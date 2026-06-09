Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο μπλούζα του Ιταλού με πιθανά ίχνη αίματος

Νεκροί εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Αιγιάλεια σε μία λίμνη αίματος μία μητέρα και ο γιος της

Snapshot Η αστυνομία εξετάζει μια μπλούζα του 65χρονου Ιταλού ύποπτου με πιθανά ίχνη αίματος και αμυχές στα χέρια του στο πλαίσιο της έρευνας για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.

Ο 65χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και ισχυρίζεται ότι βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της το πρωί της δολοφονίας.

Ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από φλόμπερ και μαχαίρι, ενώ η μητέρα του φέρεται να πάλεψε με τον δράστη πριν σκοτωθεί.

Το σπίτι δεν έφερε ίχνη διάρρηξης, ενώ τα φονικά όπλα βρέθηκαν στον χώρο και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως διπλή ανθρωποκτονία και η έρευνα συνεχίζεται με τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών για τη διαλεύκανση των κινήτρων και των συνθηκών του εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία έρχονται να προστεθούν στην έρευνα για τις δολοφονίες της 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου.

Η Αστυνομία εστιάζει πλέον σε ευρήματα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί εντόπισαν μια μπλούζα του 65χρονου που φαίνεται να είχε πλυθεί πρόσφατα. Παρόλο το πλύσιμο, στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είναι ίχνος αίματος. Παράλληλα, ο 65χρονος έφερε αμυχές στα χέρια του, στοιχείο που επίσης αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας. Κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του, φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο ίδιος δεν έχει δώσει καμία ομολογία και από την πρώτη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν. Σύμφωνα με την εκδοχή που προσφέρει, ξύπνησε το πρωί και είδε νεκρή τη σύντροφό του μαζί με τον γιο της εντός του σπιτιού. Αμέσως μετά, κάλεσε σε βοήθεια έναν γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές για το τι είχε διαπιστώσει.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Ο 26χρονος φοιτητής βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιο με τραύμα από φλόμπερ στο κεφάλι και χτυπήματα από μαχαίρι. Στο ίδιο δωμάτιο βρέθηκε νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία φέρεται ότι πάλεψε με τον δράστη.

Σύμφωνα με τα αστυνομικά ευρήματα, ο δράστης σκότωσε πρώτα τον νεαρό πάνω στο κρεβάτι του και κατόπιν τη μητέρα του, που έτρεξε να τον βοηθήσει όταν άκουσε τις φωνές του.

Το διπλό φονικό αποκαλύφθηκε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (9/6). Ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος διέμενε μαζί με τα θύματα, φέρεται να ήταν εκείνος που ενημέρωσε γείτονά για το φονικό.

Οι ισχυρισμοί του 65χρονου

«Τη νύχτα η γυναίκα μου ροχάλιζε και έφυγα από το δωμάτιο μας και κοιμήθηκα στο καναπέ του σαλονιού. Ξύπνησα στις επτά το πρωί, πλύθηκα, ήπια τον καφέ μου και αργότερα αναζήτησα τη γυναίκα μου καθώς στις 11 το πρωί είχαμε ραντεβού με γιατρό. Δεν την βρήκα στη κρεβατοκάμαρα της, και όταν πήγα στο δωμάτιο τους βρήκα νεκρούς», ισχυρίστηκε ο 65χρονος.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το διπλό φονικό. Το υπνοδωμάτιο ήταν αναστατωμένο και από την πάλη που προηγήθηκε αρκετά αντικείμενα έπεσαν στο πάτωμα.

Στον χώρο του εγκλήματος οι αστυνομικοί εντόπισαν τα φονικά όπλα, το κουζινομάχαιρο και το φλόμπερ, ενώ ένα δεύτερο μαχαίρι βρέθηκε καρφωμένο σε γλάστρα του σπιτιού. Τα πειστήρια απεστάλησαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 26χρονος, γιος από τον πρώτο γάμο της γυναίκας, είχε φτάσει στην Ελλάδα μόλις πριν από δύο ημέρες. Ο νεαρός άνδρας έκανε το μεταπτυχιακό του στη Γερμανία και ήρθε για να επισκεφθεί την μητέρα του, που εγχειρίστηκε πρόσφατα και ανάνηψε.

Στην ισόγεια μονοκατοικία έφτασαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο της Σήμανσης για εξονυχιστική έρευνα του χώρου και συλλογή αποτυπώσεων και γενετικού υλικού.

Το σπίτι δεν έφερε ίχνη διάρρηξης, ενώ ο 65χρονος που θεωρείται βασικός ύποπτος, όταν προσήχθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, μύριζε έντονα αλκοόλ.

«Αγαπημένο ζευγάρι χωρίς διαφωνίες»

Οι Αρχές προχώρησαν από την πρώτη στιγμή στην προσαγωγή του 65χρονου, ο οποίος είναι ιταλικής υπηκοότητας, και ανακρίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του στο περιστατικό.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι ήταν αγαπητό, διατηρούσαν σχέση από το 2005 και μαζί είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο. Ο πατέρας του, από τον πρώτο γάμο της μητέρας, είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών. Η υπόθεση ερευνάται ως διπλή ανθρωποκτονία, με τους αξιωματικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ του άγριου εγκλήματος και να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι δύο ζωές.

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