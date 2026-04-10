Βόλος: Συνεχίζει να εξαπλώνεται η βλέννα στο λιμάνι - Τι έδειξε η μελέτη των δειγμάτων που ελήφθησαν

Συνεχίζεται να εξαπλώνεται η κιτρινωπή βλέννα που έχει καλύψει μεγάλο μέρος του λιμανιού του Βόλου με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να εκφράζουν την ανησυχία τους για το φαινόμενο.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της διπλής δειγματοληψίας, η οποία έλαβε χώρα στις 13 Μαρτίου η πρώτη και στις 6 Απριλίου η δεύτερη.

Η αγωνία είναι έκδηλη στους κατοίκους, που είδαν απλώς να παρατίθενται κάποιες μετρήσεις από τον ΟΛΒ χωρίς να υπάρχει ερμηνεία των αποτελεσμάτων κι αν ελλοχεύει κίνδυνος για την υγεία τους.

Με βάση τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΛΒ οι συγκεντρώσεις των e–coli είναι 41.000 (στις 13/3) και 47.000 (στις 6/4) αποικίες ανά 100 ml. Τα ολικά κολοβακτηριοειδή είναι 340.000 (στις 13/3) και 260.000 (στις 6/4) αποικίες ανά 100ml και οι εντερόκοκκοι 2.200 (στις 13/3) και 11.000 (στις 6/4) αποικίες ανά 100 ml. Σύμφωνα με επιστήμονες, οι τιμές δεν υπερβαίνουν κάποια όρια.

Καταγγελίες από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας σε ανάρτησή της αναφέρει ότι «Η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας (ΠΠΜ) δέχθηκε καταγγελίες από πολίτες ότι στην περιοχή του λιμανιού, μπροστά από το πάρκινγκ του ΟΛΒ, υπάρχει έντονη δυσοσμία. Μέλη της ΠΠΜ μετέβησαν εκεί και διαπίστωσαν ότι πράγματι συνέβαινε αυτό. Στην περιοχή αυτή, μέσα στις εγκαταστάσεις του ΟΛΒ, υπάρχει ένα αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΜΒ. Λόγω της προχωρημένης ώρας δεν υπήρξε η δυνατότητα να διαπιστωθεί αν η δυσοσμία προέρχονταν από το αντλιοστάσιο αυτό ή από απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα.

Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια ρύπανσης στην θάλασσα εντός του λιμανιού του Βόλου όφειλαν να κινητοποιήσουν τους αρμόδιους για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής της δυσάρεστης αυτής κατάστασης, επιβάλλοντας κυρώσεις στους υπεύθυνους. Αλίμονο αν η σύγχρονη τεχνολογία δεν μπορεί να επισημάνει τους υπαίτιους. Αντ’ αυτού διαπιστώνουμε ασυγχώρητη αδράνεια. Κυρίως της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Αντιπεριφέρειας Μαγνησίας.

Η θάλασσα δεν επιτρέπεται να είναι αποδέκτης ρύπανσης με τιμές, σε ρυπαντές (E. coli και εντερόκοκκους), στα ύψη.

Η ΔΕΥΑΜΒ είναι «στα χαρτιά» κοινωφελής επιχείρηση. Επί των ημερών του κ. Μπέου έχει απολύτως απαξιωθεί και συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν αρμόζει σε κοινωφελή επιχείρηση. Οι βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης είναι καθημερινές, τα επεισόδια ρύπανσης της θάλασσας συχνά, αγνοεί και δεν απαντάει στα ερωτήματα δημοτικών συμβούλων, φορέων, ακόμα και μελών του διοικητικού της συμβουλίου, ενώ τα χρέη της, όπως για παράδειγμα στη ΔΕΗ, ανάγονται σε δεκάδες εκατομμύρια. Άραγε σε πόσα αρνιά αντιστοιχεί το χρέος προς τη ΔΕΗ που ξεπερνάει το 30 εκατομμύρια;».

Από τη Μ. Δευτέρα έχει εξαπλωθεί η βλέννα

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών στο Newsbomb, η εικόνα έγινε ιδιαίτερα αισθητή τη Μεγάλη Δευτέρα, με το νερό να παρουσιάζει μια ασυνήθιστη κιτρινωπή, παχύρρευστη ουσία που επιπλέει. Πολλοί αποδίδουν την κατάσταση στο δίκτυο ομβρίων υδάτων, καταγγέλλοντας παράλληλα την ύπαρξη παράνομων συνδέσεων που οδηγούν λύματα στο λιμάνι.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν πως πρόκειται για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, το οποίο –όπως υποστηρίζουν– έχει επιδεινωθεί μέσα στο 2025, χωρίς να έχει δοθεί ουσιαστική λύση. Εκφράζονται μάλιστα φόβοι ότι, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, η ρύπανση ενδέχεται να επεκταθεί και σε παρακείμενες ακτές κολύμβησης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε ότι «έχουν ήδη ληφθεί δείγματα από το Λιμενικό και το αρμόδιο υπουργείο, με τους φορείς να αναμένουν επίσημες απαντήσεις. Όπως εξήγησε, παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μπορεί να συνδέονται και με φυσικές διεργασίες της άνοιξης».

