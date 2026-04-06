Βόλος: Κιτρινωπή βλέννα στο λιμάνι της πόλης – Οργισμένοι για τη ρύπανση οι κάτοικοι

Από πού προέρχεται η ρύπανση – Αδιαφορία των αρμόδιων καταγγέλλουν οι κάτοικοι του Βόλου – Εκφράζονται φόβοι και για τις ακτές κολύμβησης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Βόλος: Κιτρινωπή βλέννα στο λιμάνι της πόλης – Οργισμένοι για τη ρύπανση οι κάτοικοι

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

  • Στο λιμάνι του Βόλου παρατηρείται συχνά θαλάσσια ρύπανση με κιτρινωπή βλέννα, που προέρχεται κυρίως από το δίκτυο ομβρίων υδάτων και παράνομες συνδέσεις λυμάτων.
  • Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου είναι υπεύθυνο για την αστυνόμευση και δειγματοληψία νερού, ενώ ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου διαχειρίζεται τον καθαρισμό και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.
  • Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας ελέγχει τις πηγές ρύπανσης και επιβάλλει πρόστιμα, ενώ η ΔΕΥΑΜΒ διαχειρίζεται το δίκτυο ομβρίων υδάτων.
  • Το 2025 σημειώθηκε αύξηση των περιστατικών ρύπανσης, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο να ενημερώνει αρμόδιους φορείς για πολλαπλάσια περιστατικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.
  • Υπάρχουν φόβοι για επέκταση της ρύπανσης στις παρακείμενες ακτές κολύμβησης εάν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.
Διαμαρτυρίες προκαλεί για πολλοστή φορά η θαλάσσια ρύπανση στο Λιμάνι του Βόλου, καθώς όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες και τα βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb, έχει σχηματιστεί μια κιτρινωπή βλέννα.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, εικόνες σαν και αυτές είναι πολύ συχνό φαινόμενο, με την κατάσταση να έχει φτάσει στο απροχώρητο.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Όπως εξηγούν, η ρύπανση προέρχεται από το δίκτυο ομβρίων υδάτων, ενώ καταγγέλλεται ότι υπάρχουν πολλές παράνομες συνδέσεις με τα λύματα να καταλήγουν το λιμάνι.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Πρόκειται για εικόνες που ουδόλως τιμούν την πόλη του Βόλου, ιδίως εάν αναλογιστεί κανείς πως η τουριστική σεζόν είναι προ των πυλών.

Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα και τα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου

Εδώ αξίζει να γίνει μια αναφορά στις αρμοδιότητες του κάθε φορέα, κάτι που εξηγεί γιατί η αντιμετώπιση του ζητήματος έχει χαθεί… στη μετάφραση:

  • Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου έχει την ευθύνη για την αστυνόμευση της περιοχής, τη διενέργεια αυτοψίας και τη λήψη δειγμάτων νερού για ανάλυση σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου.
  • Από την πλευρά του, ο ΟΛΒ, ως διαχειριστής του λιμανιού, οφείλει να διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης και να μεριμνά για τον καθαρισμό των υδάτων εντός της ζώνης του λιμανιού.
  • Από την άλλη, το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των πηγών ρύπανσης (π.χ. αγωγοί, βιομηχανίες) και την επιβολή προστίμων αν διαπιστωθεί παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Το δίκτυο ομβρίων υδάτων το διαχειρίζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου.
Θαλάσσια ρύπανση στο λιμάνι του Βόλου

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί για λύση του προβλήματος, ενώ ενδεικτικά το 2025, καταγράφηκε αύξηση των περιστατικών μόλυνσης. Όπως μετέδωσαν προ ημερών τοπικά ΜΜΕ του Βόλου, σε κλειστή σύσκεψη φορέων για το ζήτημα, μόνο το Κεντρικό Λιμεναρχείο παρέθεσε στοιχεία που καταγράφουν πολλαπλάσια περιστατικά ρύπανσης του χώρου του λιμανιού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενημερώνοντας τη ΔΕΥΑΜΒ και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, προκειμένου να προβούν σε ελέγχους.

Εκφράζονται δε φόβοι πως η ρύπανση θα επεκταθεί και στις ακτές κολύμβησης πέριξ της πόλης του Βόλου εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τα τροχαία - Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κατάσταση υγείας Λουτσέσκου: Εξετάζουν τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

19:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα: Δείτε live την Ακολουθία του Νυμφίου από τον Άγιο Μηνά Θεσσαλονίκης

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μίνι εγκεφαλικό: Τα προειδοποιητικά σημάδια που οι περισσότεροι υποτιμούν - Τι να κάνετε άμεσα

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Αερογέφυρα ζωής για 6χρονο κοριτσάκι: Αγώνας δρόμου του ΕΚΑΒ από την Κεφαλονιά στον Άραξο

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση αυτοκινήτου σε αρδευτικό κανάλι

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Οι αμμοθύελλες στον Άρη δημιουργούν ηλεκτρική ενέργεια και αναδιαμορφώνουν τη χημεία του πλανήτη

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε οι πληρωμές – Οι δύο ημερομηνίες

18:43ΕΘΝΙΚΑ

Αιγαίο: Δεκαπέντε παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά τη Δευτέρα

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αν ήταν στο χέρι μου θα έπαιρνα το πετρέλαιο του Ιράν – Οριστική η προθεσμία της Τρίτης

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα είναι σε θέση να απορροφήσει το σοκ του πολέμου»

18:31TRAVEL

Και όμως δεν είναι το Παρίσι: Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση με drone αποκάλυψε σπείρα «λογιστών»: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία

18:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Σε εξέλιξη η συνάντηση Χριστουδουλίδη με Ερχιουρμάν - «Είμαι αισιόδοξος και απόλυτα ρεαλιστής»

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιας: «Ο πραγματογνώμονάς σας έχει στα χέρια του τα βίντεο 3 χρόνια τώρα - Γιατί δεν τα δώσατε;»

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 33χρονος Ουκρανός για τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε καφετέρια

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθώντας τον ήλιο, το Πάσχα φέτος μας βρίσκει δίπλα στη θάλασσα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από τον Βόλο: Κιτρινωπή βλέννα στο λιμάνι της πόλης – Οργισμένοι για τη ρύπανση οι κάτοικοι, ανησυχία για τις ακτές

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας: Επιμένει για οριστικό τέλος στην πολεμική σύγκρουση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Ποιος ήταν ο γιος της Θεανώς Φωτίου που πέθανε σε ηλικία μόλις 48 ετών

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

18:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση με drone αποκάλυψε σπείρα «λογιστών»: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία

16:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Αναλυτικά η διαδικασία και τα ποσά

11:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή διαταραχή από την Μεγάλη Παρασκευή - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αν ήταν στο χέρι μου θα έπαιρνα το πετρέλαιο του Ιράν – Οριστική η προθεσμία της Τρίτης

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιας: «Ο πραγματογνώμονάς σας έχει στα χέρια του τα βίντεο 3 χρόνια τώρα - Γιατί δεν τα δώσατε;»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

«Έπεσε» η πλατφόρμα για το Fuel Pass

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μίνι εγκεφαλικό: Τα προειδοποιητικά σημάδια που οι περισσότεροι υποτιμούν - Τι να κάνετε άμεσα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από τον Βόλο: Κιτρινωπή βλέννα στο λιμάνι της πόλης – Οργισμένοι για τη ρύπανση οι κάτοικοι, ανησυχία για τις ακτές

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

18:31TRAVEL

Και όμως δεν είναι το Παρίσι: Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

18:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε οι πληρωμές – Οι δύο ημερομηνίες

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ειρωνεύεται την απειλή Τραμπ: «Ηρέμησε, τίγρη, κράτα την ψυχραιμία σου»

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Συγκλονίζει ο πατέρας της 30χρονης - «Εγώ την έδεσα πισθάγκωνα, ήταν αλκοολική»

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα ΕΛΤΑ στον Μαραθώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ