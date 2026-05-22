Νέο ηχηρό deal στο bancassurance – Τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank

Άλλο ένα σημαντικό deal στον «καυτό» από εξελίξεις, τους τελευταίους μήνες, τραπεζοασφαλιστικό κλάδο ανακοινώθηκε χτες με την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings από την CrediaBank.

Έτσι η CrediaBank, έκανε την έκπληξη και τελικά θα μπει δυνατά στο bancassurance αποκτώντας τον έλεγχο της Ευρώπη Holdings και όχι μέσω συνεργασιών με περισσότερες ασφαλιστικές το οποίο ήταν μέχρι προχθές και το επικρατέστερο σενάριο για το πώς θα αποφάσιζε η διοίκηση της τράπεζας να αναπτυχθεί στις τραπεζοασφαλιστικές εργασίες.

Με την κίνηση αυτή η CrediaBank αποκτά έναν ιδιαίτερα σημαντικό «παίκτη» της ασφαλιστικής αγοράς με πολύ υψηλό δείκτη φερεγγυότητας που ανέρχεται σε 367%. Επιπλέον η Ευρώπη συνδυάζει underwriting και brokerage σε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο ενώ διαθέτει ηγετική θέση στην ασφάλιση ακινήτων.

Πάντως η συγχώνευση μέσω απορρόφησης έγινε με ανταλλαγή μετοχών με τη σχέση ανταλλαγής να ορίζεται σε 90,375% / 9,625% για τους μετόχους της CrediaBank / Ευρώπη Holdings αντίστοιχα.

Για τους μετόχους, προβλέπεται διψήφια απόδοση επένδυσης (RoI) και βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της CrediaBank κατά περίπου 140 μονάδες βάσης.

Σε όρους κερδοφορίας, η συναλλαγή, αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη προ φόρων του ομίλου κατά €45 εκατ. ως το 2028, ενώ αναμένεται επίσης να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS accretion) κατά 8% την ίδια χρονιά.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση της «Ευρώπη»:

- διευρύνει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και δημιουργεί μια ολοκληρωμένη παλέτα προσφερόμενων χρηματοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών

- σχηματίζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο bancassurance στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων

- δημιουργεί ουσιαστικές συνέργειες μέσω συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των δύο οργανισμών

Γενικότερα πρόκειται έναν συμπληρωματικό σχεδιασμό καθώς η συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, τα έσοδα ανά πελάτη και να ενισχύσει τις ήδη υφιστάμενες σχέσεις για την Τράπεζα δημιουργώντας δυνατότητες cross selling, ενώ για την Ευρώπη, το δίκτυο καταστημάτων και τα ψηφιακά κανάλια της CrediaBank θα ενισχύσουν τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με χαμηλό οριακό κόστος, υποστηρίζοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ολική επαναφορά των τραπεζών

Το deal αυτό συμπληρώνει το παζλ του μπαράζ εξαγορών που έχουν πραγματοποιηθεί τον τελευταίο χρόνο με τις τράπεζες να επανακτούν τον έλεγχο, μερικό ή ολικό, στο bancassurance τον οποίο είχαν απωλέσει σταδιακά από το ξέσπασμα της κρίσης του 2009 και μετά.

Έτσι πλέον η Πειραιώς έχει την Εθνική Ασφαλιστική, η Εθνική Τράπεζα την NN, η Alpha Bank την Alpha Life, η Eurobank τη Eurolife Ζωής και η Credia πλέον την Ευρώπη Holdings.

Δυναμικό το ξεκίνημα του 2026

Η CrediaBank παράλληλα με την εξαγορά ανακοίνωσε και τις καλύτερες επιδόσεις πρώτου τριμήνου μέχρι σήμερα.

Ακολουθώντας τον ρυθμό των αποτελεσμάτων του 2025, η Τράπεζα το Ά τρίμηνο του 2026 πέτυχε νέο ρεκόρ δανείων, καταθέσεων και επαναλαμβανόμενων λειτουργικών κερδών.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και διαμορφώθηκαν στα €24,1 εκατ., με ετήσια άνοδο 26%, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 17% αντίστοιχα και ανήλθαν σε €13,0 εκατ.

Οι νέες εκταμιεύσεις άγγιξαν τα €964 εκατ. (+43% σε ετήσια βάση), με τις εκταμιεύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποτελούν το 35% των συνολικών νέων εκταμιεύσεων.

Καθαρή πιστωτική επέκταση €459 εκατ. στο Α΄ τρίμηνο 2026 (+97% σε ετήσια βάση).

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €4,9 δισ. (+40% σε ετήσια βάση), με πενταπλάσιο ρυθμό αύξησης από τον ρυθμό αύξησης των χορηγήσεων του τραπεζικού συστήματος.

Οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα €6,8 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 14% σε ετήσια βάση, με τον ρυθμό αύξησης να είναι πολύ υψηλότερος (2,5x) από τον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων του συστήματος.

Ο δείκτης CET1, pro forma για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώθηκε στο 16,6% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (TCR) διαμορφώθηκε στο 22,4%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 28% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €46,8 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €11,0 εκατ., αυξημένα κατά 55% σε ετήσια βάση.

Ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα διαμορφώθηκε στο 60,7% από 65,2% το Ά τρίμηνο του 2025, με μείωση κατά 450 μ.β.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα υποχώρησαν στα €150,2 εκατ. έναντι €160,3 εκατ. στο Δ΄ τρίμηνο 2025, με τον δείκτη NPE να βελτιώνεται στο 2,5% (-37 μβ. σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο).

