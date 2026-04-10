Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας: Αυτό είναι το αυτοκίνητο των ληστών- Φωτογραφία ντοκουμέντο

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ένοπλης ληστείας στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο οι δύο δραπέτες, καθώς επίσης και ένας συνεργός τους ο οποίος είχε αποδράσει το 2019 με κινηματογραφικό τρόπο από την Διεύθυνση Μεταγωγών στη Πέτρου Ράλλη, μπήκαν στη μονοκατοικία ακινητοποίησαν την σύζυγο και στη συνέχεια τον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας πάλεψε για να τους αποτρέψει με τους δράστες να τον τραυματίζουν στο πρόσωπο. Την φασαρία άκουσαν οι γείτονες, που ενημέρωσαν το γιο των θυμάτων.

Ο νεαρός έφτασε στο σπίτι των γονιών του, κυνήγησε τους επίδοξους ληστές οι οποίοι πυροβόλησαν στο αέρα για να διαφύγουν.



Οι ληστές στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο για να διαφύγουν το οποίο οδηγούσε μία 35χρονη συνεργός τους η οποία τους μετέφερε σε ενοικιασμένη μονοκατοικία στον οικισμό Μαραθιά.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το κρησφύγετο και όταν το αυτοκίνητο με οδηγό την 35χρονη έφυγε από την οικία, το ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο δραπέτες που κρύβονταν στο χώρο αποσκευών του οχήματος.



Παράλληλα, συνελήφθη και η οδηγός αλλά και ο τέταρτος συνεργός τους που είχε παραμείνει στη νοικιασμένο σπίτι.

Σημειώνεται ότι και τα τέσσερα μέλη της συμμορίας μετά τις απαραίτητες διαδικασίες οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.

