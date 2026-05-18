Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή του κατά της OpenAI και του Σαμ Άλτμαν

Ομόφωνα οι ένορκοι αποφάσισαν να απορρίψουν την αγωγή του Έλον Μασκ

  • Το δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε ομόφωνα την αγωγή του Έλον Μασκ κατά της OpenAI και του Σαμ Άλτμαν, κρίνοντας ότι η υπόθεση έχει παραγραφεί.
  • Οι ένορκοι αποφάσισαν ότι η OpenAI δεν ευθύνεται για παρέκκλιση από την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή της να ωφελήσει την ανθρωπότητα.
  • Ο Μασκ ζητούσε αποζημίωση 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα πήγαινε στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της OpenAI, χωρίς όμως να γίνει δεκτή από το δικαστήριο.
  • Η δίκη, που διήρκησε 11 ημέρες, περιελάμβανε αλληλοκατηγορίες για οικονομικά κίνητρα και αμφισβητήσεις της αξιοπιστίας τόσο του Μασκ όσο και του Άλτμαν.
  • Η OpenAI ετοιμάζεται για πιθανή είσοδό της στο Χρηματιστήριο με εκτιμώμενη αξία έως 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ η xAI του Μασκ σχεδιάζει επίσης δημόσια προσφορά μέσω της SpaceX.
Δικαστήριο της Καλιφόρνιας απέρριψε σήμερα την αγωγή που είχε καταθέσει ο Έλον Μασκ εναντίον της OpenAI, κρίνοντας ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δεν έφερε καμία ευθύνη απέναντι στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο ο οποίος την κατηγορούσε ότι παρέκκλινε της αρχικής, μη κερδοσκοπικής αποστολής της να ωφελήσει την ανθρωπότητα.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερες από δύο ώρες για να αποφασίσουν ομόφωνα ότι οι δημιουργοί του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT και ο εμβληματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας Σαμ Άλτμαν απέδειξαν ότι η υπόθεση έχει παραγραφεί.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς, που έχει και τον τελικό λόγο, δέχτηκε αμέσως την απόφαση των ενόρκων και την επικύρωσε.

Με βάση την απόφαση, η OpenAI δεν είναι υπόλογη απέναντι στον Μασκ, ο οποίος δήλωνε ότι η αποζημίωση που ζητούσε, ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα πήγαινε στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της OpenAI.

Η δίκη ξεκίνησε στις 28 Απριλίου και θεωρήθηκε ευρέως ως ένα κρίσιμο σκαλοπάτι για το μέλλον της OpenAI και της τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα, τόσο για τον τρόπο που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται, όσο και για το ποιος θα επωφελείται από αυτήν, κυρίως οικονομικά.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε έπειτα από 11 ημέρες καταθέσεων και επιχειρημάτων, με αλλεπάλληλες επιθέσεις στην αξιοπιστία τόσο του Μασκ όσο και του Άλτμαν. Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνταν ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τα χρήματα παρά για το κοινό καλό.

Στην τελική αγόρευσή του ο δικηγόρος του Μασκ Στίβεν Μόλο υπενθύμισε στους ενόρκους ότι πολλοί μάρτυρες αμφισβήτησαν την αξιοπιστία του Άλτμαν ή τον αποκάλεσαν ψεύτη. «Αν δεν τον πιστεύετε, δεν γίνεται να κερδίσουν» τη δίκη, υπογράμμισε.

Ο Μασκ κατηγορούσε την OpenAI ότι επιχειρούσε να πλουτίσει τους επενδυτές, σε βάρος της μη κερδοσκοπικής μητρικής εταιρείας και δεν έδινε προτεραιότητα στην ασφάλεια της ΤΝ. Ισχυριζόταν επίσης ότι η Microsoft, που επένδυσε στην OpenAI, ενδιαφερόταν περισσότερο για τα χρήματα παρά για τη φιλανθρωπία.

Η OpenAI από την πλευρά της ανταπαντούσε ότι ο Μασκ ήταν εκείνος που έβλεπε παντού δολάρια και ότι περίμενε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να προβάλει τον ισχυρισμό ότι η εταιρεία καταπάτησε την ιδρυτική συμφωνία της να κατασκευάσει ασφαλή ΤΝ προς όφελος της ανθρωπότητας.

O CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

«Ο κ. Μασκ μπορεί να έχει το άγγιγμα του Μίδα σε κάποιους τομείς, όχι όμως στην ΤΝ», είπε ο δικηγόρος της OpenAI, Ουίλιαμ Σάβιτ, στη δική του αγόρευση.

Σήμερα, η OpenAI ανταγωνίζεται άλλες εταιρείες, όπως είναι οι Anthropic και xAI και ετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη είσοδό της στο Χρηματιστήριο, κάτι που θα μπορούσε να εκτοξεύσει την αξία της στο 1 τρισεκ. δολάρια. Η Microsoft επένδυσε περισσότερα από 100 δισεκ. δολάρια στη συνεργασία της με την OpenAI, όπως κατέθεσε στη δίκη ένα στέλεχός της.

Η xAI ανήκει στον Μασκ και έχει απορροφηθεί από την αεροδιαστημική εταιρεία SpaceX που ετοιμάζεται επίσης να μπει στο Χρηματιστήριο, στοχεύοντας σε μια αποτίμηση που θα ξεπεράσει κατά πολύ εκείνη της OpenAI.

