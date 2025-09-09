Χατζηδάκης: Η τιμή της μετοχής της Credia Bank δικαιώνει την πολιτική μας ως κυβέρνηση

Στην εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης


Την ικανοποίησή του για την πορεία της Credia Bank, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο ACTION24.

«Xαίρομαι που ένα χρόνο περίπου μετά, η τιμή της μετοχής της Credia Bank έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που τα λεφτά που είχε βάλει το Δημόσιο για τη διάσωση της τράπεζας Αττικής και είχαμε δεχθεί οξύτατη κριτική γι' αυτό, έχουν βγει απολύτως για το Δημόσιο» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης

Ερωτηθείς για την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε:

«Καταλαβαίνω ότι επίκειται η επίσημη απόφαση εκ μέρους της Credia Bank και εναπόκειται στην τράπεζα φυσικά να λάβει με βάση τους δικούς της κανόνες την τελική απόφαση. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω ως ο υπουργός Οικονομικών πέρσι που έφερε στη Βουλή το νομοσχέδιο σχετικά με την υπέρβαση του προβλήματος τότε της Attica Bank, θέλω να πω ότι χαίρομαι που ένα χρόνο περίπου μετά, η τιμή της μετοχής της Credia Bank έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που τα λεφτά που είχε βάλει το Δημόσιο για τη διάσωση της τράπεζας Αττικής και είχαμε δεχθεί οξύτατη κριτική γι' αυτό, έχουν βγει απολύτως για το Δημόσιο».

»Το Δημόσιο αν πουλήσει αυτήν την ώρα θεωρητικά τις μετοχές του στην Credia Bank θα πάρει όλο το ποσό, το οποίο είχε συνεισφέρει τα προηγούμενα χρόνια για τη διάσωση της Attica Bank. Πράγμα το οποίο δικαιώνει την πολιτική μας».

«Εμείς εξάλλου είμαστε υπέρ ενός ευρύτερου ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα, είχαμε μιλήσει για τον πέμπτο πυλώνα και χαιρόμαστε για την μέχρι τώρα πορεία της Credia Bank, το παράδειγμα το οποίο σας ανέφερα καταδεικνύει την ορθότητα της πολιτικής μας αλλά και η πορεία της τράπεζας μέχρι τώρα δικαιολογεί αισιοδοξία για τις περαιτέρω εξελίξεις».

