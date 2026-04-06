Βόλος: Κιτρινωπή βλέννα στο λιμάνι της πόλης – Οργισμένοι για τη ρύπανση οι κάτοικοι

Snapshot Στο λιμάνι του Βόλου παρατηρείται συχνά θαλάσσια ρύπανση με κιτρινωπή βλέννα, που προέρχεται κυρίως από το δίκτυο ομβρίων υδάτων και παράνομες συνδέσεις λυμάτων.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου είναι υπεύθυνο για την αστυνόμευση και δειγματοληψία νερού, ενώ ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου διαχειρίζεται τον καθαρισμό και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας ελέγχει τις πηγές ρύπανσης και επιβάλλει πρόστιμα, ενώ η ΔΕΥΑΜΒ διαχειρίζεται το δίκτυο ομβρίων υδάτων.

Το 2025 σημειώθηκε αύξηση των περιστατικών ρύπανσης, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο να ενημερώνει αρμόδιους φορείς για πολλαπλάσια περιστατικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Υπάρχουν φόβοι για επέκταση της ρύπανσης στις παρακείμενες ακτές κολύμβησης εάν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Διαμαρτυρίες προκαλεί για πολλοστή φορά η θαλάσσια ρύπανση στο Λιμάνι του Βόλου, καθώς όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και τα βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb, έχει σχηματιστεί μια κιτρινωπή βλέννα.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, εικόνες σαν και αυτές είναι πολύ συχνό φαινόμενο, με την κατάσταση να έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Όπως εξηγούν, η ρύπανση προέρχεται από το δίκτυο ομβρίων υδάτων, ενώ καταγγέλλεται ότι υπάρχουν πολλές παράνομες συνδέσεις με τα λύματα να καταλήγουν το λιμάνι.

Πρόκειται για εικόνες που ουδόλως τιμούν την πόλη του Βόλου, ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς πως η τουριστική σεζόν είναι προ των πυλών.

Οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα και τα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου

Εδώ αξίζει να γίνει μια αναφορά στις αρμοδιότητες του κάθε φορέα, κάτι που εξηγεί γιατί η αντιμετώπιση του ζητήματος έχει χαθεί… στη μετάφραση:

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου έχει την ευθύνη για την αστυνόμευση της περιοχής, τη διενέργεια αυτοψίας και τη λήψη δειγμάτων νερού για ανάλυση σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου.

έχει την ευθύνη για την αστυνόμευση της περιοχής, τη διενέργεια αυτοψίας και τη λήψη δειγμάτων νερού για ανάλυση σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου. Από την πλευρά του, ο ΟΛΒ , ως διαχειριστής του λιμανιού, οφείλει να διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης και να μεριμνά για τον καθαρισμό των υδάτων εντός της ζώνης του λιμανιού.

, ως διαχειριστής του λιμανιού, οφείλει να διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης και να μεριμνά για τον καθαρισμό των υδάτων εντός της ζώνης του λιμανιού. Από την άλλη, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας , είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης (π.χ. αγωγοί, βιομηχανίες) και την επιβολή προστίμων αν διαπιστωθεί παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

, είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης (π.χ. αγωγοί, βιομηχανίες) και την επιβολή προστίμων αν διαπιστωθεί παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το δίκτυο ομβρίων υδάτων το διαχειρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για λύση του προβλήματος, ενώ ενδεικτικά το 2025, καταγράφηκε αύξηση των περιστατικών μόλυνσης. Όπως μετέδωσαν προ ημερών τοπικά ΜΜΕ του Βόλου, σε κλειστή σύσκεψη φορέων για το ζήτημα, μόνο το Κεντρικό Λιμεναρχείο παρέθεσε στοιχεία που καταγράφουν πολλαπλάσια περιστατικά ρύπανσης του χώρου του λιμανιού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενημερώνοντας τη ΔΕΥΑΜΒ και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, προκειμένου να προβούν σε ελέγχους.

Εκφράζονται δε φόβοι πως η ρύπανση θα επεκταθεί και στις ακτές κολύμβησης πέριξ της πόλης του Βόλου εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.