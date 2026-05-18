Αυτοί είναι οι δράστες της απόπειρας ένοπλης ληστείας με πυροβολισμούς στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των 4 ατόμων που συνελήφθησαν για την απόπειρα ένοπλης ληστείας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.

Οι κατηγορούμενοι είχαν συλληφθεί στις αρχές του περασμένου μήνα και συγκριμένα στις 5 Απριλίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της ΟΠΚΕ Αγρινίου.

Πρόκειται για τους:

QOSJA Romeo του Hysen και της Manousaki ή Manushaqe, γεν. 18/10/1984, στην Αλβανία

TOCI Lefter του Simon και της Fatbardha ή Varvara, γεν. 10/01/1984 ή 08/03/1976, στην Αλβανία

TOSKA ή TOJKA ή LUMARAKU Mariol ή Arsen ή Marjol ή Marsel ή Marjel του Vasil ή Nasmi ή Nazmi ή Barjam ή Marjzam ή Barian και της Nezmir ή Shpresa ή Nexhmie ή Nazmia, γεν. 17/12/1988 ή 14/07/1990 ή 17/12/1998 ή 14/04/1990, στην Αλβανία

ΣΕΧΙ Φατμπαρδα του Νταούτ και της Λουμτουριε, γεν. 05/10/1991, στην Αλβανία

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, για απόπειρα ληστείας κατά συρροή από δράστες που φέρουν όπλα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, παράνομη οπλοφορία πολεμικού τυφεκίου κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των αδικημάτων που τέλεσαν, καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η απόπειρα ένοπλης ληστείας στο Θέρμο

Οι δύο κακοποιοί με έναν ακόμη συνεργό τους ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Λάρισας, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (4/4) εισέβαλαν στο σπίτι επιχειρηματία στο Θέρμο, ακινητοποίησαν τη γυναίκα του και όταν επέστρεψε στο σπίτι, τον χτύπησαν του και του ζήτησαν τα χρήματα που έκρυβε στο σπίτι του.

Το επεισόδιο έγινε αντιληπτό από τους γείτονες οι οποίοι ενημέρωσαν τον γιο της οικογένειας που έσπευσε στο σπίτι να δει τι συμβαίνει. Οι δράστες πυροβόλησαν εναντίον του προτού εγκαταλείψουν την οικία.

Οι τρεις κακοποιοί επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη υπήκοος Αλβανίας και χάθηκαν στο σκοτάδι.

Κλιμάκιο αστυνομικών της Ασφάλειας Αγρινίου εντόπισαν το σπίτι που είχε νοικιάσει η γυναίκα με ψεύτικα στοιχεία στον οικισμό Μαραθιάς, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδας, την Κυριακή.

Το απόγευμα της Κυριακής, αστυνομικοί εντόπισαν σε μπλόκο που έστησαν στον κόμβο Συκιάς το όχημα διαφυγής των δραστών και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν βρήκαν τους δύο δραπέτες να κρύβονται στο πορτμπαγκάζ και τους συνέλαβαν μαζί με την γυναίκα που οδηγούσε.

Ακολούθησε έρευνα στη μονοκατοικία όπου βρισκόταν ο έγκλειστος των φυλακών Λάρισας. Ο τελευταίος όταν είδε τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Εντός της οικίας βρέθηκε ένα καλάσνικοφ, δύο γεμιστήρες ενωμένοι με μονωτική ταινία και 57 φυσίγγια.

Οι δράστες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Αγρινίου και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή.

