστηριότητα ιλαράς σε ολόκληρη την πολιτεία είναι σημαντική Κάνσας Σίτι – Στάδιο Άροουχεντ Οι αρχές επιβεβαίωσαν 1 νέο κρούσμα ιλαράς σε έναν μη εμβολιασμένο ενήλικα τον Μάρτιο του 2026, που περιγράφεται ως το πρώτο κρούσμα σε κάτοικο του Κάνσας Σίτι από το 2018 Ένα κρούσμα δεν σημαίνει μεγάλη τοπική έξαρση, αλλά επιβεβαιώνει την ύπαρξη ιλαράς. Οι οπαδοί που δεν είναι σίγουροι για τον εμβολιασμό θα πρέπει να ελέγξουν πριν ταξιδέψουν Μαϊάμι – Στάδιο Hard Rock Η Φλόριντα ανέφερε σημαντική δραστηριότητα ιλαράς το 2026, με μεγάλη έξαρση στην κομητεία Κόλιερ νωρίτερα μέσα στο έτος. Δεν εντοπίστηκε κανένα τρέχον κρούσμα στο Μαϊάμι-Ντέιντ στις επίσημες πηγές που εξετάστηκαν γι’ αυτό το άρθρο Το Μαϊάμι είναι ένας διεθνής προορισμός με μεγάλο όγκο επισκέψεων. Ακόμα κι αν η τοπική δραστηριότητα της πόλης δεν είναι η κύρια αιτία, οι μη εμβολιασμένοι ταξιδιώτες παραμένουν σε κίνδυνο μέσω των αεροδρομίων και των πλήθους Φιλαδέλφεια – Lincoln Financial Field Οι αρχές της Φιλαδέλφειας ανέφεραν έκθεση σε ιλαρά τον Ιανουάριο που αφορούσε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας, τον Σταθμό 30th Street και την Amtrak. Η Πενσυλβάνια ανέφερε επίσης ένα ξέσπασμα στην κομητεία Λάνκαστερ στις αρχές του 2026 Ο κίνδυνος στη Φιλαδέλφεια συνδέεται όχι μόνο με τοπικά κρούσματα αλλά και με τους διαδρόμους ταξιδιών. Οι οπαδοί που χρησιμοποιούν αεροδρόμια ή υπεραστικά τρένα θα πρέπει να προσέχουν τις ειδοποιήσεις δημόσιας υγείας Μοντερέι – Estadio BBVA Το Nuevo León έχει αναφέρει δραστηριότητα ιλαράς, αν και χαμηλότερη από το Χαλίσκο. Η εθνική επιδημία στο Μεξικό παραμένει το βασικό πλαίσιο Ο κίνδυνος είναι χαμηλότερος απ’ ό,τι στις πιο πληγείσες μεξικανικές πολιτείες, αλλά δεν είναι μηδαμινός. Ο εμβολιασμός εξακολουθεί να είναι η κύρια προφύλαξη Σαν Φρανσίσκο – Στάδιο Levi’s Η Καλιφόρνια ανέφερε 48 επιβεβαιωμένα κρούσματα ιλαράς μέχρι τις 11 Μαΐου. Η κομητεία Σάντα Κλάρα ανέφερε 1 κρούσμα ιλαράς σε κάτοικο τον Φεβρουάριο και η κοντινή κομητεία Σαν Ματέο ανέφερε κρούσματα το 2026 Το Στάδιο Levi’s βρίσκεται στη Σάντα Κλάρα, επομένως οι ενημερώσεις για την Περιοχή του Κόλπου (όχι μόνο για την πόλη του Σαν Φρανσίσκο) έχουν σημασία για τους επισκέπτες Γκουανταλαχάρα – Στάδιο Άκρον Το ξέσπασμα στο Μεξικό είναι η πιο σημαντική ανησυχία για τη χώρα υποδοχής. Η περιοχή Χαλίσκο είναι μία από τις πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο, και μεταγενέστερες αναφορές, βασισμένες σε επίσημα στοιχεία, συνέχισαν να δείχνουν έντονη δραστηριότητα ιλαράς εκεί Η Γκουανταλαχάρα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προορισμός υψηλότερης προτεραιότητας για την προετοιμασία κατά της ιλαράς. Οι μη εμβολιασμένοι οπαδοί θα πρέπει να ζητήσουν ιατρική συμβουλή πολύ πριν από το ταξίδι Πόλη του Μεξικού – Estadio Azteca Το Μεξικό έχει αναφέρει εκτεταμένη μετάδοση ιλαράς σε όλη τη χώρα. Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν κρούσματα και θανάτους στην Πόλη του Μεξικού Η Πόλη του Μεξικού είναι ένας σημαντικός διεθνής κόμβος. Οι οπαδοί θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί πριν από το ταξίδι και να ακολουθούν τις τοπικές συμβουλές υγείας Τορόντο – BMO Field Toronto Οι αρχές επιβεβαίωσαν ένα 3ο κρούσμα ιλαράς που σχετίζεται με ταξίδια το 2026 και σημείωσε ότι η ιλαρά συνεχίζει να κυκλοφορεί στον Καναδά. Το Οντάριο ανέφερε επίσης νέα κρούσματα το 2026 Οι οπαδοί του Τορόντο θα πρέπει να ακολουθούν τις ενημερώσεις από τις αρχές Δημόσιας Υγείας του Τορόντο, ειδικά μετά από διεθνείς ταξιδιωτικές ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις έκθεσης Βανκούβερ – BC Place Η British Columbia ανέφερε μεγάλο φορτίο ιλαράς για το 2025-2026, με τα δεδομένα του BCCDC να δείχνουν εκατοντάδες επιβεβαιωμένα ή πιθανά κρούσματα και τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα να εμφανίζονται σε μη εμβολιασμένα άτομα Οι οπαδοί που κατευθύνονται στο Βανκούβερ θα πρέπει να ελέγχουν τις ενημερώσεις του BCCDC πριν από το ταξίδι, ειδικά εάν ταξιδεύουν με παιδιά ή με άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως

Η κατάσταση ιλαράς στις ΗΠΑ έως και 21/05/2026

Ποιες περιοχές υποδοχής είναι πιο επικίνδυνες

Με βάση τα τελευταία δεδομένα που εξετάστηκαν, οι πόλεις υποδοχής του Μεξικού αξίζουν τον πιο προσεκτικό προγραμματισμό πριν από το ταξίδι, ειδικά η Γκουανταλαχάρα, επειδή η Χαλίσκο ήταν μια από τις πολιτείες που επλήγησαν περισσότερο από την επιδημία στο Μεξικό. Η Πόλη του Μεξικού και το Μοντερέι βρίσκονται επίσης στο πλαίσιο μιας εθνικής επιδημίας, επομένως οι οπαδοί δεν πρέπει να τις αντιμετωπίζουν ως χαμηλού κινδύνου απλώς και μόνο επειδή το τοπικό τους φορτίο μπορεί να διαφέρει.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πιο σχετικά σήματα για την πόλη υποδοχής περιλαμβάνουν πρόσφατη ή τοπική δραστηριότητα στο Λος Άντζελες, την Ατλάντα, το Σιάτλ, το Χιούστον, το Κάνσας Σίτι, τη Φιλαδέλφεια και την περιοχή της Νέας Υόρκης/Νιου Τζέρσεϊ, καθώς και ευρύτερη δραστηριότητα σε ολόκληρη την πολιτεία στο Τέξας, την Καλιφόρνια, τη Φλόριντα, την Πενσυλβάνια και την Ουάσινγκτον.

Στον Καναδά, το Βανκούβερ και το Τορόντο απαιτούν προσοχή, επειδή οι ενημερώσεις σε επίπεδο επαρχίας και πόλης δείχνουν δραστηριότητα ιλαράς σχετική με ταξιδιώτες, παρόλο που το ακριβές επίπεδο κινδύνου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη γειτονιά, το συμβάν έκθεσης και το χρονοδιάγραμμα.

Τι πρέπει να κάνουν οι οπαδοί πριν ταξιδέψουν

Το πιο σημαντικό βήμα είναι να έχουν κάνει το εμβόλιο κατά της ιλαράς. Για τους περισσότερους η πρακτική λίστα ελέγχου είναι απλή:

Οι ενήλικες και τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κάνει το εμβόλιο MMR πριν ταξιδέψουν

Τα παιδιά άνω των 12 μηνών που δεν προστατεύονται μπορεί να χρειαστούν δύο δόσεις, με διαφορά τουλάχιστον 28 ημερών

Τα βρέφη ηλικίας 6-11 μηνών που ταξιδεύουν διεθνώς μπορεί να χρειαστούν μια πρώιμη δόση MMR, ακολουθούμενη από τις συνήθεις μεταγενέστερες δόσεις

Έγκυες και ανοσοκατεσταλμένα άτομα θα πρέπει να ζητήσουν εξατομικευμένες συμβουλές από γιατρό, επειδή τα ζωντανά εμβόλια δεν είναι κατάλληλα για όλους

Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη διάρκεια και μετά το Μουντιάλ

Η ιλαρά συνήθως ξεκινά με πυρετό, βήχα, καταρροή και κόκκινα ή υγρά μάτια, ακολουθούμενα από εξάνθημα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 7-21 ημέρες μετά την έκθεση. Οι τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες συμβουλεύουν επανειλημμένα άτομα με πιθανά συμπτώματα ιλαράς να τηλεφωνούν εκ των προτέρων πριν επισκεφθούν μια κλινική, κέντρο επείγουσας φροντίδας ή τμήμα επειγόντων περιστατικών, επειδή η ιλαρά μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα στις αίθουσες αναμονής υγειονομικής περίθαλψης.

Οι οπαδοί θα πρέπει να ζητήσουν αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εμφανίσουν συμπτώματα μετά την παρακολούθηση αγώνων ή επίσκεψη σε πληγείσες περιοχές. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα αεροδρόμια, τα ξενοδοχεία και τα στάδια, αν είναι δυνητικά μολυσματικοί.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή η ιλαρά μπορεί να εξαπλωθεί πριν εμφανιστεί το εξάνθημα. Η αναμονή μέχρι να γίνει εμφανές το εξάνθημα μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά, για να αποτρέψετε την έκθεση σε άλλους.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια πόλη έχει την υψηλότερη ανησυχία για την ιλαρά αυτήν τη στιγμή;

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η Γκουανταλαχάρα/Χαλίσκο ξεχωρίζει ως μία από τις περιοχές υποδοχής με την υψηλότερη ανησυχία λόγω της συνεχιζόμενης επιδημίας στο Μεξικό. Ο κίνδυνος μπορεί να αλλάξει, επομένως οι οπαδοί θα πρέπει να ελέγχουν τις επίσημες ενημερώσεις κοντά στην αναχώρησή τους.

Τι πρέπει να κάνουν οι οπαδοί εάν εκτεθούν σε ιλαρά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού;

Θα πρέπει να επικοινωνήσουν γρήγορα με έναν επαγγελματία υγείας ή με το τοπικό τμήμα υγείας, ειδικά εάν είναι ανεμβολίαστοι, έγκυες, ανοσοκατεσταλμένοι ή ταξιδεύουν με βρέφος.

Μπορεί η ιλαρά να εξαπλωθεί σε ένα στάδιο;

Ναι, αλλά η έκθεση δεν περιορίζεται στο στάδιο. Τα αεροδρόμια, τα τρένα, τα λεωφορεία, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι κλινικές και οι εσωτερικές εκδηλώσεις οπαδών μπορεί να είναι εξίσου σημαντικές, επειδή η ιλαρά μπορεί να παραμείνει στον αέρα αρκετά μετά την αναχώρηση ενός μολυσμένου ατόμου.

Συμπέρασμα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυξημένης δραστηριότητας ιλαράς σε πολλά μέρη της Βόρειας Αμερικής. Ο κίνδυνος δεν είναι ίδιος σε κάθε πόλη υποδοχής, αλλά οι βασικές ταξιδιωτικές συμβουλές είναι οι ίδιες παντού: εμβολιαστείτε, παρακολουθήστε τις επίσημες τοπικές ενημερώσεις και λάβετε σοβαρά υπόψη τα συμπτώματα.

