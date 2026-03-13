Η μαύρη Fender Stratocaster του David Gilmour πωλήθηκε σε δημοπρασία-ρεκόρ 14,55 εκατ. δολάρια

Μια από τις πιο διάσημες κιθάρες στην ιστορία της ροκ μουσικής, η μαύρη Fender Stratocaster γνωστή ως «The Black Strat» που ανήκε στον Ντέιβιντ Γκίλμορ των Pink Floyd, πωλήθηκε σε δημοπρασία για 14,55 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ τιμής για κιθάρα.

Η κιθάρα πωλήθηκε την Πέμπτη μέσω διαδικτυακής δημοπρασίας του οίκου Christie’s, μετά από 21 λεπτά έντονης... μάχης προσφορών, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του οίκου, Άντζελα Μοντεφίνιζε. Ο αγοραστής παραμένει άγνωστος, ενώ το ποσό που δόθηκε ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 6,01 εκατομμυρίων δολαρίων. Το τελευταίο είχε σημειωθεί το 2020 για τη Martin D-18E του Κερτ Κομπέιν, που χρησιμοποιήθηκε στο ιστορικό MTV Unplugged των Nirvana.

Ο Ντέιβιντ Γκίλμορ αγόρασε την Fender Stratocaster το 1970 από το κατάστημα Manny’s Music στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, η κιθάρα απέκτησε εμφανή σημάδια φθοράς, όπως γρατσουνιές και ξεθωριασμένη βαφή, αποτέλεσμα της εκτεταμένης χρήσης της ως το κύριο όργανο του μουσικού.

Η «Black Strat» πρωταγωνίστησε σε έξι άλμπουμ των Pink Floyd, καθώς και σε πολυάριθμες συναυλίες μεταξύ 1972 και 1983. Σε αυτήν την περίοδο το συγκρότημα δημιούργησε μερικά από τα πιο εμβληματικά του έργα, όπως το «The Dark Side of the Moon», το «Wish You Were Here», το «Animals», το «The Wall» και το «The Final Cut».

Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, ο Γκίλμορ σταμάτησε να χρησιμοποιεί την κιθάρα για περίπου 20 χρόνια, προτιμώντας άλλες Stratocaster, μέχρι που την επανέφερε το 2014 για τις ηχογραφήσεις του τελευταίου άλμπουμ των Pink Floyd, «The Endless River».

Η κιθάρα προερχόταν από τη συλλογή του δισεκατομμυριούχου Jim Irsay, πρώην ιδιοκτήτη της ομάδας Indianapolis Colts, ο οποίος απεβίωσε το 2023. Ο Irsay ήταν γνωστός για την εκτεταμένη συλλογή του με αναμνηστικά της ποπ κουλτούρας, που περιελάμβανε αντικείμενα από θρύλους της μουσικής. Είχε αποκτήσει τη «Black Strat» το 2019 σε δημοπρασία του Christie’s, πληρώνοντας λίγο πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο οίκος Christie’s έχει προγραμματίσει τρεις ακόμη δημοπρασίες με αντικείμενα από τη συλλογή του Jim Irsay μέσα στον τρέχοντα μήνα, συνεχίζοντας να φέρνει στο φως πολύτιμα κομμάτια μουσικής ιστορίας.