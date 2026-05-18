Ατύχημα στο Survivor: Φωτογραφία αμέσως μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

Στην εικόνα φαίνεται η στιγμή που ο 22χρονος δέχεται τις πρώτες βοήθειες

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Μία φωτογραφία που σύμφωνα με την οικογένεια του Μάνου Μαλλιαρού, τραβήχτηκε ελάχιστα λεπτά μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, ρίχνει φως στις συνθήκες του ατυχήματος.

Ο 22χρονος παίκτης του Survivor Σταύρος Φλώρος ακρωτηριάστηκε όταν τον χτύπησαν οι προπέλες εξωλέμβιων μηχανών ταχυπλόου στον Άγιο Δομίνικο. Μαζί του, εκείνη τη στιγμή, βρισκόταν ο συμπαίκτης του, Μάνος Μαλλιαρός, ο αδελφός του οποίου μίλησε στο Star και δημοσίευσε τη φωτογραφία.

Τις πρώτες στιγμές μετά το ατύχημα, είχε διαρρεύσει η πληροφορία πως οι δύο άνδρες έκαναν ψαροντούφεκο χωρίς ειδική σήμανση, χωρίς σημαδούρα κι έτσι ήταν δύσκολο για τον οδηγό του ταχυπλόου να τους διακρίνει. Ωστόσο, στη φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το σώμα του Σταύρου Φλώρου, ενώ δέχεται τις πρώτες βοήθειες, διακρίνεται και η κίτρινη σημαδούρα που είχαν μαζί τους οι παίκτες του ελληνικού Survivor.

Όπως είπε ο αδελφός του Μάνου Μαλλιαρού, Γιάννης που αποκάλυψε τη φωτογραφία, οι δυο τους ψάρευαν με ψαροντούφεκο, με την κίτρινη σημαδούρα, όπως προβλεπόταν. Όταν ο Μάνος Μαλλιαρός είδε πρώτος το ταχύπλοο να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, ειδοποίησε με φωνές τον Σταύρο, ο οποίος πρόλαβε να βουτήξει κι έτσι τραυματίστηκε μόνο στα πόδια, όπως ισχυρίστηκε.

Η αδελφή του Σταύρου Φλώρου άλλωστε, μιλώντας για τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor, είπε ότι ο αδελφός της «ζει από θαύμα».

Ο 22χρονος έχει διακομιστεί και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Μαϊάμι, όπου συνεχίζει την αποκατάστασή του. Υπενθυμίζεται ότι, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από ταχύπλοο την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα, κάνοντας ψαροντούφεκο.

Ο παίκτης του ριάλιτι παρασύρθηκε από την προπέλα του σκάφους και υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση.

«Ο αδερφός μου ζει πραγματικά από θαύμα»

Η αδελφή του 22χρονου, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του, μίλησε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό», αποκαλύπτοντας πόσο κρίσιμη ήταν αρχικά η κατάσταση του Σταύρου. Όπως είπε, οι γιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένεια ότι οι πιθανότητες να ζήσει ήταν εξαιρετικά περιορισμένες.

«Ο αδελφός μου ζει πραγματικά από θαύμα και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι οι γιατροί μας είπαν πως οι πιθανότητες να ζήσει ήταν μηδαμινές. Παρ’ όλα αυτά ο Σταύρος δίνει τον δικό του αγώνα και συνεχίζει να παλεύει με απίστευτη δύναμη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, έχουμε δρόμο μπροστά μας, όμως παραμένουμε αισιόδοξοι και προχωράμε όλοι μαζί σαν μια οικογένεια ενωμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μίλησε για τη στενή σχέση που έχει μαζί του, αλλά και για τη συγκίνηση που νιώθει ο ίδιος από τα μηνύματα αγάπης που λαμβάνει. Όπως εξήγησε, η οικογένειά τους είναι μεγάλη, όμως εκείνη και ο Σταύρος ήταν πάντα ιδιαίτερα δεμένοι.

«Είμαστε 10 αδέλφια αλλά εγώ με τον Σταύρο είμαστε πάντα πιο ενωμένοι από όλους. Όταν με είδε μετά από τόσους μήνες, χάρηκε πολύ και συγκινήθηκε βαθιά. Συγκινείται επίσης καθημερινά από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου κι αυτό του δίνει τεράστιο κουράγιο να συνεχίσει. Θέλω κι εγώ μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο αλλά και εσάς προσωπικά για την αγάπη και τη δύναμη που μας δείχνετε αυτές τις δύσκολες στιγμές», είπε.

