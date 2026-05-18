Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» όσες απομένουν για το 2026 και ποιες είναι τριήμερα

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που φέτος «πέφτει» την 1η Ιουνίου πλησιάζει, ωστόσο ένα διάλειμμα για ξεκούραση δεν είναι ποτέ αρκετό και έτσι αρκετοί ηδη ψάχνουν τις επόμενες αργίες του 2026 και τις ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις ή στιγμές χαλάρωσης.

Μετά του Αγίου Πνεύματος, λοιπόν, η επόμενη αργία είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, η οποία «πέφτει» Σάββατο, γεγονός που δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο, ωστόσο αποτελεί καλή ευκαιρία για μεγαλύτερες διακοπές με τη χρήση ολιγοήμερης άδειας.

Στη συνέχεια, η 28η Οκτωβρίου, επέτειος του «Όχι», είναι ημέρα Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, εφόσον συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος «πέφτουν» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο, ιδανικό για χειμερινές αποδράσεις. Η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

