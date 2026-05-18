Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα
Στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με επτά πυροσβέστες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο οικίας στην Αμαλιάδα, επί της οδού Καλυβίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με το patrisnews.gr, στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:49 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πέντε λόγοι για να μην χάσεις το live των Clutch
15:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε σπίτι στην Αμαλιάδα
15:31 ∙ LIFESTYLE
Η μελαχρινή Πάρις Χίλτον - Η τολμηρή μεταμόρφωσή της
14:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ