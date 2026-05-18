Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα

Φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας στην Αμαλιάδα, επί της οδού Καλυβίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας.

