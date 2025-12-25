Σουηδία: Συναγερμός στο Μπόντεν - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - Αρκετοί τραυματίες

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ένα σοβαρό βίαιο έγκλημα σημειώθηκε στο κέντρο του Μπόντεν της Σουηδίας, σύμφωνα με πληροφορίες σουηδικών μέσων ενημέρωσης.

Άνθρωποι που βρίσκονται στο σημείο λένε ότι άκουσαν κραυγές στην περιοχή.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», λέει η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Μια αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο κέντρο του Μπόντεν, αφού η αστυνομία κλήθηκε στην περιοχή λίγο πριν τις 12.

«Έχουμε μια υπόθεση σε εξέλιξη εκεί, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω περισσότερα από το ότι πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», λέει η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Μεγάλα τμήματα μιας κατοικημένης περιοχής έχουν αποκλειστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για σοβαρό έγκλημα βίας στο οποίο τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι.

Ένας ύποπτος για το περιστατικό φέρεται να πυροβολήθηκε από την αστυνομία. Η έκταση των τραυμάτων του δεν είναι σαφής.

«Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα αυτή τη στιγμή», λέει η εκπρόσωπος της αστυνομίας Åsa Mjörndal.

Η περιφέρεια Norrbotten επιβεβαιώνει ότι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομεία τραυματίες.