Έλον Μασκ: «Βγάζει» 3,6 εκατ. δολάρια την ώρα - Πώς έχτισε την περιουσία των 970 δισ. δολαρίων

Ο Elon Musk χαιρετάει καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, Τρίτη 4 Μαρτίου 2025

Snapshot Η καθαρή περιουσία του Έλον Μασκ φτάνει περίπου τα 970 δισ. δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από τη SpaceX και την Tesla.

Ο Μασκ κερδίζει κατά μέσο όρο 3,6 εκατομμύρια δολάρια την ώρα, έχοντας δημιουργήσει τον πλούτο του μέσα σε 31 χρόνια.

Η περιουσία του ξεπερνά την ετήσια οικονομική δραστηριότητα περισσότερων από 125 κρατών, αντιστοιχώντας στο 3% του αμερικανικού ΑΕΠ.

Ο Μασκ θα μπορούσε να αγοράσει εκατομμύρια κατοικίες, όλες τις ομάδες NFL και NBA, και πάνω από 10.000 ιδιωτικά αεροσκάφη Gulfstream G700.

Η περιουσία του είναι κυρίως σε μετοχές και συμμετοχές, καθιστώντας τη δύσκολη στην άμεση ρευστοποίηση. Snapshot powered by AI

Με καθαρή περιουσία που πλησιάζει τα 970 δισ. δολάρια, ο μεγιστάνας Έλον Μασκ βρίσκεται ένα βήμα πριν κατακτήσει ένα ορόσημο που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε επιστημονική φαντασία: να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία άνω του 1 τρισ. δολαρίων. Σε ανάλυσή της, η Wall Street Journal επιχειρεί να εξηγήσει τι σημαίνει στην πράξη ένα τέτοιο ποσό, μετατρέποντας τα δισεκατομμύρια σε σπίτια, αεροσκάφη, εταιρείες και ακόμη και σε… χώρες.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εφημερίδας, η περιουσία του Μασκ ανέρχεται σήμερα περίπου στα 970 δισ. δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος της να συνδέεται με τις συμμετοχές του σε εταιρείες που ίδρυσε ή ανέπτυξε ο ίδιος εδώ και δεκαετίες.

Η μεγαλύτερη πηγή πλούτου είναι η SpaceX, όπου το μερίδιό του αποτιμάται σε περίπου 538 δισ. δολάρια. Ακολουθεί η Tesla με αξία περίπου 167 δισ. δολαρίων, ενώ άλλα περίπου 150 δισ. δολάρια προέρχονται από δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών στις δύο εταιρείες. Στην εξίσωση προστίθενται η εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων Neuralink, η Boring Company η οποία κάνει γεωτρήσεις σε σήραγγες και ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων, αεροσκαφών και επενδύσεων. Εάν η πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της SpaceX πραγματοποιηθεί με τις αποτιμήσεις που συζητούνται στην αγορά, ο Μασκ θα μπορούσε να ξεπεράσει σύντομα το όριο του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το άγγιγμα του... Μίδα από το 1995 έως σήμερα

Ο Μασκ είναι σήμερα 54 ετών και ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία το 1995. Αυτό σημαίνει ότι χρειάστηκε περίπου 31 χρόνια για να φτάσει στα 970 δισ. δολάρια. Σε μέσο όρο, αυτό μεταφράζεται σε: 992 δολάρια το δευτερόλεπτο, 59.500 δολάρια το λεπτό, 3,6 εκατ. δολάρια την ώρα, 85,7 εκατ. δολάρια την ημέρα, 602 εκατ. δολάρια την εβδομάδα και 31,3 δισ. δολάρια τον χρόνο.

Για να αποκτήσει ένας Αμερικανός με το μέσο ετήσιο εισόδημα των 83.730 δολαρίων αντίστοιχη περιουσία, θα χρειαζόταν να εργάζεται για περισσότερο από 11 εκατομμύρια χρόνια.

Βεβαίως, η επιτυχία της Tesla και της SpaceX έχει επίσης αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδυτές που πόνταραν στον Mασκ και έχει κάνει εκατομμυριούχους τους υπαλλήλους που απέκτησαν μετοχές στις επιχειρήσεις. Η Ίνγκριντ Ρόμπεινς. φιλόσοφος και οικονομολόγος, έχει γράψει ότι ο πλούτος των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο έχει εκτοξευθεί τόσο πολύ που είναι σχεδόν ακατανόητο για τον απλό κόσμο. Πρόσφατα εκτίμησε ότι ο Mασκ θα έβγαζε περίπου 4,2 εκατομμύρια δολάρια την ώρα στην καριέρα του, αν εργαζόταν 70 ώρες την εβδομάδα χωρίς διακοπές μέχρι την ηλικία των 75 ετών.

Ο ίδιος βέβαια είναι γνωστό ότι κοιμάται σε εργοστάσια και ότι σπάνια κάνει διακοπές. Μετά την αγορά του Twitter, όπως έχει πει, η εργασία του εκτοξεύτηκε σε περισσότερες από 120 ώρες την εβδομάδα από περίπου 80 ώρες προηγουμένως.

Τι μπορεί να αγοράσει κάποιος με 970 δισ. δολάρια

Η εφημερίδα παρουσιάζει επίσης ορισμένες εντυπωσιακές συγκρίσεις. Με περιουσία 970 δισ. δολαρίων, κάποιος θα μπορούσε να αγοράσει μεταξύ άλλων 2,4 εκατομμύρια κατοικίες στις ΗΠΑ και τις 32 ομάδες του NFL και όλες τις ομάδες του NBA, διατηρώντας παράλληλα πάνω από 500 δισ. δολάρια.

Επίσης θα μπορούσε να επενδύσει σε περισσότερα από 10.000 ιδιωτικά αεροσκάφη Gulfstream G700 μαζί με τα λειτουργικά τους έξοδα για πέντε χρόνια, όπως επίσης και σε εταιρείες που απασχολούν συνολικά πάνω από 4 εκατομμύρια εργαζομένους, όπως οι Accenture, FedEx, Home Depot, UPS, Target, Starbucks και άλλους μεγάλους ομίλους. Βέβαια, όπως εξηγεί η WSJ, ο πλούτος του Μασκ δεν βρίσκεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά κυρίως σε μετοχές και συμμετοχές, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί εύκολα.

Πλουσιότερος από τις περισσότερες χώρες του κόσμου

Η πιο εντυπωσιακή σύγκριση όμως αφορά το μέγεθος της περιουσίας του σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα κρατών. Η καθαρή περιουσία του Μασκ ξεπερνά την ετήσια οικονομική δραστηριότητα περισσότερων από 125 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Νορβηγίας, της Ταϊλάνδης, της Αργεντινής και της Νότιας Αφρικής, της χώρας όπου γεννήθηκε ο Μασκ. Η περιουσία του αντιστοιχεί περίπου στο 3% του αμερικανικού ΑΕΠ.

Η Wall Street Journal συγκρίνει επίσης τον Μασκ με τον άνθρωπο που θεωρούνταν επί δεκαετίες ο πλουσιότερος Αμερικανός όλων των εποχών: τον Τζον Ντ. Ροκφέλερ.

Ο ιδρυτής της Standard Oil είχε συγκεντρώσει περιουσία περίπου 1,4 δισ. δολαρίων έως το 1937. Αν και το ποσό φαντάζει μικρό με τα σημερινά δεδομένα, αντιστοιχούσε τότε περίπου στο 1,5% του αμερικανικού ΑΕΠ. Ο Μασκ, με περιουσία ίση με περίπου 3% του σημερινού αμερικανικού ΑΕΠ, έχει ήδη ξεπεράσει τον Ροκφέλερ ακόμη και με αυτό το ιστορικό μέτρο σύγκρισης.

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